Малое необязательно означает незначительное или неспособное. С момента своего основания Израиль стойко удерживает свои позиции, преодолевая невероятные трудности. Вооруженные силы Израиля являются предметом зависти многих стран-членов НАТО. Страна обладает дорогостоящими высокотехнологичными военными системами, включая передовые системы противовоздушной и противоракетной обороны, стелс-истребители, а также передовые средства разведки и наблюдения.

В то же время израильские промышленные компании производят целый ряд впечатляющих систем вооружений, включая беспилотные летательные аппараты, танки, ракеты, спутники и средства кибербезопасности. Израиль успешно создал собственную аэрокосмическую и оборонную промышленность, и мир обратил на это внимание. Маленький Израиль входит в десятку крупнейших экспортеров основных видов вооружений в мире. Израильское оружие используется повсеместно, иногда даже меняя тактическую ситуацию на поле боя.

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Независимо от политических предпочтений, понимание израильской оружейной промышленности означает понимание государства Израиль, особенно в эти поляризованные и неспокойные времена. Когда страна возникла, ее вооруженные силы состояли из нерегулярных подразделений, у которых едва хватало средств для производства боеприпасов к своему оружию. Правительству приходилось импортировать оружие из созданных оборонных предприятий, часто подпольно и нелегально, и эта схема хорошо работала в первые годы государственного строительства.

Однако в 1970-х годах ситуация ухудшилась. Израильские законодатели совершили ужасную геополитическую ошибку. До этого времени Франция была основным поставщиком оружия для Израиля, но после Шестидневной войны 1967 года французы решили поступить по-другому и резко прекратили поставки Израилю. Больше никаких модных военных самолетов и танков. В то же время Советский Союз начал поставлять огромное количество современного оружия в окружающие арабские страны.

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Вскоре после этого, в 1973 году, разразился еще один разрушительный вооруженный конфликт. Это была уже четвертая крупная война между Израилем и арабскими странами. Израиль снова вышел победителем, но назревал следующий раунд военных действий, и не было никакой гарантии, что в следующий раз Израиль будет иметь военное превосходство. Что еще более важно, конфликт 1973 года выявил стратегическую уязвимость израильтян - их зависимость от иностранных военных поставщиков. Если Израиль хотел выжить в ближайшие десятилетия, он должен был что-то изменить, и изменить кардинально.

А поскольку он никогда не сможет сравниться с арабами по численности населения, вооружениям и финансам, Израиль мог либо внедрять инновации, либо исчезнуть. Неминуемая опасность полного уничтожения стала движущей силой реформ по всей стране. Она обострила сознание, и точно так же Израиль запустил масштабную программу по созданию новых оборонных отраслей. Израильские законодатели воспользовались еврейской традицией учености и направили эти человеческие ресурсы на исследования и разработки. На эти цели выделялся значительный процент ВВП - больше, чем в любой другой стране.

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В то же время было создано новое военное подразделение, известное как Project TPAT, где новобранцам поручалось наблюдать и внедрять инновации. Члены TPAT ранее продемонстрировали выдающиеся академические способности в области науки и лидерский потенциал. Они были отобраны и внедрены во все подразделения израильской армии - от пехоты, артиллерии и инженерных войск до разведки и аэрокосмической отрасли.

Новобранцы TALP изучали все тонкости военной службы, а затем присоединялись к программе исследований и разработок. Позже были созданы аналогичные программы обучения, чтобы привлечь в армию еще больше талантов. Например, была создана специальная программа, поощряющая ветеранов устраиваться на работу в высокотехнологичные и инженерные компании. Так, если вы служили в танковом экипаже и имели опыт боевых действий с бронетехникой, вам будет предложено присоединиться к разработке боевых машин.

Пока проводились эти реформы, Израиль сделал еще одну, довольно необычную вещь - он упразднил бюрократию, которая отделяла военных от ученых и предпринимателей. В результате военные смогли быстро и эффективно доносить свои потребности до законодателей, инвесторов и ученых. Эта тесная связь затем применялась и в самой военной иерархии. Например, хотя в большинстве армий споры между старшими офицерами не приветствуются, в Израиле это стало приемлемой практикой. Младшие солдаты могли спорить со старшими офицерами, потому что это способствовало развитию творческого потенциала и не допускало группового мышления.

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По сей день эти реформы остаются уникальными для государства Израиль, и их практически невозможно повторить, потому что ни одна другая страна не живет на грани уничтожения. В последующие годы отечественная оборонная промышленность Израиля демонстрировала свою изобретательность перед лицом стратегических и тактических реалий. Например, в 1970-х годах, во время периодической войны на истощение между Израилем и Египтом, израильтянам не хватало разведданных о развертывании египетских войск на Суэцком фронте. В то время Синайский полуостров находился под контролем Израиля со времен Шестидневной войны 1967 года. Израилю нужны были разведданные о том, что ждет их по ту сторону побережья. Поэтому израильские исследователи разработали игрушечный самолет, который мог летать долгое время и нести камеру. Это был первый военный стелс-беспилотник, который предоставил бесценные данные о египетских траншеях, построенных вдоль Суэцкого канала. Успех этого игрушечного самолета заложил основу для создания высокотехнологичных израильских беспилотников, которые мы знаем сегодня, а последующие беспилотники сыграли ключевую роль в конфликтах с Сирией.

В это же время Израиль вел переговоры с Великобританией о приобретении нового типа основного боевого танка. Сделка была готова к подписанию, но в последний момент британцы передумали. Тогда Израиль обратился к человеческим ресурсам своих ветеранов и создал свой собственный танк, известный как "Меркава". Танк был выпущен несколько лет спустя и быстро стал визитной карточкой израильской оборонной промышленности.

Несколько лет спустя, в середине 1970-х годов, американцы предоставили израильтянам новые технологии спутникового наблюдения, но система оказалась недостаточно хороша. Израилю, не обладавшему стратегической глубиной, требовались спутниковые снимки в реальном времени, поэтому он начал собственную спутниковую программу, и в 1988 году на орбиту был запущен спутник Ofek-1. Внезапно Израиль стал одной из немногих стран с независимым потенциалом запуска спутников. Полет в космос - выдающееся достижение, тем более для маленькой страны.

Но главным фактором, ускорившим технологическое превосходство Израиля, стала поддержка Америки. С 1976 года Израиль является крупнейшим ежегодным получателем иностранной помощи от США, а в 2023 году эта помощь составит 130 миллиардов долларов. Если скорректировать эту сумму с учетом ежегодных расходов Израиля на оборону, то получится, что почти четверть военного бюджета Израиля фактически финансируется Соединенными Штатами. Эта помощь сыграла решающую роль в развитии израильской оружейной промышленности и ее становлении как таковой. Однако уникальные военные и финансовые отношения между Израилем и Соединенными Штатами работают в обе стороны, и последние периодически извлекают из них выгоду.

Израильские разведывательные спутники и системы ПВО сыграли ключевую роль во время войны в Персидском заливе в 1990 году, когда Ирак выпустил залпы ракет "Скад" в сторону Израиля. Это шокировало военно-политический истеблишмент как в Вашингтоне, так и в Тель-Авиве. Израильские спутники могли отслеживать пусковые установки вражеских ракет, но по мере того как ракеты становились все дешевле, меньше и доступнее, угроза исходила не только от враждебных государств, но и от негосударственных субъектов, таких как "Хезболла" и ХАМАС. На фоне войны в Персидском заливе "Хезболла" и ХАМАС ежедневно выпускали десятки ракет по израильским поселениям. В то время как это происходило, стало ясно, что для устранения угрозы необходима новая форма противовоздушной обороны. Поэтому израильтяне начали создавать новые уровни оборонных систем, и в течение нескольких лет они представили три новых вида оружия: "Железный купол", "Стрела" и "Доска Давида". Каждое из них служило разным тактическим целям, но вместе они нейтрализовали угрозу от ракет и снарядов, по крайней мере, в количественном отношении. Технологическое превосходство израильских спутников и систем противоракетной обороны быстро стало известно. Иронично, что даже Франция, Британия и Америка, которые раньше неохотно экспортировали оружие в Израиль, теперь охотно импортируют израильские системы и заключают сделки.

Технологическое преимущество Израиля помогло ему справиться с множеством возникающих угроз, причем не только в физическом мире, но и в киберпространстве. Одним из таких примеров является стремление Ирана к созданию ядерного оружия и то, как израильтяне справились с ним в трудную минуту. Для того чтобы получить расщепляющийся материал, иранцам необходимо обогатить уран, что делается с помощью центрифуг. Однако начиная с 2009 года иранские центрифуги стали выходить из строя одна за другой. Виной тому стал вредоносный компьютерный червь под названием "Stuxnet" - новый тип кибероружия, разработанный совместно США и Израилем. "Stuxnet", по сути, захватил иранские центрифуги, позволив контроллеру регулировать скорость вращения двигателей центрифуг до такой степени, чтобы уничтожить их. Не сделав ни одного выстрела, новое израильское оружие смогло на несколько лет нарушить ядерную программу Ирана. Киберпространство стало новым рубежом современной войны, и после атаки Stuxnet Израиль стал лидером в области кибербезопасности и кибервойн.

В последние годы устойчивое технологическое превосходство Израиля привело к развитию ряда конструктивных побочных эффектов. Во-первых, передовые военные технологии превратили его в страну стартапов. Обычно военным достижениям требуется время, чтобы найти применение в гражданских целях, но в Израиле этот процесс идет быстрее из-за отсутствия бюрократии между законодателями, инвесторами и учеными. Еще одним преимуществом сильной военной промышленности является так называемая "оружейная дипломатия". Государства, желающие приобрести у Израиля высокотехнологичное оружие, должны улучшить свои дипломатические и экономические отношения в качестве предварительного условия для получения доступа к этому оружию. Эта оружейная дипломатия позволила Израилю установить стратегические отношения в самых неожиданных местах, включая некоторые арабские страны. В свою очередь, оружейная дипломатия укрепила геополитические позиции Израиля.

Однако война постоянно меняется, и каждое чудо техники, как правило, меняет того, кто его использует. Самоуверенность порождает ложное чувство безопасности, которое затем превращает самоуспокоенность и гордыню в норму. Стремление Израиля к высокотехнологичному превосходству над низко технологичными противниками, такими как ХАМАС и "Хезболла", в определенной степени затуманило суждения израильского разведывательного аппарата о способностях своих противников. Об этом можно судить по недавней атаке ХАМАС. Израиль считал себя практически неприступным для крупномасштабной атаки ХАМАС.

Считая себя практически неприступным для крупномасштабной атаки ХАМАС, страна построила одну из самых современных систем пограничной обороны вокруг сектора Газа, усеянную передовыми датчиками и пулеметами с дистанционным управлением. Она также развернула множество передовых систем противоракетной обороны, давая израильтянам ложное чувство уверенности в том, что они будут надежно защищены от ракетных и артиллерийских обстрелов из Газы и Южного Ливана даже в случае крупного конфликта. Но система противовоздушной обороны "Железный купол" была перегружена тысячами ракет, каждая из которых стоила лишь малую часть израильских перехватчиков. Так называемая "железная стена" вокруг Газы была прорвана, и на земле было слишком мало израильских солдат, чтобы остановить вторжение ХАМАС. Израильское руководство считало, что нет необходимости в большом количестве израильских солдат на земле, учитывая наличие умного пограничного забора вокруг Газы.

В случае с Израилем его зацикленность на высоких технологиях или культ технологий создали ложное чувство безопасности. Если не считать всего остального, ХАМАС удалось разрушить миф о неприступности Израиля и предполагаемого Тель-Авива. Восстановить этот образ неприступности и статус-кво, существовавший ранее, невозможно. В этом случае все больше и больше враждебных сил будут чувствовать себя уверенно, чтобы испытать геополитические воды. В случае с Израилем опора на технологическое превосходство привела к неверной оценке возможностей ХАМАС. Правительство Нетаньяху действовало так, как будто оно могло получить свой пирог и съесть его тоже, не идя на болезненные компромиссы. Возможно, оно стремилось улучшить отношения с арабскими соседями, убеждая себя в том, что справляется с ХАМАС и его союзниками и сдерживает их с помощью минимальных ресурсов.

В 2020 году израильские вооруженные силы объявили о разработке новой оперативной концепции под названием "Решающая победа". Она еще не реализована из-за политических проволочек, но в целом новая оперативная концепция призвана изменить подход Израиля к ведению вооруженных конфликтов и заново определить понятие победы на поле боя. В значительной степени концепция основана на предположении, что превосходство в технологиях повысит боеготовность израильской армии, а также сократит численность войск, необходимых для проведения эффективных военных операций. Более точно, концепция "Решающая победа" предусматривает создание многофункциональной армии, предназначенной для проведения операций с применением комбинированных вооружений и поддерживаемой искусственным интеллектом с использованием машинного обучения. Вражеские силы будут идентифицироваться и отслеживаться, а затем автономно применяться высокоточный огонь. При этом размер и масштаб сухопутных войск будет еще больше сокращаться. В теории это уже проверено, но на практике все оказалось совсем иначе. Недавняя атака ХАМАС показывает, что если основные военные технологии страны выведены из строя или перегружены, а солдаты отсутствуют на поле боя, то чрезмерная зависимость от технологий становится уязвимым местом, поскольку создает единую точку отказа. Боеспособные солдаты, как по качеству, так и по количеству, остаются самым ценным компонентом, то есть военной машиной, потому что в конечном итоге танк или беспилотник может взять холм, но только геополитическое прозрение может взять горизонт.