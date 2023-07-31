Глава МИД России утверждает, что размещение ТЯО РФ в Белоруссии — ответ на ядерную политику НАТО и Вашингтона. Президент Белоруссии подтвердил получение ядерного оружия от России. Решение предполагает обеспечение безопасности Союзного государства. Важен ответственный и дипломатический подход к подобным вопросам.

Гипотетически возможным вариантом для России стало бы вывод своего тактического ядерного оружия (ТЯО) из Белоруссии. Однако, существует одно условие, предложенное главой 2-го департамента стран СНГ МИД России, Алексеем Полищуком: отказ США от размещения своего ядерного оружия в Европе. Это решение стало бы ответной мерой на якобы дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, которая предположительно угрожает безопасности Союзного государства.

реклама





© Photo: 4 ядерных боеголовок BAA (Взята из открытых источников)





По словам Александра Лукашенко, президента Белоруссии, Россия уже передала стране ядерное оружие, и он описал тип, мощность и боевую эффективность этого оружия 14 июня.

Решение о размещении тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии, как утверждает дипломат, было вынужденным и предназначено для обеспечения безопасности Союзного государства. В этом контексте, для осуществления подобной операции, между двумя странами, очевидно, следует провести не только множество дипломатических и стратегических переговоров, но и учитывать мировое геополитическое равновесие.

Стоит подчеркнуть, что эти заявления являются гипотетическими и базируются на предоставленной информации от РИА Новости на 31 июля. Актуальное положение дел может измениться в будущем, так как политические события постоянно развиваются и меняются.



