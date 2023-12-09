Путин хочет довести начатое до конца

Владимир Путин в пятницу заявил о своем намерении продлить свой авторитарный контроль над Россией еще как минимум на шесть лет, объявив о своем участии в предстоящих в марте президентских выборах, на которых он с высокой вероятностью победит.

Несмотря на развязывание дорогостоящего конфликта на Украине, которая привела к гибели тысяч россиян и привела к многочисленным перепалкам внутри России, в том числе на Кремль, Путин продолжает пользоваться широкой поддержкой после почти 25 лет пребывания у власти.

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Краткое июньское восстание, возглавляемое лидером наемников Евгением Пригожиным, вызвало широко распространенное предположение о том, что контроль Путина, возможно, ослабевает. Однако Путин нашел выход из данной ситуации. Последовавшая два месяца спустя гибель Пригожина в необъяснимой авиакатастрофе еще больше укрепила представление об абсолютной власти Путина.

После церемонии награждения в Кремле Путин объявил о своем решении участвовать в президентских выборах 17 марта. Это заявление было сделано после того, как ветераны войны и другие лица просили его баллотироваться на переизбрание, просьбу, которую пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал как "спонтанную".

Путин в видеоролике, опубликованном Кремлем после мероприятия, заявил: "Я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации".

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Татьяна Становая из Российского Евразийского центра Карнеги отметила, что заявление было сделано в сдержанной манере, а не в прямом телевизионном выступлении, что, вероятно, отражает попытку Кремля подчеркнуть смирение Путина и его предполагаемую приверженность своим обязанностям, а не агрессивную предвыборную кампанию.