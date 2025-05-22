Вторичный рынок жилья впервые за полгода обошёл новостройки по количеству выданных ипотечных кредитов.

В апреле 2025 года в России изменился баланс ипотечного рынка: впервые за полгода жители страны оформили больше кредитов на покупку квартир с историей, чем на жилье в новостройках. Такая тенденция стала следствием снижения процентных ставок и расширения льготных программ, включая семейную ипотеку, применимую к вторичному жилью.

Как сообщили аналитики, в течение месяца было оформлено порядка 38 тысяч ипотек на готовые квартиры, тогда как на новостройки пришлись 35 тысяч ссуд. Несмотря на то что по объему выданных средств новостройки пока лидируют, интерес к вторичному жилью устойчиво растёт. В крупных банках фиксируют увеличение доли кредитов на «вторичку» — в некоторых случаях на 6–8 процентных пунктов за месяц.

Одной из причин роста спроса стали более выгодные ставки. В мае средний процент по ипотеке на готовое жильё опустился ниже 27%, что привлекло внимание покупателей, особенно на фоне высокого разрыва в цене между первичным и вторичным рынками — в отдельных регионах он достигает 60%.