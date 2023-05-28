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Silicon Power UD85 — это PCIe 4 твердотельный накопитель начального уровня, который и вышел за рамки PCIe 3, но не составил конкуренцию своему собрату в лице UD90. Между ними есть четкое разделение по тому, какую скорость могут развить в чтении/записи. А какую конкретно, выясним по ходу обзора.

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Технические характеристики

Упаковка, внешний вид и комплектация

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Упаковка знакомая по другим накопителям компании, так и по другим брендам, т.к. многие используют картонную склейку с блистером внутри.

По традиции, на ней немного информации и в основном она общего характера, вроде используемый стандарт, а также объем, кстати эти два пункта могут быть крайне важны, т.к. купить не тот объем неприятно, а купить PCIe 3 накопитель для PS5 втройне обидно. Внутри минимальный набор, минимальные некуда, только накопитель и всё.

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Он такой же, как UD90, только UD85… Однако все скрывается в деталях, но о них позже. Радиатора нет, есть только информационная наклейка, которая видна и без вскрытия. Она без метализированного слоя, а значит не предназначена для отвода тепла. Нужен ли он в целом, тоже выясним позже. От глаз скрыто все, кроме двух банок памяти, остальные две и контроллер скрыты от глаз. Что там скрывается, узнаем программным путем из бессмертного набора Вадима Очкина (vlo).

Тестирование

Тестировать будем на мини-ПК Beelink SER6 Pro Display Port, обзор которого недавно был. Его возможностей с головой хватит для того, чтобы выдать из накопителя все соки. Сразу приведу скриншот CDI, который получен после тестов, ничего не сломалось и здоровье не пошатнулось.

Температурный датчик работает, но мы дополнительно попробуем тактильно и при помощи термопары. Ну, а пока прогоним самые полезные и суровые тесты.

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Чтение легко вышло за возможности PCIe 3, а значит переход на него был ненапрасным. Скоростные показатели соответствуют заявленным, которые, как известно указываются для SLC-кеша, как и у всех вендоров. Чтение неплохое, на уровне 4300 МБ/с, запись — без малого 2600 МБ/с. Вне SLC запись заметно выше самых быстрых SATA решений. Это в некотором роде прогресс, т.к. среди накопителей на PCIe 3 полно вариантов, которые скатывались до скоростей быстрых HDD. Здесь же даже SSD остались позади.

HDTune показывает скорости более приближенные к спецификациям, но тем не менее укладывают в них в пределах погрешности.

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CDM, несмотря на «попугайный» бенчмарк, получил результаты примерно те же, что были в HDTune, хотя обычно он пытается показать то, чего не достигнуть в другом софте.

Утилита нашлась после нескольких попыток. Нужной оказалась для контроллеров Phison. Здесь работала связка E19, один из первых безбуферных контроллеров для PCIe 4 и памяти TLC производства YMTC. Очень неплохо, что используется память TLC, несмотря на невысокое позиционирование среди PCIe 4 устройств компании.

Купить Silicon Power UD85

Итог

Silicon Power UD85 — твердотельный накопитель, который смог показать скорость вне SLC выше всех SATA решений, т.к. предыдущая инкарнация быстрого интерфейса не могла похвастаться этим в бюджетном секторе. Кроме того, можно отметить невысокую рабочую температуру во время всех тестов. Самое высокое значение зафиксировано в ПО, было 58 градусов, а значит он пригоден в том числе для мест, где температура окружения очень высокая, например разного рода закрытые системы, по типу терминалов, но там и объемы такие не нужны. А выбор объема у данного накопителя очень широк.