Истрия франшизы про самого знаменитого космического пришельца «Чужого», насчитывает вот уже более 40 лет. За это время вышло 10 полнометражных фильмов и 6 короткометражек, а так же множество игровых адаптаций. И это касается только официальных кинокартин и работ, которые официально признаны каноном.

При всем многообразии киновселенной, множества персонажей и невероятных событий, ключевой фигурой, до конца времен рассказов про агрессивных пришельцев, останется лейтенант Эллен Рипли. Девушка с зашкаливающей концентрацией железа в организме, которой может позавидовать любой мужик.

Поэтому я подготовил для вас несколько самых ключевых и интересных фактов про этого персонажа.

Факты до нервных событий:

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- полное имя — Эллен Луиза Рипли;

- родилась 7 января 2092 году на Луне, в колонии «Олимпия», за 2 года до полета корабля «Прометей» на планету «LV-223» из одноименного фильма;

- получила степень магистра в инженерном направлении в «Нью-Йоркском Университете Аэронафтики»;

- пошла служить в военно-торговый флот США и совершала, как настоящий космический дальнобйщик-вахтовик, продолжительные полеты;

- 24 июня 2111 года у Рипли родилась дочь Аманда от мужчины по имени Алекс (коллега по работе), за которым она была замужем. В 2114 году супруги развелись;

- 20 августа 2120 года присоединилась к команде «КККСШ Ностромо» в звании уорент-офицер (англоязычное звание между сержантами и младшими офицерами);

- в 2121 году отправилась, вместе с экипажем межзвездного буксира «Ностромо» в тот самый злополучный рейс. При этом пообещала, своей 10-летней дочке, что вернется на ее 11-летие;

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- по иронии судьбы, до вылета, получила отпуск после завершения командировки на «Ностромо»;

- за 2 года до нахождения спасательной шлюпки «Нарциссус», Аманда умерла от рака в возрасте 68 лет.

Факты во время нервных событий:

- во время событий первого фильма под названием «Чужой» Рипли было 30 лет;

- второй фильм «Чужие» начинается спустя 57 лет, со времени событий первого фильма, в 2179 году. Эллен исполнилось 87 лет;

- Эллен лишили лицензии пилота, 4 года она работала оператором экзоскелета-погрузчика в грузовых доках (данный факт, в далтнейшем, спасет жизнь не только ей), после чего полетела на расследование потери связи с колонистами, на планету «LV-426»;

- события фильма «Чужой 3» начинаются в 2186 году, главной героине на тот момент исполнилось 94 года;

- в 2386 году, спустя 200 лет начинаются события 4-го фильма «Чужой: Воскрешение». Эллен, учитывая, ее клонирование из собственного ДНК, исполнилось 294 года;

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- после прилета челнока «Бетти» на Землю, Эллен Луиза Рипли, пока заканчивает свой кинематографический путь, уходя в рассвет.