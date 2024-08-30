Посадочный модуль Nova-C должен будет доставить в 2027 году шесть полезных грузов NASA общей массой 79 килограммов в южную полярную область Луны

29 августа Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о выдаче компании Intuitive Machines заказа на сумму 116,9 миллиона долларов в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Посадочный модуль Nova-C должен будет доставить в 2027 году шесть полезных грузов общей массой 79 килограммов в южную полярную область Луны.

Intuitive Machines будет использовать свой посадочный модуль Nova-C для выполнения задания CLPS, выданного NASA 29 августа. Источник: Intuitive Machines

Данный контракт стал первым за последние полтора года в рамках CLPS. Награда стала уже четвертой, полученной Intuitive Machines от NASA по коммерческой программе посадки на Луну. Это больше, чем любая другая компания, участвующая в программе CLPS. Astrobotic и Firefly Aerospace выиграли по два заказа, а Draper — один. При этом Intuitive Machines — единственная компания, которой удалось совершить посадку на Луну. Это случилось в феврале 2024 года в ходе миссии IM-1. Тогда ее посадочный модуль Odysseus сумел мягко прилуниться, хотя и завалился на бок при посадке, что, впрочем, не помешало работе большинства научных приборов.





Вероятная ориентация лунного модуля IM-1 на поверхности. Источник: NASA TV

В любом случае, эта миссия была гораздо более успешной, чем провальный полет посадочного модуля Peregrine от компании Astrobotic, не сумевшего даже достичь Луны и сгоревшего в земной атмосфере.

Новый контракт предполагает доставку на Луну шести полезных нагрузок. Четыре из них предоставят различные научные центры NASA, одну - Европейское космическое агентство (ESA) и еще одну - Лаборатория атмосферной и космической физики Университета Колорадо в Боулдере. Будут проведены эксперименты по биологии, планетарной и космической науке. Научное оборудование от ESA предназначено для бурения на глубины до одного метра с целью изучения различных летучих веществ, например, таких, как водяной лед, которые могут находиться под поверхностью.

«Приборы, используемые в этом недавно полученном полете [контракте], помогут нам достичь множества научных целей и углубить наши знания об окружающей среде Луны»,

— заявил Крис Калберт, руководитель программы CLPS в Космическом центре имени Джонсона при НАСА.

Список приборов, находящихся на борту, может быть расширен за счет коммерческих полезных нагрузок. Об заявили руководители компании Intuitive Machines, однако они не уточнили о каких именно клиентах, помимо NASA, может идти речь.

Этот контракт, официально известный как заказ на выполнение задания CP-22, стал первой миссией по посадке, выбранной NASA в рамках программы CLPS с марта 2023 года. Тогда компании Firefly Aerospace был выдан заказ на выполнение посадки на обратной стороне Луны. Позднее NASA отложило выделение гранта за CP-22, а также другую миссию, CP-21, предполагающую отправку аппарата в регион Луны, называемый Грюйтхейзенскими куполами. И вот теперь определился исполнитель CP-22, а к концу года предполагается выдать и CP-21. Еще два задания будут выданы в следующем, 2025 году.

Кроме того, в этом году должны быть реализованы два ранее заключенных контракта: IM-2 от Intuitive Machines и Blue Ghost 1 от Firefly. 26 августа Firefly объявила, что Blue Ghost прибыл в Лабораторию реактивного движения NASA для проведения испытаний на воздействие окружающей среды перед запуском в четвертом квартале этого года. Руководители Intuitive Machines заявили на конференции по доходам 13 августа, что компания планирует запустить IM-2 в декабре или начале января.



