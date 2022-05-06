Обзор клавиатуры на оптических переключателях Dark Project KD104A Optical Gateron Red
Хорошие клавиатуры давно стали культом. Кто-то ищет себе готовый продукт и покупает одну клавиатуру за другой, а кто-то покупает себе отдельно плату, корпус, свитчи, шумку, смазку и прочие составляющие клавиатуры и днями пересобирает ее в поисках дзена. Однако бывают хорошие устройства без всяких доработок, что называется из коробки. Dark Project KD104A Optical Gateron Red одна из таких клавиатур. Рассмотрим ее подробнее.
Технические характеристики
|Модель
|Dark Project KD104A Optical Gateron Red
|Тип
|Полноразмерная проводная клавиатура с оптическими переключателями и подсветкой
|Переключатели
|Optical Gateron Red 2.0: линейный тип, усилие 45 грамм, ход до срабатывания 2 мм, общий ход 4 мм; hotswap (горячая замена)
|Колпачки
|ABS, покрытие Oil Coated, боковое нанесение символов русской и английской раскладки
|Количество клавиш
|104 шт
|Особенности
|Смазка всех переключателей и стабилизаторов, 3 угла наклона, простая замена колпачков и переключателей (инструмент в комплекте), 3 дополнительных типа переключателей
|Подсветка
|RGB, настраиваемая в ПО, выбор режимов без дополнительного ПО
|Наличие ПО
|Dark Project Software
|Кабель
|USB A (m)-USB Type-C 1.2 м, отсоединяемый
|Размеры
|440*136*18-29 мм, высота ножек 10 и 18 мм (измерено)
|Вес
|1145 г (взвешено)
Упаковка, внешний вид и комплектация
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Коробка у клавиатуры от Dark Project ожидаемо черная. Выполнена из плотного картона, который защитит устройство от повреждений при транспортировке.
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На лицевой стороне расположено цветное изображение черной клавиатуры с RGB подсветкой, которая подсвечивает символы расположенные сбоку (сайдпринт). Кроме этого, есть краткие характеристики на двух языках, один из которых — русский. Если снять этот пояс, то внутри будет черно-белая коробка с логотипом DP — Dark Project. Внутри все расположено классически, вспененные вставки, на которых лежит клавиатура в своем мягком пакете и под ней остальная часть комплектации: кабель USB A-USB Type-C, руководство пользователя, гарантийный талон, съемники колпачков и переключателей (пуллеры), крышка разъема, несколько переключателей. Они нужны для того, чтобы попробовать другой тип без покупки клавиатуры, просто ставим два рядом и клацаем. Это возможно благодаря хотсвопу — у клавиатуры можно менять не только колпачки, но и переключатели.
Клавиатура Dark Project KD104A Optical Gateron Red — полноразмерная с классическим дизайном. Переключатели не видны, как в случае "скелетона". Дизайн сдержанный и строгий. Корпус и клавиши матово черные, нет того дешевого глянца, который можно встретить в недорогих клавиатурах. Матовая поверхность приятна наощупь и несильно собирает отпечатки. Через клавишу FN (в данном случае DP), реализовано управление мультимедиа функциями.
Сайдпринт интересная штука. "Во-первых, это красиво!". Во-вторых, меньше закрываем символы, что полезно, если вы смотрите на символы и не владеете слепой печатью. В-третьих, при правильно расположении светодиода, подсветка символов будет отличной, т.к. при верхнем нанесении часто встречается проблема, слабой засветки кириллицы, либо далеко находится, либо мешают перегородки в кейкапе. В четвертых, при любом повреждении поверхности, читаемость символов никак не пострадает. Профиль клавиатуры OEM, формат ANSI — широкие шифты и одноэтажный Enter, клавиша F1 расположена над "2".
При изготовлении колпачков используется ABS пластик, который очень распространен. Покрытие "Oil Coated" матово и слегка шероховатое, напоминающее софт тач. Свитчи используются Gateron Optical Red 2.0, которые близки к механическим. Они обладают большим ресурсом — 50М. Оптический красный тип полностью повторяет механический того же цвета, он линейный и с достаточно простым нажатием и средним ходом. Переключатели можно легко заменить, но только на оптические.
Стабилизаторы на крупных клавишах обильно смазаны, что положительно скажется на плавности хода и звуке.
На дне скромная наклейка с информацией. По углам есть 4 резиновые прямоугольные ножки/накладки, которые надежно цепляются за поверхность, где находится клавиатура. В сочетании с немалым весом она держится цепко. Несмотря на "естественный" наклон, можно увеличить угол с помощью складных ножек, которые, в свою очередь, двойные и, соответственно, можно выставить два разных угла. Что важно, поверхность ножки тоже с резиновой накладкой для лучшего сцепления.
Итого, три разных угла наклона: 7, 11 и 14 градусов, т.е. регулировка тонкая и с достаточно широким диапазоном.
Клавиатура на проводе, но он съемный. Это хорошо по многим причинам: можно подобрать для себя цвет и фактуру, жесткость, длину, Type-C с двух сторон. Подключается он в центре, однако его можно проложить по специальному каналу и вывести не посередине, а сбоку. Это отличная фишка, которая реально полезная. Она делает удобным любое расположение клавиатуры на столе. Следующий этап — только избавление от провода.
Инструкция очень краткая, поэтому ее можно прочитать, хотя бы для того, чтобы узнать на каких клавишах управление плеером, звуком и т.д.
Комплектный провод жесткий в оплетке паракорд. Однако его жесткость полностью нивелируется весом клавиатуры. Он даже не пытается столкнуть ее с места и абсолютно не мешает. Излишек можно смотать петлями и связать велкро-лентой.
Инструмент для снятия колпачков и переключателей обычные на вид, и облегчают обе задачи. В комплекте есть 4 типа стабилизаторов: красный, который используется в данной клавиатуре; черный, синий и коричневый. Первые два линейные, вторые тактильные с отчетливым нажатием.
Эксплуатация
Первым делом нужно подключить кабель и вывести его она нужную сторону. После чего можем установить крышку для разъема на свое законное место и подключать клавиатуру к компьютеру.
Как обычно и бывает, для работы не нужно драйверов или чего-то другого.
Клавиши нажимаются легко, красные свитчи этому способствуют. Печатается приятно, ход и сила нажатия меньше, чем у синих свитчей, поэтому после перехода с последних нужно привыкнуть. На красных свитчах можно печатать достаточно быстро, почти кончиками пальцев, преодолевая некоторое усилие. В играх нажатия отрабатываются отлично. Нет ложных нажатий, которые могут быть, если у вас была "дубовая" клавиатура с тяжело нажимающимися клавишами. В любом случае, если вы переходите с любых других (не красных) переключателей или вообще с мембранки, то привыкнуть пару дней нужно обязательно, это нормально.
Звук от нажатия при печати мягкий. Это промежуточный вариант между просто механической клавиатурой и кастомом, где используется куча смазки, шумки и колец. На многих клавиатурах, как дешевых, так и среднего класса, можно встретить такой баг (или фичу), при печати иногда слышен звон пружин. Этот эффект усиливается, если используются синие свитчи, которые предполагают более резкую и сильную печать. В клавиатуре Dark Project KD104A Optical Gateron Red этого нет. Можно услышать отголоски пружин только в тишине, при сильных и резких нажатиях и приближении уха к клавиатуре, т.е. в повседневной работе звона просто нет. Если вы "летучая мышь" и обладаете феноменальным слухом, либо слабыми нервами, то силиконовые колечки, скорее всего, спасут вас. Стабилизаторы, как и переключатели, все смазаны, не гремят, ни на шифт/ентер/бекспейс, ни на большом пробеле, но бывает чуть дребезжат TAB и "\|/", клавиши и не маленькие и не большие. Нажимается клавиша ровно и без малейшего перекоса. Со звуками можно ознакомиться в коротком видео с демонстрацией тайпинга, ну или печати, кому как нравится больше.
При подключении, клавиатура встречает нас подсветкой.
Подсветка яркая на латинице и кириллице, благодаря боковому нанесению символов и удачному расположению светодиодов. В темное и светлое время суток видимость превосходная. Подсветку можно настроить по своему вкусу. Я предпочитаю однотонную подсветку пары-тройки цветов. Но любителям радуги и подсветки раскладки тоже есть чем заняться. Кроме подсветки, настраиваются и макросы в фирменном программном обеспечении
Dark Project Software.
Программное обеспечение имеет самый распространенный функционал. Можно:
- Настроить подсветку, либо выключить ее
- Включать/отключать WIN/ALT+F4/ALT+TAB/SHIFT
- Изменять базовые настройки клавиатуры
- Переназначит любую клавишу
- Записать макросы
- Создавать профили с набором настроек
Итог
Dark Project KD104A Optical Gateron Red — отличная, стильная и достаточно продвинутая клавиатура, которой приятно пользоваться. Более того, она не требует каких-либо доработок из коробки, однако, у нее есть возможность кастомизации: заменить свитчи, кейкапы, добавить смазки, шумки при желании можно. Но это длинная дорога, на которую не многие согласны. Если вы приверженец "купил и пользуй", данная клавиатура скорее всего вас устроит и станет рабочим инструментом на долгое время.
TKL версия клавиатуры
Кроме полноформатной клавиатуры, которые все раскупили и нигде её не найти, есть TKL вариант — Dark Project KD87A Optical Gateron Red TKL. Отличие лишь в отсутствии цифрового блока, который возможно, вам и не нужен.
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