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scvitaly
Китай запустит миссию по возвращению образцов с Марса в 2028 году
С помощью двух запусков ракеты-носителя (РН) Long March 5 будут отправлены на орбиту посадочный и взлетный аппарат (одна РН), а также орбитальный и возвращаемый модули (другая РН)

В последние годы Китай уверенно выходит на лидирующие позиции в космонавтике. Вроде бы еще совсем недавно он стал третьей страной в мире, сумевшей доставить на Землю образцы лунного грунта. Случилось это всего 4 года назад, в конце 2020-го. А уже в 2024 году Китай стал первым государством, вернувшим на нашу планету аппарат с обратной стороны Серебряного глобуса. И пару килограммов образцов в придачу.

Но останавливаться на этом китайцы вовсе не собираются. В их планах гораздо более амбициозная цель: возврат образцов с Марса. Совсем недавно, на проходящей в Туньси, провинция Аньхой, второй международной конференции по исследованию дальнего космоса, главный конструктор миссии «Тяньвэнь-3» (Tianwen-3) Лю Цзичжун, заявил, что намерен осуществить ее уже в 2028 году. 

Миссия Tianwen-3 в представлении художникаАрхитектура миссии выглядит следующим образом. С помощью двух запусков ракеты-носителя (РН) Long March 5 будут отправлены на орбиту посадочный и взлетный аппарат (одна РН), а также орбитальный и возвращаемый модули (другая РН). Затем все эти аппараты отправятся к Красной планете. Вход в атмосферу, спуск и посадка будут использовать технологию, отработанную во время полета марсохода Tianwen-1.

В состав миссии могут также войти марсианский вертолет и небольшой шестиногий марсоход, предназначенный  для сбора образцов вдали от места посадки.

Ранее сроки в качестве сроков миссии назывались 2028-й или 2030-й год. Это объясняется тем, окна запуска к Марсу продолжительностью несколько недель повторяются каждые 26 месяцев. Строго говоря, запуск возможен и в другие даты, но при этом резко уменьшается масса полезной нагрузки, которая может быть отправлена к Красной планете, поэтому на нынешнем этапе развития космической техники приходится ждать наиболее оптимальных условий.

Над задачей по возвращению образцов с Марса работает и NASA. При чем архитектура американской миссии более сложная и, в случае успеха, может принести гораздо больше ценной научной информации, поскольку пробы грунта будут взяты не только в месте посадки модуля, а во многих точках по маршруту движения марсохода "Персеверанс" (Perseverance). А он на сегодняшний день преодолел уже более 40 километров по поверхности Марса. Однако программа NASA буксует, сроки отодвигаются, а стоимость растет как на дрожжах. поэтому у Китая есть все шансы вписать свое имя в историю космонавтики.

Основной целью миссии «Тяньвэнь-3», помимо возвращения образцов, является поиск доказательств существования жизни на Красной планете. В связи с этим потенциальные места для посадки будут выбираться, в том числе, на основе астробиологической релевантности. Это могут быть участки, потенциально подходящие для возникновения жизни и ее сохранения, такие как осадочные или гидротермальные системы, свидетельства прошлой водной активности и геологическое разнообразие. 

#китай #космос #марс #возврат образцов с марса #tianwen-3 #«тяньвэнь-3»
Источник: spacenews.com
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