Планировавшийся на 11 декабря запуск миссии USSF-52 с многоразовым кораблем X-37B был отложен сначала на 12-е, а затем и на 13-е декабря.

11 декабря 2023 года в рамках миссии USSF-52 должен был состояться запуск на орбиту многоразового орбитального корабля X-37B. Главный заказчик полета - Космические Силы США, поэтому практически всё, что с ним связано, окутано плотной завесой тайны.

Впрочем, некоторая информация, самого общего характера, всё же доступна. Запуск будет произведен с помощью ракеты-носителя (РН) Falcon Heavy. Информация о целях миссии тоже весьма расплывчатая. Известно, что будут проводиться испытания по "эксплуатации многоразового космического корабля в новых орбитальных режимах".

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Ряд экспертов полагает, что предполагаемая орбита запуска корабля будет совершенно нетипичной для него. Высота перигея - 185 километров, апогея - 35188 километров, наклонение плоскости орбиты - 480. Последняя цифра вызывает некоторое недоумение, ведь если в дальнейшем предполагается перевести корабль на геостационарную орбиту, на что намекают высота перигея и апогея, то было бы гораздо логичнее (и экономичнее) выводить X-37B на орбиту с наклонением в 280, которое вполне доступно для данной точки старта.

Впрочем, вполне возможно, что корабль не будет выполнять столь глобальные маневры, а будет изучать воздействие радиации на различные конструкционные материалы и семена растений. Во всяком случае, именно такие цели заявлены в эксперименте, проводимом в интересах NASA.

Компания SpaceX выиграла контракт на запуск этой миссии еще в 2018 году. Изначально миссия была запланирована на 2021 год, но из-за неготовности полезной нагрузки, выводимой кораблем X-37B, неоднократно переносилась на более поздний срок. Сумма контракта составляет $130 миллионов США.

11 декабря запуск тоже не состоялся, подвела погода. Старт перенесли на одни сутки, на 12 декабря. Погода в этот день была более, чем благоприятной, но теперь подкачала техника:

Отказываемся от сегодняшней попытки запуска миссии на Falcon Heavy из-за проблемы в наземной системе (GSE). Ракета и её полезная нагрузка остаются исправными. Новая возможность для запуска будет не ранее чем через сутки,

- говорится в заявлении SpaceX.

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На данную минуту запуск перенесен на 4:14 МСК (1:14 UTC) 13 декабря. Естественно, при условии, что компания успеет исправить найденную проблему.