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Прозрачный алюминий - материал для окон на военной и научной технике

Прозрачный алюминий - это разновидность керамического материала на основе алюминия, который обладает уникальным свойством быть прозрачным для видимого света. Он также известен под именами оксинитрид алюминия или же просто AlON.
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Фото с сайта: 9111.ru

Немного истории:

Этот необычный материал был впервые разработан в 1980-х годах Военно-воздушными силами Соединенных Штатов и широко использовался в военных целях, таких как броня и окна для высокоскоростных самолетов. Материал чрезвычайно твердый и долговечный, с высокой температурой плавления, что делает его идеальным для применения в условиях высоких нагрузок.

Фото с сайта:  celoft.ru
 

Секрет столь интересного свойства кроется в уникальном и запатентованном методе его. Прозрачный алюминий изготавливается путем обработки алюминиевого порошка под высоким давлением и при высокой температуре, в результате чего он превращается в поликристаллический керамический материал с уникальной кристаллической структурой, пропускающей свет.

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И кому же он такой нужен?

Помимо военных целей, ради которых он, собственно, изначально и был создан, своё наиболее широкое применение он отыскал сфере производства сверхпрочных окон, которые устанавливаются на подводные лодки, сверхзвуковые самолёты, а также другие транспортные средства, где важна видимость и прочность. Ничуть не меньший интерес к прозрачному алюминию проявляется и у многих ведущих производителей научного оборудования, AlON широко используют для производства ячеек высокого давления, аэрокосмических компонентов, куполов ракет и сенсорных окон.

А минусы сегодня будут?

Основным недостатком прозрачного алюминия является его, без сомнения, просто огромная стоимость, вызванная сложной запатентованной процедурой производства ещё сильно далёкой от совершенства. К слову, ценник  маленького кусочка 8х8 см, изображённого на первой картинке, переваливает за 85$, а по некоторым источникам и вовсе за все 120$. Очевидно, что промышленное использование AlON неслабо удорожит абсолютно все проекты, прямо или, даже косвенно зависящие от его использования.              

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В целом, прозрачный алюминий может использоваться в самых разных областях, где требуется высокий уровень прочности, долговечности и прозрачности для видимого света. Однако его высокая стоимость и не совершенность современной технологии изготовления делают его перспективным материалом лишь для хорошо проспонсированных проектов, возможно, для уже очень скорого для нас будущего.  


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