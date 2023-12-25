Концепция использования ядерного взрыва для изменения траектории астероида все еще вызывает опасения в научном сообществе

Концепция использования ядерного взрыва для отклонения траектории приближающегося астероида, несмотря на то, что она широко распространена как в реальности, так и в научной фантастике, не получила широкого признания.

Научное сообщество постоянно выражает озабоченность по поводу возможных негативных последствий такого подхода.

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Однако недавно группа исследователей занялась изучением возможных последствий применения ядерного взрыва для изменения траектории астероида.

Эта группа, работающая в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL), считает, что такая стратегия может быть эффективной при условии применения правильной техники.

Основная обеспокоенность ученых по поводу использования ядерных взрывов заключается в том, что уничтожение крупного астероида приведет к образованию множества более мелких. Это может привести к тому, что на Землю обрушится множество астероидов. Чтобы оценить обоснованность и риск этой теории, ученые использовали имитационное моделирование.

В этих моделях исследователи использовали технику, известную как "ядерная абляция". По мнению исследователей, этот метод может создать достаточную взрывную тягу, чтобы отклонить астероид от его траектории. Это не только испарит часть астероида, но и значительно изменит его траекторию, перенаправив его в другое место.

Модель легко настраивается, и исследователи могут включить в нее широкий спектр условий для имитации различных сценариев.

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Помимо изучения разрушения астероида, команда исследователей также изучила, как астероид будет взаимодействовать со взрывом и последующим излучением.