С приходом осени дни становятся всё короче и холоднее. Вслед за этим, большинство лиственных деревьев начинают сбрасывать листья. Это обусловлено снижением выработки у них растительного гормона ауксина. В результате, всё пространство под деревьями превращается в золотистый шуршащий ковер из-за опавшей листвы.





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В естественных лесах это не проблема. Опавшие листья лежат на земле, мокнут под дождем и, в конечном итоге, преют и разлагаются, возвращая питательные вещества обратно в почву, поддерживая, таким образом, рост растений в следующем году. Всё это является частью природного круговорота веществ.

Совсем иначе обстоит дело в городе. Здесь опавшая листва может закупорить водостоки и ливневую канализацию, что приведет к локальным подтоплениям. В сырую погоду листья становятся скользкими, и ходить по тротуарам, засыпанным ими, становится небезопасно. А если к листьям добавится еще и мокрый снег, то и автомобилистам не поздоровится.

Листву, засыпавшую железнодорожные пути, требуется оперативно убирать, иначе она может быстро превратиться в мульчу и уменьшить трение между рельсом и колесом. Кучи сухих листьев на земле несут в себе потенциальную опасность пожара.

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Как же решают эту проблему в разных странах ?

В Великобритании, местные власти обычно организуют сбор опавшей листвы и ее дальнейшую отправку на утилизацию, которая происходит либо на заводах по компостированию, либо на станциях по сжиганию с дальнейшим получением электроэнергии или тепла. Подобным образом поступают и во многих других странах, однако существуют и альтернативные подходы.

Например, муниципалитеты в Нидерландах выступают за то, чтобы листья оставались на месте и разлагались, улучшая тем самым здоровье почвы и природу. Исследование, проведенное в Германии, рекомендует использовать осенние листья деревьев в качестве сырья для производства биогаза — одного из источников возобновляемой энергии.

Тем временем исследователи из Финляндии обнаружили, что натуральные пигменты, содержащиеся в осенних листьях, можно использовать в косметической, текстильной и пищевой промышленности. А в Японии некоторые опавшие листья собирают для использования в декоративно-прикладном искусстве.

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Многие учёные-биологи, придерживаются точки зрения, что опавшая листва должны разлагаться естественным путём, поскольку она служит пищей, укрытием и строительным материалом для птиц, млекопитающих и беспозвоночных. В частных садах это может быть наиболее устойчивым и экологически правильным вариантом.

Имеет свои преимущества и вариант превращения листьев в компост путем добавления небольших количеств слой за слоем в домашние системы компостирования или их измельчение и превращение в мульчу (которая отличается от компоста тем, что она разлагается грибами, а не бактериями).

Хотя сжигание листьев может привести к загрязнению воздуха твердыми частицами, этот способ утилизации садовых отходов по-прежнему разрешен в Великобритании, однако, при условии, что дым не причиняет неудобств соседям и не ухудшает видимость на автомагистралях. Жители также могут выбрасывать опавшие листья из садов в ближайшие центры по переработке бытовых отходов, чтобы использовать их в качестве сырья для промышленных предприятий по компостированию для производства богатого питательными веществами улучшителя почвы.

Некоторые местные органы власти в Великобритании даже предлагают услугу по сбору садовых отходов. В этом случае жители платят ежегодную абонентскую плату за регулярный сбор садовых отходов.

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Всё вышесказанное относится в первую очередь к садовым или лесным листьям. Листва с городских улиц требует другого обращения. В отчете, опубликованном Агентством по охране окружающей среды Великобритании, прямо указывается, что компост, полученный из уличного мусора, содержит значительно более высокие концентрации полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), чем компосты из зеленых и пищевых отходов.

ПАУ являются побочными продуктами неполного сгорания ископаемого топлива и нефтепродуктов , таких как бензин и дизельное топливо, используемых в частном и общественном транспорте. Они являются стойкими загрязнителями, которые могут вызвать рак .

В том же отчете также подчеркивается, что производимый компост может быть непригоден для использования в сельском хозяйстве и садоводстве из-за загрязняющих веществ, включая песок, пластик, металлы, стекло, резину, фекалии животных, соль и загрязнения, связанные с выбросами транспортных средств.

Это означает, что уличные отходы нельзя превращать в компост. Вместо этого он направляется на предприятия по переработке отходов в энергию, которые сжигают листья для получения комбинированного тепла и электроэнергии.

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В зависимости от того, куда они падают, осенние листья могут стать ценным ресурсом или потенциально опасным загрязнителем. Их можно перерабатывать биологическим путем, чтобы производить полезные органические побочные продукты, такие как компост, листовая плесень и мульча. Однако из-за риска загрязнения уличный мусор следует использовать исключительно для производства энергии, а не отправлять на свалку.