Согласно министру обороны РФ Сергея Шойгу, стремление США обеспечить себе военное доминирование сталкивается с параллельным развитием отношений между Россией и Китаем. Он подчеркивает, что реальное сотрудничество в военной сфере возможно только в случае наличия политической воли к такому взаимодействию. Согласно Шойгу, США в настоящее время рассматривают Россию и Китай как своих стратегических антагонистов и действия Пентагона указывают на их стремление добиться превосходства в военной области.

На XI Московской конференции по международной безопасности министр подчеркнул, что вокруг Тайваня создается напряженность, что в значительной степени обусловлено действиями западных государств, включая поставки вооружений. Он отметил аналогичные подходы, использованные ранее для дестабилизации ситуации вокруг Украины, такие как поощрение националистических настроений в СМИ и формирование антинациональных прозападных структур в правительстве.

Сергей Шойгу подчеркнул, что несмотря на это, Соединенные Штаты призывают к диалогу с Китаем, что по его мнению является циничным. Он также отметил, что отношения между Россией и Китаем на сегодняшний день вышли за рамки просто стратегического партнерства, став более схожими с союзническим взаимодействием.