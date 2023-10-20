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Космический аппарат Juno осуществил пролет около вулканического спутника Юпитера

15 октября аппарат Juno прошел на расстоянии всего 11 700 км от поверхности спутника Юпитера Ио
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Juno (Jupiter Polar Orbiter) - это автоматическая межпланетная станция НАСА, стартовавшая с Земли 5 августа 2011 года. Основная цель аппарата - исследование Юпитера. Изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твёрдого ядра. Кроме того, аппарат должен заняться исследованием атмосферы планеты. Это вторая миссия в рамках программы «Новые рубежи». Возможно, для кого-то из читателей более привычным является название другое название аппарата: "Юнона".

Через пять лет (5 июля 2016 года ) Juno прибыл к Юпитеру и вышел на его орбиту. Он стал вторым (после «Галилео») космическим аппаратом, вышедшим на орбиту газового гиганта. Предполагалось, что миссия завершится в 2021 году, однако затем было решено продлить ее как минимум до 2025 года.

В рамках расширенной миссии Juno должен совершить 44 дополнительных витка вокруг Юпитера. Во время этих витков он несколько раз пролетит мимо спутников Юпитера: Ганимеда, Европы и Ио.

7 июня 2021 года аппарат сблизился с Ганимедом на расстояние 1040 километров. 29 сентября 2022 года Juno пролетел мимо Европы на расстоянии всего 352 километра от поверхности. И вот совсем недавно - 
15 октября 2023 года - аппарат совершил пролет мимо вулканического спутника Ио. Он прошел на расстоянии 11 700 км от его поверхности.

Juno сделал и передал на Землю снимки поверхности спутника. Присланные Juno фотографии демонстрируют, насколько сильно эта луна отличается от других спутников планет. На ее поверхности практически нет ударных кратеров, при этом сама она имеет уникальный окрас. Там можно найти оттенки белого, красного, черного, зеленого и желтого. Столь пестрая цветовая гамма, из-за которой спутник иногда сравнивают с пиццей, объясняется последствиями постоянных извержений. Выбросы вулканов покрыли поверхность Ио многочисленными соединениями серы и силикатами. Именно из-за вулканической активности на Ио практически нет кратеров. Их следы быстро исчезают под слоем вулканических отложений. Вместо ударных формаций на поверхности спутника можно найти вязкие лавовые потоки, длина которых может измеряться сотнями километров, озера расплавленной серы, а также кальдеры глубиной в несколько километров.

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Снимок Ио, сделанный зондом Juno с дистанции 11 700 км. Источник: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Ted Stryk

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Следует отметить, что это уже не первое сближение Juno и Ио. Аппарат уже выполнил несколько пролетов спутника, но на гораздо бОльших дистанциях. Уже в конце декабря текущего года Juno вновь сблизится с Ио. В этот раз аппарат пройдет на расстоянии лишь в несколько сотен километров от поверхности. Это позволит собрать дополнительные данных об этом уникальном мире и сделать еще более эффектные снимки.

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