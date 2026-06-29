Инсайдер разрушил мечты фанатов: ремейков Resident Evil 5 и 6 не будет.

После запуска и ошеломительного успеха Resident Evil: Requiem стало известно, что Capcom может планировать выпуск ремейка Resident Evil 1 после того, как в 2027 году выйдет ремейк Resident Evil Code Veronica. Это очевидно заставило фанатов задаться вопросом, какие еще потенциальные игры Resident Evil могут получить современную обработку. По словам известного инсайдера серии Resident Evil Dusk Golem на форумах ResetEra, ремейки Resident Evil 5 и Resident Evil 6 пока не входят в планы.

Утечка появилась в ответ на другой слух, утверждающий, что Capcom сделает ремейки всей франшизы Resident Evil, что в конечном итоге приведет к текущему положению дел в Resident Evil Requiem и по видимому изменит некоторые аспекты франшизы в рамках некоего всеобъемлющего плана. По словам Dusk Golem, это не так, и в настоящее время у Capcom нет планов по созданию ремейков Resident Evil 5 и 6, хотя инсайдер не исключает возможности выхода ремейков этих игр, если Capcom однажды решит учесть требования фанатов. Вероятность выхода ремейка станет еще выше, если Resident Evil 1 и Code Veronica покажут хорошие коммерческие результаты. Стоит отметить, что Resident Evil 4, последний ремейк серии, изначально вышел в 2005 году, в то время как Resident Evil 5 и 6 вышли в 2009 и 2012 годах соответственно, поэтому логично, что они не обязательно будут в списке приоритетов Capcom для ремейка прямо сейчас.

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По словам инсайдера, планы Capcom, особенно в отношении ремейков, обычно охватывают только пять лет в будущем, с переоценкой и изменениями во франшизах, которые решаются каждые несколько лет, если условия меняются и требуют больше внимания к другой франшизе или чему то подобному.

Полный комментарий Dusk Golem гласит: