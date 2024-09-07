В Агентстве не уверены, что ракета будет готова к требуемому сроку

Буквально вчера мы писали о том, с какими сложностями может столкнуться запуск двух малых марсианских спутников ESCAPADE, запланированный на октябрь 2024 года при помощи новой ракеты-носителя (РН) New Glenn компании Blue Origin. Стартовое окно миссии, скорее напоминающее форточку, должно будет открыться 9 октября и закрыться уже 21-го.

И хотя компания просто лучилась оптимизмом, NASA приняло решение не запускать пару малых спутников на Марс в ходе первого полета ракеты. Причина проста: в Агентстве не уверены, что ракета будет готова к указанному сроку. Переносы и задержки стартов не являются для космонавтики чем-то из ряда вон выходящим, а в случае с новыми носителями это, скорее, правило, чем исключение. Поэтому 6 сентября NASA заявило, что агентство останавливает подготовку к запуску двух малых спутников Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE).

Рендеринг ракеты-носителя New Glenn от Blue Origin. Источник: Blue Origin

Почему же NASA пошло на столь радикальные меры уже сейчас, более чем за месяц до открытия стартового окна? Дело в том, что подготовка к полету космических аппаратов - это длительный процесс, занимающий много недель. Уже сейчас наступил этап начала загрузки спутников топливом, в качестве которого выступают гидразин и тетроксид азота. В случае отмены миссии, а вероятность этого очень высока, слить заправленное топливо, конечно же, можно, но это дорого и хлопотно. Поэтому и было принято столь непростое решение.

«Решение было принято, чтобы избежать значительных финансовых, временных и технических проблем, связанных с возможным удалением топлива из космического корабля в случае задержки запуска, которая может быть вызвана рядом факторов»,

— заявили в Агентстве.

Любопытно, что в качестве новой возможной даты запуска миссии ESCAPADE с помощью РН New Glenn, теперь называется весна 2025 года. При этом NASA не сообщает никаких деталей об этой новой альтернативной траектории. Дело в том, что полеты с Земли к Марсу по оптимальной с точки зрения массы полезной нагрузки траектории возможны каждые 26 месяцев, то есть следующее стартовое окно откроется лишь в декабре 2026 года. Однако это вовсе не означает, что к Марсу нельзя отправиться в другие сроки. Вопрос лишь в том, готовы ли мы пожертвовать частью полезной нагрузки для снижения массы.

«Мы стремимся к тому, чтобы ESCAPADE благополучно отправился в космос, и я с нетерпением жду, когда он оторвется от земли и отправится на Марс»,

— заявил Ники Фокс, заместитель администратора NASA по науке.

Теперь Blue Origin предстоит перекроить план первого полета своего носителя. Сообщается, что New Glenn вместо ESCAPADE отправит в космос некую "технологию для орбитального транспортного корабля Blue Ring", разрабатываемого компанией. Одновременно этот старт станет первым сертификационным запуском для программы космических запусков Национальной безопасности Космических сил. Ранее это должно было произойти во время второго полета New Glenn в декабре.

Несмотря на то, что Blue Origin теперь не ограничена жесткими временными рамками, компания не планирует замедлять подготовку к запуску, хотя, естественно, потребуются некоторые коррективы, обусловленные изменением полезной нагрузки. Поэтому теперь запуск может сместиться на несколько недель, на начало ноября.



