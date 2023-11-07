В 2003 году вышел один из культовых фильмов про непростые российские времена 90-х и начала 00-х от режиссера Петра Буслова. Кинокартина «Бумер» стала своего рода отражением той жизни, которая была актуальна в те лихие времена.



И ведь тогда, такая история не казалась нам чем-то сверхъестественным. Многим она понравилась, так как в ней читалась та действительность и актуальность, в которых жили люди в тот период. А со временем «Бумер» начал приобретать налет ностальгии. И те неприемлемые вещи, которые иногда случались между людьми. Они практически забылись и стали некого рода забавными ситуациями, по которым сейчас скучают многие из нас.

И сейчас с теплом вспоминаются некоторые добрые и необычные персонажи. Те, которые через года западают в душе, умилением и некоторой грустью.

Одним из таких стал тракторист из бандитской саги про несчастливую машину. Он появился внезапно, без корыстной цели — просто помочь. Данный житель деревни глухой российской глубинки стал неким антиподом главным действующим лицам. А чего стоит его фраза «нее, много, могу нажраться. Понятно?»

Эту незатейливую и эпизодическую роль сыграл советский и российский актер и режиссер Алексей Никифорович Зайцев. В год выхода «Бумера» ему исполнилось 64 года.

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Появление на экране было коротким, но по моему мнению оно раскрыло ту правду, которая царила почти в каждой российской деревне или небольшом городке.



Глаза этого персонажа были незатейливые, открытые и настоящие, они отражали, наверное, всю боль, безысходность и простоту обычного русского мужика в годах.



И ведь это не случайно, таких в нашей стране было миллионы, с чистой душой и прямотой в словах. Они пронесли свою свободу бытия без лжи через многие года и поколения. К сожалению таких уже не осталось, ну или почти не осталось.

Думаю, нам повезло лицезреть в кадре такого человека. И вот по таким людям действительно иногда щемит в груди и находит тоска. А заодно по тем временам и нравам.

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Но, конечно, по каким моментам и человеческим качествам ностальгировать, решает каждый сам для себя…