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ker_news
Capcom не планирует ремейки Resident Evil 5 и 6
Инсайдер разрушил мечты фанатов: ремейков Resident Evil 5 и 6 не будет.
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После запуска и ошеломительного успеха Resident Evil: Requiem стало известно, что Capcom может планировать выпуск ремейка Resident Evil 1 после того, как в 2027 году выйдет ремейк Resident Evil Code Veronica. Это очевидно заставило фанатов задаться вопросом, какие еще потенциальные игры Resident Evil могут получить современную обработку. По словам известного инсайдера серии Resident Evil Dusk Golem на форумах ResetEra, ремейки Resident Evil 5 и Resident Evil 6 пока не входят в планы.

Утечка появилась в ответ на другой слух, утверждающий, что Capcom сделает ремейки всей франшизы Resident Evil, что в конечном итоге приведет к текущему положению дел в Resident Evil Requiem и по видимому изменит некоторые аспекты франшизы в рамках некоего всеобъемлющего плана. По словам Dusk Golem, это не так, и в настоящее время у Capcom нет планов по созданию ремейков Resident Evil 5 и 6, хотя инсайдер не исключает возможности выхода ремейков этих игр, если Capcom однажды решит учесть требования фанатов. Вероятность выхода ремейка станет еще выше, если Resident Evil 1 и Code Veronica покажут хорошие коммерческие результаты. Стоит отметить, что Resident Evil 4, последний ремейк серии, изначально вышел в 2005 году, в то время как Resident Evil 5 и 6 вышли в 2009 и 2012 годах соответственно, поэтому логично, что они не обязательно будут в списке приоритетов Capcom для ремейка прямо сейчас.

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По словам инсайдера, планы Capcom, особенно в отношении ремейков, обычно охватывают только пять лет в будущем, с переоценкой и изменениями во франшизах, которые решаются каждые несколько лет, если условия меняются и требуют больше внимания к другой франшизе или чему то подобному.

Полный комментарий Dusk Golem гласит:

Оригинальный твит, который я цитировал, утверждает, что у Capcom есть какой то план по созданию линейки ремейков, ведущих к Requiem, и реструктуризации повествования как часть долгосрочного плана. Это ложь, Capcom сейчас понятия не имеет, что они хотят делать с RE5 и RE6 в плане ремейков, если они вообще когда нибудь решат их делать, и они определенно не делают эти ремейки с какой то идеей реструктуризации всей серии до Requiem. Сейчас нет плана, который бы вел к Requiem с помощью ремейков, и на самом деле они определятся, что они хотят делать с ремейком RE5 и RE6, только если когда нибудь действительно решат их сделать. Здесь нет никакого генерального плана, они не думают настолько далеко вперед. Обычно они думают только на 5 лет вперед в широком смысле и будут переоценивать каждые несколько лет, куда им двигаться с франшизой, вместо того чтобы планировать какой то сверхдолгосрочный план.

В этой теме есть нюансы, опять же, я думаю, что RE5, вероятно, когда-нибудь будет переделана, потому что я считаю невероятно вероятным, что спрос фанатов на нее возрастет после Veronica, Zero и RE 1, и в конечном итоге Capcom не сможет это игнорировать. Это просто то, что, как мне кажется, произойдет. Но утверждение, которое делал цитируемый твит, полностью ложно буквально во всех деталях. Сейчас нет плана по ремейку RE5 и RE6, нет какой то инициативы по ремейку конкретно всех игр Resident Evil, и они не думают привязывать эту линейку ремейков конкретно к Requiem. Ремейки Veronica и Zero будут связаны с Requiem, но, честно говоря, это гораздо больше связано с тем фактом, что они находились в разработке одновременно с Requiem, чем с какой либо идеей генерального плана, и Requiem специально настраивает Veronica и RE 0 так, чтобы они больше связывались с ним самим.

#capcom #ремейки #инсайды #residentevil #новостиигр #re6 #re5
Источник: techpowerup.com
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