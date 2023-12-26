Непосредственно после тестирования тяжелых танков Т-150 и КВ-220 были опубликованы отчеты о возможностях немецких зенитных пушек и немецких исследованиях в области создания тяжелых танков. В результате этих исследований был создан танк КВ-3 с модифицированным корпусом КВ-220 и совершенно новой башней с новой мощной 107-миллиметровой пушкой ЗиС-6. Однако, несмотря на эти инновации, задержки в производстве первого образца и последующее вторжение в Советский Союз приостановили разработку проекта до такой степени, что он больше не был необходим.

Производство КВ-1 началось летом 1941 года на Кировском заводе в Ленинграде. Параллельно с этим, заводу было поручено модифицировать КВ-1, чтобы установить на него более крупное орудие и более толстую броню. Модификации включали в себя Т-150, Т-220 и Т-221. Т-150 представлял собой вариант КВ-1 с 90-мм броней, в то время как Т-220 и Т-221 имели новую, удлиненную конструкцию корпуса и броню толщиной 100 мм. Т-220 также известен под названием КВ-220 и оснащен 85-мм пушкой Ф-30. Прототип был завершен 7 декабря 1940 года, а испытания проведены в январе следующего года.

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В августе 1940 года конструкторское бюро СКБ-2, которое занималось разработкой танков КВ, начало работать над проектом установки 107-мм орудия на танк. Инженер Г.Н. Москвин был назначен ответственным за изучение возможности установки 107-мм пушки на башню танка КВ-220. Выбранной пушкой стала Ф-42 калибра 107 мм, разработка которой была завершена в декабре того же года. Позже эта пушка получила индекс ЗиС-6.

КВ-3 во многом базировался на конструкции танка КВ-220.

Согласно первоначальным расчетам, установка пушки Ф-42 в башню КВ-220 оказалась бы практически невозможной из-за тесного пространства и очень длинных снарядов, что делало бы процесс заряжания затруднительным. Таким образом, от этой идеи пришлось отказаться. Однако 107-мм пушка снова появилась в планах при создании второго опытного образца КВ-220. 19 февраля 1941 года маршал Кулик, который курировал работы на ЛКЗ, написал письмо с указанием, что второй опытный образец следует вооружить пушкой ЗиС-6. Тем не менее, физические работы над прототипом начались только в июне 1941 года.

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КВ-3 базировался на танке КВ-220 и использовал 107-миллиметровую пушку ЗиС-6. Также стоит отметить разницу в размерах между снарядами 107 и 85 миллиметров.

Тестирование танков КВ-150 и КВ-220 было завершено в конце января, однако возникли серьезные проблемы с двигателями, из-за которых разработка обоих танков была приостановлена до тех пор, пока завод №75 не исправит эти проблемы. Разработка КВ-220 замедлилась еще больше, когда 11 марта 1941 года советской разведкой было отправлено письмо, содержащее информацию о немецких танковых разработках. Наиболее важными из них были три модели танков: 36-тонная Ausf.V с 75-мм пушкой и броней толщиной 60 мм, 45-тонная Ausf.VI с 75-мм пушкой и броней 70 мм и, наконец, 90-тонная Ausf.VII с пушкой 105 мм.

На тот момент времени в арсенале Советского Союза имелись только устаревшие тяжелые танки Т-35А и новые КВ-1, которые, по всей видимости, не могли сравниться с предполагаемыми сверхтяжелыми немецкими танками. Даже разрабатывавшиеся тяжелые танки не соответствовали требованиям. После неудачного тестирования Т-150 его разработка была прекращена и заменена на “Объект 222”, по сути тот же танк, но с более обтекаемой формой башни и вооруженный 76 мм пушкой Ф-34. Этот танк также стал первым, получившим обозначение КВ-3. Однако, КВ-220, несмотря на многообещающие перспективы, все еще был недостаточно мощным для противостояния 90 тонному немецкому танку.

Еще одной проблемой, которая ускорила разработку более тяжелых танков, стали испытания немецких 88 - и 105 - мм зенитных орудий, проведенные в Советском Союзе. В результате испытаний был сделан вывод, что танкам необходима броня толщиной не менее 130 мм, и броня должна быть подвергнута специальной обработке на высоких частотах.

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Таким образом, 21 марта ГАБТУ Советского Союза предъявило СКБ-2 требование о разработке 72-тонного танка с пушкой ЗиС-6 на борту, который был назван КВ-4 и позднее получил обозначение “Объект 224”.

26 марта инженер 1 ранга Афонин отправил доклад в ГАБТУ о толщине брони, затронув проблемы, вызванные немецкими зенитными орудиями. В результате ГАБТУ отклонило проект “Объекта 222”, который был признан недостаточным в отношении брони.

Объект 222 был первым танком, обозначенным как КВ-3, однако позже это обозначение было дано Объекту 223, а Объект 222 переименовали в КВ-6.

Вскоре после этого, 7 апреля 1941 года, Совет Народных комиссаров Советского Союза запросили еще два танка. Один из них был новым КВ-3 (объект 222 переименован в КВ-6), массой 68 тонн. Другой танк, КВ-5, должен был иметь массу 100 тонн. Оба танка, как и КВ-4, должны были оснащаться одной и той же пушкой - 107мм пушкой ЗиС-6.

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Буквально через два дня, 9 апреля 1941 года Наркомат тяжелой промышленности расширил предыдущий указ, установив технические требования. Лобная броня должна была быть толщиной 115–120 мм, броня башни - 115 мм и оснащаться пушкой ЗиС-6 калибра 107 с начальной скоростью снаряда 800 м / с. Сроки были крайне сжаты. К 15 апреля должны были быть готовы чертежи для представления на Ижорском заводе. Первый макет башни был готов к 25 апреля, а первый полностью функциональный прототип - к 20 мая.

Важно отметить, что хотя броня 120мм была меньше чем 130мм, что требовалось для противостояния будущим немецким танковым пушкам, она считалась достаточной для защиты против 88мм пушки. Толщина лобовой брони у КВ-4 составляла 130мм и у КВ-5 – 170мм.

КВ-3 был присвоен индекс “Объект 223” и он должен был использовать модифицированный корпус КВ-220 для упрощения и ускорения процесса разработки. Основное отличие заключалось в увеличении лобовой брони до 115мм и необходимости создания новой башни для установки более крупного орудия. Также предполагалось установить переднюю броню толщиной 120мм. Силовая установка предполагалась такой же, как на КВ-220 - 850 сильный дизель В-2СН. Работы над танком начались в середине апреля в СКБ-2 под руководством главного инженера Л.Е.Сычева, которого впоследствии сменил Б.Павлов. Некоторые источники утверждают, что замена произошла при разработке КВ-220 и КВ-3. Первый макет был создан с использованием корпуса танка Т-221. Корпус был идентичен КВ-220 за исключением увеличения лобовой брони на 15мм до 115мм.

Однако из-за проблем, связанных с двигателем В-2СН и выявленных в процессе испытаний КВ-220, было решено использовать на КВ-3 двигатель В-5 мощностью в 700 лошадиных сил. Был проведен опыт с загрузкой корпуса КВ-220 массой 70т с использованием двигателя В5. Испытания показали, что торсионы прогибаются на 2–3 см и что в период с 12 до 15 апреля танк прошел 150км. Несмотря на то что двигатель В-5 зарекомендовал себя на дорогах, на неровной местности танк мог двигаться только на второй передаче. Еще одной проблемой двигателя было то, что он выпускал горячее масло через радиатор.

18 апреля инженер 2 ранга Бубякин сообщил ГАБТУ что макет КВ-3 создавался на основе корпуса Т-221 и, учитывая обстоятельства, планируется усилить боковую броню. 26 апреля был готов макет КВ-3 и 7 мая государственная комиссия в составе представителей ГАБТУ Наркомата тяжелой промышленности и ЛКЗ провела его инспекцию. Было высказано несколько замечаний и внесены изменения. На некоторых агрегатах носовой 7,62-мм пулемет ДТ было рекомендовано заменить на огнемет. Другие изменения были в основном связаны с пушкой ЗИС-6. Запрашивались внутренние ходовые замки, досылатели и индивидуальные боеприпасы. Было предложено несколько структурных и конструктивных изменений, особенно касающихся башни.

КВ-3 выглядел как макет на базе корпуса Т-221, который имел пулемет в передней части корпуса.

Когда дело дошло до создания прототипа, некоторые проблемы задержали проект. 13 мая, старший представитель ГАБТУ инженер 2го ранга Дмитрушенко заявил, что завод Ижорского завода в идеале изготовил бы штампованную башню до 20го мая. Однако, для этого процесса понадобилось два штампа, два пуансона. Но на тот момент, второй штамп ещё не был сделан. Более того, ни одна из деталей не подвергалась термической и механической обработке. Что заняло бы ещё несколько дней.

По словам самого Дмитрусенко, он писал:

“Есть вероятность, что матрицы и пуансоны будут не готовы к 20 числу, не говоря о самой башне. И если Ижорский завод срочно не примет меры в ближайшие дни, первая башня будет готова не ранее 15го-20го июня, то есть на целый месяц позже.”

30-го мая Дмитрусенко объявил, что в мастерской №15 началась термообработка пуансонов. Изготовление башни задержится ещё на месяц.

КВ-3 представлял собой макет на базе корпуса T-221 с «выпуклостью» в броне боковой башни командира и его башенки.

КВ-3 снова представлен как макет, на этот раз с кормовой частью корпуса и башни.

Дальнейшие испытания прошли 25 мая на загруженном корпусе КВ220(до 65–70 тонн), с использованием двигателя В5, пройдено 410км. Были отмечены некоторые проблемы. Оси опорных катков погнулись, ступица направляющего колеса треснула. Амортизаторы некоторых рычагов подвески сломались. Хотя двигатель с мощностью в 700л.с. показал способность развивать приемлемую скорость в 35км/ч. Запас хода по топливу не был признан удовлетворительным.

5 июня 1941 года была заключена договоренность о поставке, в рамках которой предприятие ЛКЗ должно было произвести 500 единиц танков КВ-3 до конца 1941 года. Первые 55 машин должны были быть предоставлены в августе, следующие 105 - в сентябре, еще 110 - в октябре и ноябре, и, наконец, последние 120 - в декабре.

27 мая ЛКЗ получил пушку ЗиС-92 от завода №6 для тестирования в танке. Так как ни один из тяжелых КВ не был готов для установки, КВ-2 был использован для огневых тестов. Пушка должна была быть установлена на КВ-2 вместе с маской и установкой орудия КВ-3. Но Ижорский завод не смог своевременно доставить компоненты для КВ-3, что вынудило маршала Кулика отправить письмо с просьбой ускорить этот процесс 18 июня. К 25 июня испытания на Гороховецком полигоне были проведены, было произведено 618 выстрелов. Хотя бронепробивная способность была признана хорошей, досылатель пушки сломался после 315 выстрелов и точность ухудшилась после 486. Несмотря на это, ЗиС-6 в целом был признан приемлемым, а орудие для испытаний отправили на ремонт на заводе №92. На тот момент на оружейном заводе было 214 пушек на разных этапах производства.

КВ-2 и КВ-3 были вооружены 107-миллиметровыми пушками ЗиС-6 во время огневых испытаний в июне 1941 года.

В письме ГАБТУ представителю ЛКЗ от 20 июля говорится, что опытный образец КВ-3 еще не готов, и ожидается ряд серьезных проблем, решить которые будет непросто.

К этому времени проект КВ-3 становится все более дорогостоящим. В письме А.И.Ланцберга, начальника производства ЛКЗ, представлена смета расходов на разработку различных осуществимых проектов на ЛКЗ.

*Пожалуйста, обратите внимание, что проект не был реализован, поэтому затраты могли превысить указанные суммы.

Вторжение в Советский Союз со стороны сил Оси началось 22 июня 1941 года. Это событие имело непосредственное влияние на развитие тяжёлого танка, так как большая часть доступных ресурсов была перенаправлена на производство и ремонт КВ-1. В то же время, продолжалась работа над более тяжёлыми моделями танка, такими как КВ-3, и некоторые элементы первой башни, а также значительная часть корпуса уже были завершены. Однако из-за напряженной военной обстановки в период с 26 по 30 июня приказ о передаче разработки танка КВ-3 Челябинскому тракторному заводу (ЧТЗ) был подписан. Этот приказ затронул нескольких конструкторов. К середине июля корпус и другие узлы танка КВ-3 были загружены на две рельсовые платформы и отправлены из Ленинграда в Челябинск, а башня была отправлена немного позже.

26 июля первые инженеры СКБ-2 начали прибывать на ЧТЗ. Эвакуация была вызвана приближением немецких войск к Ленинграду. В ходе этой переброски, с июля по август, работы над тяжелыми танками КВ-4 и КВ-5 на ЧТЗ были прекращены, и они так и не были возобновлены. Н.В. Цейц (главным инженером), Б. Павлов (старший инженер), Г.Ф. Бурханова, Меренкова, Петуха, Скорцова, Соболева, А. С. Шнайдермана и Н. Ф. Шашмура на КВ-3 работали в СКБ-2 на ЧТЗ.

Несмотря на то, что КВ-3 полностью не отменили, его разработка все же пострадала от переноса. Во-первых, после начала блокады Ленинграда в сентябре, все производство КВ-1 было также перенесено на ЧТЗ, что оставило мало ресурсов для опытных танковых разработок. Это привело к появлению КВ-3 только в различных отчетах, письмах и документах в конце 1941 года. В документах за сентябрь завод № 92 предлагал перевооружить КВ-3 на ЗиС-6А - по сути, на ЗиС-6 с 45-миллиметровой пушкой 20К, как на некоторых КВ-4. Судя по всему это была скорее попыткой завода № 92 сохранить свою работу над ЗиС-6. В другом документе говорится, что проект Объект 212, который изначально создавался на базе КВ-220, теперь будет построен на основе КВ-3. В плане производства и разработки Челябинский Кировский Завод (ЧКЗ) на 1942 указал, что КВ-3 находится в разработке и должен быть завершен к 1 маю 1942. Некоторые особенности танка также были изменены. К июлю его планировали оснастить электрической трансмиссией и к декабрю 1942 установить двигатель В-1 мощностью в 200 лошадиных сил.

Это последнее упоминание КВ-3. Советские танковые войска понесли тяжелые поражения в войне со странами Оси и начали менять направление танкостроения. Превосходные надежность и маневренность Т-34 привели к тому, что тяжелая танковая промышленность переключилась с сверхтяжелых танков на КВ-1с. Имея меньшую броню, чем у КВ-1, но улучшенные механические компоненты и превосходную маневренность, он был возможно первым успешным советским танком тяжелого класса, по крайней мере в механическом плане.

Поскольку танк был основан на корпусе КВ-220, большинство его особенностей были сохранены. Корпус похож на корпус КВ-1, однако он увеличен до семи поддерживающих катков с каждой стороны, подвешенных на торсионах и четырех возвратных катках. Двигатель и бортовой привод расположены в задней части со звездочкой, натяжной ролик находится впереди. Одним из основных отличий корпуса, кроме толщины брони, является то, что пол моторного отделения наклонен вниз по сравнению с плоским у КВ-220.

КВ-3 показан сбоку, демонстрирующий различные элементы конструкции танка. Этот рисунок относится к версии с огнеметом.

Вид сбоку на листы корпуса с отдельными крепежными штифтами и сварочными швами. Контракт на их производство был подписан 16 апреля.

Вид сверху на корпус и моторный отсек с несколькими соединительными элементами. Контракт был подписан 16 апреля.

Вид спереди корпуса и его соединительных элементов. Контракт подписан 20 апреля.

Вид спереди на возвратный каток на КВ-3. Контракт подписан 16 апреля.

Поперечное сечение торсиона (заметьте, что он вырезан), поворотного рычага и опорного катка. Контракт подписан 22 апреля.

Самым значительным изменением в новом КВ-3 была новая кованая башня. Ее форма представляла собой прямоугольный параллелепипед с закругленными углами. Боковые стены были наклонены на 30 градусов и выступающие над боковыми стенками корпуса, что потребовало усиления корпуса. Спереди на большой маске орудия размещалось само орудие и механизм его подъема. В левом углу стенки башни была сделана небольшая ниша для командира и башенка, имевшая шесть перископов для наблюдения. В боковой стене с левой стороны добавили смотровую щель для наводчика; возможно, она была зеркально отражена с правой стороны. В общей сложности с каждой стороны боковых стенок башни добавили по три стрелковых щели для стрельбы из пистолетов-пулемётов ППШ для самообороны экипажа. Размеры башни составляли 1670 мм. В левой части корпуса располагался служебный люк, используемый механиком-водителем и радистом, и аварийный люк на полу корпуса за сиденьем механика-водителя.

Постройка башни стала сложной задачей для Ижорского завода - участка ЛКЗ, на который было возложено производство танков. Отливка бронированных плит толщиной 100мм и более была трудной задачей, особенно для таких сложных форм, как башня. Однако эта конструкция была теоретическим усовершенствованием по сравнению с коробчатой конструкцией башни КВ, которая ранее разрабатывалась КБ СКБ-2. В последующие годы советские военные промышленники смогли добиться таких сложных форм бронированных плит с помощью литья.

КВ-3 представлен сверху, демонстрируя толщину брони и расположение пушки. Заметьте спаренный пулемёт ДТ.

КВ-3 изображен сзади с крутым наклоном бортовой брони и казенной частью орудия и противооткатным механизмом.

КВ-3 виден изнутри и сбоку бронированной маски орудия, предназначенной для крепления пушки ЗиС-6.

Внешний вид бронированной маски орудия на КВ-3. Она была такой же, как и на стенде КВ-2 с 107-мм орудием ЗиС-6. Контракт подписали 29 апреля.

Экипаж состоял из шести человек: командира, наводчика, двух заряжающих, водителя-механика и радиста. Наводчик находился слева от орудия в передней левой части башни. Командир находился позади него и имел большой купол для наблюдения за полем боя. Обе позиции заряжающего располагались справа для зарядки основного орудия и сопутствующего пулемета. Водитель-механик сидел в передней центральной части корпуса, а радист - слева от него. Он также был ответственен за управление пулеметом в корпусе или огнеметом.

Двигателем должен был стать В-850СН, разработанный заводом №75 с турбонаддувом АМ-38, мощностью 2 000 л. с. Запас топлива должен был составить 825–845 л. Однако, из-за проблем с надежностью двигателя во время испытаний КВ-220, вместо него использовался двигатель В-700, мощностью 5 000 л.с… Планируемая максимальная скорость составляла 30км/ч.

КВ-3 изображён сверху с различными внутренними элементами, такими как двигатель, главный редуктор, коробка передач, топливные баки и аварийный люк позади сиденья водителя.

Трансмиссия КВ-3 разработки Н.Ф.Шашмурина. Контракт с ним подписан 25 апреля и затем подтвержден Ю.Я.Котиным.

Основным вооружением стала 107мм пушка ЗиС-6, созданная на заводе №92 В. Г. Грабина. Это орудие, известное своими хорошими противотанковыми возможностями, предназначалось для установки на всю новую линейку сверхтяжелых танков. В танке находилось 45 снарядов: внутри башни и в ящиках, расположенных продольно и поперек по центру корпуса под подбашенной коробкой. Во время тестирования пушка на КВ-2 смогла пробить броневые пластины толщиной 120мм под углом 30 градусов с расстояния 1 метр.

Вспомогательное оружие состояло из установленного соосно с основным орудием 7,62 мм пулемета ДТ. С левой стороны лобового броневого листа корпуса должен был устанавливаться либо шариковый пулемет, либо огнемет. Было предусмотрено 60 магазинов для пулеметов (47x60 патронов), а также дополнительно 15 патронов для огнемета. Вооружение экипажа дополнялось неустановленным числом пистолетов-пулеметов 7.62 ППШ.

Поскольку танк должен был выдерживать огонь немецких 88-миллиметровых зенитных орудий, самая толстая броня была на лобовом листе башни и корпуса - 120 миллиметров, а остальные передние части имели 115 миллиметров. Остальная же часть башни составляла 115мм, а корпус - от 90 до 100 миллиметров.

КВ-3 был амбициозным проектом по созданию хорошо бронированной и хорошо вооруженной машины на основе предыдущих наработок. Хотя начало работ прошло гладко, ряд задержек со стороны Ижорского завода и начавшаяся война привели к значительному замедлению проекта и его последующей отмене. Сложность изготовления штампованной башни, требующей нового оборудования, и неусовершенствованный двигатель стали причиной задержек. Несмотря на это, на бумаге машина представляла бы собой впечатляющее достижение, хотя и, вероятно, стала бы еще более сложным испытанием надежности, чем КВ-1.

КВ-3 (объект 223)



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