Вывод войск США

С момента вывода войск Соединенных Штатов из Афганистана прошло уже более двух лет. Вслед за этим событием, к власти в стране пришло движение “Талибан”, свергнув действующее правительство Кабула. Большая часть сил безопасности Афганистана не оказала сопротивления, однако в стране, находящейся в состоянии войны уже почти 50 лет, мир не приходит так быстро. Даже сейчас в Афганистане непрерывно происходят акты насилия.

Однако на этот раз “Талибан” стал целью для своего бывшего союзника - группы, называющей себя “Исламское государство”. Эта группировка ввела ят “Хорасан”, сокращенно “ИГИЛ-К”. В то время как бойцы “Талибана” для управления взяли в руки бумагу и ручку, “ИГИЛ-К” держит на готове оружие. С момента прихода к власти “Талибана” в Афганистане произошло около 400 атак “ИГИЛ-К”. Об этой войне никто не говорит, но всё же это война.

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"ИГИЛ-К": Исламское государство

“ИГИЛ-К” произвел нападение на посольство Пакистана в Кабуле и выдвигал угрозы Китаю из-за его отношения к мусульманам Синьцзянского района. Ставки столь высоки, что даже США начали сотрудничать с “Талибаном” для противостояния “ИГИЛ-К”, среди прочего осуществляя воздушную поддержку. Правительство “Талибана” выставляло грудь вперед и распространяло истории о боевой отваге. Однако теперь ему предстоит осознать, что захватить легче, чем управлять.

Афганистан, страна, не имеющая выхода к морю, граничащая с Пакистаном, Ираном, Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Китаем, богата природными ресурсами, такими как медь, железная руда, мрамор, слюда, уголь, литий, хромитовый железняк, кобальт, золото, а также различные виды известняка, драгоценных камней и металлов. Но самое главное, Афганистан является коридором между западом и востоком и обладает высокой геополитической значимостью.

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Во времена Холодной войны и существования Советского Союза, Афганистан был единственным нейтральным государством между коммунистическими странами на севере и востоке и капиталистическими на юге и западе. Считалось, что тот, кто будет контролировать Афганистан, сможет распространить свое влияние в любом из направлений и сместить баланс сил в регионе. И когда к власти в Афганистане пришли коммунисты, его стратегическая значимость усилилась.

С этого времени один конфликт в Афганистане перетекает в другой. После борьбы за политическую власть, Советский Союз произвел вторжение и фактически разрушил всю страну. В конечном счете, СССР ушел, и афганцы вернулись к противостоянию друг с другом, которое длилось до вторжения США и последующей оккупации. Но и на этот раз, после вывода американских войск в 2021 году, проявился старый афганский шаблон. “Талибан” стремительно захватил контроль над страной, и Афганистан столь же быстро стал смертельно опасным местом для афганцев. Последняя оставшаяся часть оппозиции находилась на севере страны. Подавив ее, “Талибан” переименовал страну в “Исламский Эмират Афганистан”. С этого времени новое правительство “Талибана” меняет приоритеты и сосредотачивается на государственной службе, экономической стабильности и социальных проблемах внутри страны.

"Талибан" - стабильность

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Кажется, что “Талибан” больше не стремится к экспорту джихадизма, а нацелен на создание стабильного государства. Такой подход облегчил соседним странам заключение соглашений с афганским правительством “Талибана”. Политики Ирана, Китая и Пакистана ведут переговоры о признании “Талибана” в качестве легитимного правительства.

Однако недостаточная приверженность “Талибана” джихадизму вызвала недовольство другой воинствующей группы, называемой “Исламское государство”. Хорасан исторически служит названием обширного региона в северо-восточной части Ирана, на юге и в западной части Афганистана. В средние века Хорасан был центром процветающей торговли, культуры и образования.

Если “Талибан” довольствуется властью в пределах Афганистана и налаживанием дел, то “ИГИЛ-К” стремится воссоздать былой Хорасан. Другими словами, “ИГИЛ-К” хочет использовать Афганистан, чтобы разжечь новую стадию завоеваний, направленную на Иран, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан и, возможно, Пакистан. Это звучит безумно и является таковым. Попытка воссоздать Хорасан спровоцирует не что иное, как тотальную войну с участием региональных и мировых держав, в том числе США, Китая, России и других.

С другой стороны, “Талибан”, популяризуя “ИГИЛ-К”, пытается выставить себя как меньшее из зол. Это же вынуждает близлежащие страны идти на сотрудничество с “Талибаном” и признавать его легитимным правительством Афганистана, чтобы не допустить распространения “ИГИЛ-К” за пределы страны. Однако, независимо от того, преувеличена ли угроза со стороны “ИГИЛ-К”, его присутствие реально. За последние 20 месяцев группа совершила более 400 атак, наиболее смертоносной из которых стал теракт в международном аэропорту Кабула в 2021 году.

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Война между "Талибаном" и "ИГИЛ-К"

Руководство “Талибана” осознает, что оно должно положить конец “ИГИЛ-К”, чтобы обрести легитимность своего правления в глазах международного сообщества и населения Афганистана. Жестокость беспрерывно длится в Афганистане после того, как “Талибан” пришел к власти. Суть заключается в том, что помимо территориальных претензий, “Талибан” и “ИГИЛ-К” имеют теологические и идеологические противоречия. Понимание этих противоречий является ключом к пониманию будущего Афганистана и развития региона.

Изначально и “Талибан”, и “ИГИЛ-К” боролись за одно и то же - исламскую империю, которая протянулась бы от Атлантического побережья до Индийского океана через Азию и Балканы. Это выглядит чересчур амбициозным, но и джихадисты не самые рационально мыслящие люди. Так или иначе, изначальный “ИГИЛ” Сирии и Ирака создал повсеместное подразделение для достижения целей на местах. “ИГИЛ-К” является одним из таких ответвлений. Поначалу “Талибан” и “ИГИЛ-К” совмещали усилия и стремились к получению контроля над Афганистаном, но когда “Талибан” пришел к власти, его отношение изменилось. Мировой джихад перестал быть приоритетом. Вместо этого руководство “Талибана” стало задумываться об ощутимых и измеримых преобразованиях, таких как строительство больниц, дорог, системы орошения и различных реальных проектов. “Талибан” придерживается движения ислама, называемого “деобандизм”, которое было основано в Индии для противостояния британскому колониализму. “Деобандизм” сосредотачивает внимание на укреплении культуры, так как общество с прочной культурой и ценностями сложнее поддается колонизации. Он исходит из предположения, что наносить удары вооружением легче, чем завоевывать умы и сердца.

Таким образом, наиболее эффективным оружием в любом конфликте являются не боеприпасы, а культура. Формирование и преобразование культуры можно сравнить с затачиванием кинжала. Такая идеология была принята моджахедами во время советского вторжения, а затем “Талибаном” в ходе американской оккупации. Получив власть, “Талибан” стремился усилить афганскую культуру и преобразовать её под себя. Однако, уступая реализму, он отказался от идеи мировой исламской империи через джихадизм. Это было не так важно, как прежде, и политически неосуществимо. “Талибан” боролся за Афганистан и пуштунов и достиг своей цели. Для него джихад окончен.

Учёные из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре характеризуют “деобандизм” как намеренно аполитичный. Цитата: “Для деобандитов политика - это пустая ёмкость, которую они заполняют прагматично и методично, в зависимости от того, что требуется в любой конкретной ситуации”. Это именно то, что делает “Талибан”. Несмотря на то, что он находится у власти уже годы, он не основал строгой законодательной системы и не упразднил бюрократизм гражданской сферы. Наоборот, он его перенял. Применение системы правосудия “Талибана” смягчило и возникло более гибкое правительство, по меньшей мере, в сравнении с гораздо более жёсткими взглядами “Талибана” в прошлом.

"Деобандизм"

Тем временем, для “ИГИЛ-Хорасан”, отступление “Талибана” от джихадизма и то, как устроена его бюрократия и суд, просто неприемлемо и непростительно. “ИГИЛ-К” следует другому движению ислама, широко известному как “салафизм”, но не традиционному “салафизму”, а более строгой доктрине, которая ставит в приоритет образование и распространение исламского халифата. Это полностью противоречит системе взглядов “Талибана”. Для “деобандитов” джихад - это способ выживания и противостояния империализму, но “салафиты” и “ИГИЛ-К” видят в нём инструмент для покорения и уничтожения всех, чьих взглядов они не разделяют. “ИГИЛ-К” хочет основать халифат и расширять его с помощью джихада. Для этого исламское государство взяло на себя активную роль, принимая в свои ряды джихадистов для преследования своей неизменной цели образования халифата.

Эта идеология построения империи противоречит позиции “Талибана”, желающего вместо территориального расширения сосредоточиться на внутренних проблемах, от которых страдает Афганистан. В этом свете, “ИГИЛ-К” выглядит гораздо более радикальным, чем “Талибан”. В глазах “ИГИЛ-К”, “Талибан” осуществляет недостаточно жёсткое правление, и по этой причине он утратил доверие, необходимое, чтобы стоять во главе Афганистана. Это теологическое различие между радикальным “деобандизмом” и “салафизмом” стоит в центре культурной войны “Талибана” и “ИГИЛ-К”. Возможно, “ИГИЛ-К” напоминает собой ранний, неуравновешенный “Талибан”. Как результат, руководство “ИГИЛ-К” имеет намерение бороться с “Талибаном” и сместить правительство Кабула, во многом, как сам “Талибан” сделал это с США. Но на этом сходства не заканчиваются. Как и прежний “Талибан”, “ИГИЛ-К” применяет в Афганистане тактику партизанской войны, включая атаки смертников.

Более того, “ИГИЛ-К” действует на территории других государств в попытках спровоцировать ответ, который нарушит баланс сил региона. Примерами этого являются атаки в Пакистане и Таджикистане. Помимо этого, “ИГИЛ-К” ведёт компании по набору новых членов в Индии, Пакистане и Центральной Азии, методично отыскивая новых кандидатов в свои ряды, предпочтительно местных бойцов, желающих возродить Хорасан. Так как “ИГИЛ-К” не обладает значительной территорией или центрами населения, такие международные компании по набору жизненно важны для его роста. Однако на данный момент примерное количество бойцов “ИГИЛ-К” составляет всего от 400 до 6000 человек. Но этого совсем недостаточно, чтобы завоевать и удерживать территории Афганистана.

Великий "Хорасан"

В контексте более обширного региона Хорасан, ИГИЛ, имея ограниченное количество бойцов, не может рассчитывать на прямое противостояние с Талибаном, обладающим армией примерно 80 000 солдат. Вместо этого, ИГИЛ ведет партизанскую войну, ожидая, когда у него появится достаточная поддержка и количество бойцов для противостояния Талибану на более равных условиях.

Однако, существует и другая, более суровая причина, которая останавливает Талибан от принятия радикальных мер в отношении ИГИЛ. Будучи в прошлом такой же экстремистской группой, Талибан имеет глубоко укоренившиеся связи с другими экстремистскими группами, такими как джихадисты Узбекистана и Пакистана. Министр иностранных дел правительства Талибана Сиражудин Хаккани даже имеет тесные связи с Аль-Каидой. Элементы этих организаций существуют в Афганистане с позволения государства, создавая в регионе постоянную угрозу.

Талибан позволяет джихадистским группам продолжать действовать на своей территории не только потому, что со многими из них он находится в дружественных отношениях, но и потому, что опасается удара со стороны своих сообщников. С другой стороны, Талибан хочет, чтобы на территории Афганистана прекратились атаки экстремистов. Это ставит его в рискованное положение: если он займет жесткую позицию по отношению к ИГИЛ, Аль-Каида и другие джихадистские группы смогут сплотиться вокруг ИГИЛ, снабдив его большим вооружением и живой силой.

Если Талибан оставит ИГИЛ безнаказанным, его внутренняя и международная поддержка угаснет. По этой причине правительство Талибана ощущает на себе непрерывно возрастающее давление к занятию более жесткой и решительной позиции в отношении ИГИЛ. Одной из таких стран, склоняющихся к взятию ситуации в свои руки и нанесению на территории Афганистана воздушных ударов по ИГИЛ, является Китай. В этом же году ИГИЛ совершил возмездие, атаковав Китай. Эти нападения подорвали планы Китая по добыче ресурсов в Афганистане.

Совместная работа по ИГИЛ

В то время как Талибан стремится к умиротворенности для добычи минеральных ресурсов, ИГИЛ, посредством пропагандистской компании, осудил отношение Китая к тюркским мусульманам в Синьцзян-уйгурском районе. Неудивительно, что Китай объединился с Пакистаном для противостояния ИГИЛ. Даже Соединенные Штаты принимают в этом участие: Вашингтон сотрудничал с Талибаном в нескольких случаях, предоставляя ему воздушную поддержку для нанесения ударов по ИГИЛ.

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В дополнение к этому, американское командование обсуждало с предубеждением поддержку, оказываемую внешними силами. Талибан начал проводить операции по устранению ключевых фигур ИГИЛ, чтобы лишить его боеспособности. Одна из таких операций привела к уничтожению офицера разведки ИГИЛ, организатора атаки 2021 года, в результате которой погибли 170 мирных жителей и 13 американских военных. Но все же существует предел тому, какое количество внешней поддержки может принимать открытое союзничество.