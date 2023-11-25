Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как используют опавшие осенние листья в разных странах

Предлагаем вашему вниманию несколько примеров того, как с ними поступают в различных странах
[ ] для раздела Блоги
1

реклама

С приходом осени дни становятся всё короче и холоднее. Вслед за этим, большинство лиственных деревьев начинают сбрасывать листья. Это обусловлено снижением выработки у них растительного гормона ауксина. В результате, всё пространство под деревьями превращается в золотистый шуршащий ковер из-за опавшей листвы.


реклама



В естественных лесах это не проблема. Опавшие листья лежат на земле, мокнут под дождем и, в конечном итоге, преют и разлагаются, возвращая питательные вещества обратно в почву, поддерживая, таким образом, рост растений в следующем году. Всё это является частью природного круговорота веществ.

Совсем иначе обстоит дело в городе. Здесь опавшая листва может закупорить водостоки и ливневую канализацию, что приведет к локальным подтоплениям. В сырую погоду листья становятся скользкими, и ходить по тротуарам, засыпанным ими, становится небезопасно. А если к листьям добавится еще и мокрый снег, то и автомобилистам не поздоровится.

Листву, засыпавшую железнодорожные пути, требуется оперативно убирать, иначе она может быстро превратиться в мульчу и уменьшить трение между рельсом и колесом. Кучи сухих листьев на земле несут в себе потенциальную опасность пожара.

реклама



Как же решают эту проблему в разных странах ?

В Великобритании, местные власти обычно организуют сбор опавшей листвы и ее дальнейшую отправку на утилизацию, которая происходит либо на заводах по компостированию, либо на станциях по сжиганию с дальнейшим получением электроэнергии или тепла. Подобным образом поступают и во многих других странах, однако  существуют и альтернативные подходы.

Например, муниципалитеты в Нидерландах выступают за то, чтобы листья оставались на месте и разлагались, улучшая тем самым здоровье почвы и природу. Исследование, проведенное в Германии, рекомендует использовать осенние листья деревьев в качестве сырья для производства биогаза — одного из источников возобновляемой энергии.

Тем временем исследователи из Финляндии обнаружили, что натуральные пигменты, содержащиеся в осенних листьях, можно использовать в косметической, текстильной и пищевой промышленности. А в Японии некоторые опавшие листья собирают для использования в декоративно-прикладном искусстве.

реклама



Многие учёные-биологи, придерживаются точки зрения, что опавшая листва должны разлагаться естественным путём, поскольку она служит пищей, укрытием и строительным материалом для птиц, млекопитающих и беспозвоночных. В частных садах это может быть наиболее устойчивым и экологически правильным вариантом.

Имеет свои преимущества и вариант превращения листьев в компост путем добавления небольших количеств слой за слоем в домашние системы компостирования или их измельчение и превращение в мульчу (которая отличается от компоста тем, что она разлагается грибами, а не бактериями).

Хотя сжигание листьев может привести к загрязнению воздуха твердыми частицами, этот способ утилизации садовых отходов по-прежнему разрешен в Великобритании, однако, при условии, что дым не причиняет неудобств соседям и не ухудшает видимость на автомагистралях. Жители также могут выбрасывать опавшие листья из садов в ближайшие центры по переработке бытовых отходов, чтобы использовать их в качестве сырья для промышленных предприятий по компостированию для производства богатого питательными веществами улучшителя почвы.

Некоторые местные органы власти в Великобритании даже предлагают услугу по сбору садовых отходов. В этом случае жители платят ежегодную абонентскую плату за регулярный сбор садовых отходов.

реклама



Всё вышесказанное относится в первую очередь к садовым или лесным листьям. Листва с городских улиц требует другого обращения. В отчете, опубликованном Агентством по охране окружающей среды Великобритании, прямо указывается, что компост, полученный из уличного мусора, содержит значительно более высокие концентрации полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), чем компосты из зеленых и пищевых отходов.

ПАУ являются побочными продуктами неполного сгорания ископаемого топлива и нефтепродуктов , таких как бензин и дизельное топливо, используемых в частном и общественном транспорте. Они являются стойкими загрязнителями, которые могут вызвать рак .

В том же отчете также подчеркивается, что производимый компост может быть непригоден для использования в сельском хозяйстве и садоводстве из-за загрязняющих веществ, включая песок, пластик, металлы, стекло, резину, фекалии животных, соль и загрязнения, связанные с выбросами транспортных средств.

Это означает, что уличные отходы нельзя превращать в компост. Вместо этого он направляется на предприятия по переработке отходов в энергию, которые сжигают листья для получения комбинированного тепла и электроэнергии.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В зависимости от того, куда они падают, осенние листья могут стать ценным ресурсом или потенциально опасным загрязнителем. Их можно перерабатывать биологическим путем, чтобы производить полезные органические побочные продукты, такие как компост, листовая плесень и мульча. Однако из-за риска загрязнения уличный мусор следует использовать исключительно для производства энергии, а не отправлять на свалку.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

компост листва мульча
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
5
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
21
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
69
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Российская бронетехника и бойцы на передовой стали получать персональные глушилки дронов
6
На китайских заводах десятки тысяч видеокарт RTX 4090 разбираются в компактные чипы для ИИ
17
В Крыму намерены реализовать дорожный мегапроект
11
Невыпущенные чипы 14-го поколения уже замечены на китайских сайтах реселлеров
+
Графические процессоры RX 8700 XT/8600 XT на базе AMD RDNA 4 получают первые исправления на LLVM
+
Forbes: у Украины есть сотни западных танков и боевых машин, но нет снарядов, сапёров и командиров
4
Минобороны рассекретило "умные" бомбы c УМПК и реактивным двигателем, способные пролететь 100 км
6
Horizon Zero Dawn с полной трассировкой лучей ухудшает визуальные эффекты своего сиквела
5
Легкий китайский танк Type 15 с 105мм пушкой весит 35 тонн, что чуть больше веса Бредли
3
Цены на уран достигли $81, так как его на всех не хватает
7
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
10
Samsung возможно разрабатывает AR-гарнитуру
+
Из-за пикета польских перевозчиков на границе с Украиной застряли грузы с детекторами "Ланцетов"
1
Китай устанавливает 16-мегаваттные ветрогенераторы в море за рекордные 24 часа
+
Бывший разработчик GTA раскрыл некоторые секреты, но Rockstar это не понравилось
+
PS5 превосходит Xbox Series X\S по крайней мере в соотношении 7 к 1 на многих рынках
4
Xiaomi готовит к выходу смартфон POCO M6 Pro 4G
+
В Японии придумали, как увеличить ёмкость аккумуляторов в 10 раз и обещают технологический прорыв
8
Apple работает над бюджетной версией смарт-часов Watch Ultra
+
Пользователи Android пожаловались, что Google убрала популярную функцию уведомлений в Android 14
+

Популярные статьи

10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 6
1
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)
8
Обзор игровой мыши Acer OMW121
8
CF-105 Arrow – истребитель, созданный для борьбы с советскими стратегическими бомбардировщиками
+
Эксперты рассказали о применении МиГ-35 в спецоперации на Украине
+
5 способов продлить срок службы ноутбука и заряда батареи: простые и эффективные методы
1
Почему Михаил Мишустин может стать следующим Президентом России - личное мнение
40
Киев требует от Запада модернизированные F-16 с новым АФАР-радаром
3
Милей заявил, что Аргентина больше не будет заключать "секретные" сделки с Россией, Бразилией и КНР
24
Боевая машина Wiesel – классическая танкетка в современном исполнении
2

Сейчас обсуждают

Виктор Тимофеев vikttimo
23:39
он не в курсе он в холодильнике.мишаня топи их всех ,и собянина тихоню
Почему Михаил Мишустин может стать следующим Президентом России - личное мнение
Иван Горыныч
23:37
Задрал всех этот Зеленский...🤣🤣🤣
Зеленский сообщил, что Украина получит военные корабли для защиты «зернового коридора»
glavhyilo
23:36
германия-это аграрная страна,они и должны только пиво и варить.Это их основное-это страна пивоваров.
Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
Китя.
23:36
2 иногента говорят что украм пришел кирдец. https://dzen.ru/video/watch/65621a00af22215051bf21c3
Канада передаст ВСУ 11 тысяч штурмовых винтовок – "Прекрасное" средство против танков и ракет
Дмитрий
23:34
Каждый новый пиксель это сто проблем на старте. с седьмым тоже полно было как софтовых так и железных нерешаемых.
Пользователи Pixel 8 Pro сообщают о неровностях, возникающих на разных областях экрана
Виктор Тимофеев vikttimo
23:34
дали разрешение на продажу и продали оружие это разные вещи.меньше чурок ,легче жить .разплодились на миллиард
О том, как Австралия наживается на войне в секторе Газа
Артём Николаев
23:27
Поддержка это вообще не к Самсунгу. Либо Гугл Пиксель, либо Ифон S9 2018 года получил максимум Андройд 10 2019 года. 11й уже нет.
Старые телефоны Samsung Galaxy получат приятное обновление
SMA
23:22
>85 % территории Украины контролирует хохоль и что, они сами все сконцентрировано лезут в одну точку, и бегать по всех хохляндии не надо за упоротыми бендеровцами )
Канада передаст ВСУ 11 тысяч штурмовых винтовок – "Прекрасное" средство против танков и ракет
Shatun29
23:17
Так это замечательно, меньше конкуренции России. Не хотели наши чинуши сами производства восстанавливать вместо продажи ресурсов, так гейропа подсобит, глядишь и расшевелится навозная куча управленцев...
Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
SMA
23:16
>Кремль и сегодня успешно скупает облигации США там копейки А США всем своим шестеркам запретили покупать газ и нефть у России, а сами закупают, усё гигимом сдулся, несите следующего
Шольц пообещал, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем