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Обзор клавиатуры на оптических переключателях Dark Project KD104A Optical Gateron Red

Знакомство с опто-механической клавиатурой от Dark Project на красных свитчах и боковым нанесением символов.
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Хорошие клавиатуры давно стали культом. Кто-то ищет себе готовый продукт и покупает одну клавиатуру за другой, а кто-то покупает себе отдельно плату, корпус, свитчи, шумку, смазку и прочие составляющие клавиатуры и днями пересобирает ее в поисках дзена. Однако бывают хорошие устройства без всяких доработок, что называется из коробки. Dark Project KD104A Optical Gateron Red одна из таких клавиатур. Рассмотрим ее подробнее.

Технические характеристики

Модель Dark Project KD104A Optical Gateron Red
Тип Полноразмерная проводная клавиатура с оптическими переключателями и подсветкой
Переключатели Optical Gateron Red 2.0: линейный тип, усилие 45 грамм, ход до срабатывания 2 мм, общий ход 4 мм; hotswap (горячая замена)
Колпачки ABS, покрытие Oil Coated, боковое нанесение символов русской и английской раскладки
Количество клавиш 104 шт
Особенности Смазка всех переключателей и стабилизаторов, 3 угла наклона, простая замена колпачков и переключателей (инструмент в комплекте), 3 дополнительных типа переключателей
Подсветка RGB, настраиваемая в ПО, выбор режимов без дополнительного ПО
Наличие ПО Dark Project Software
Кабель USB A (m)-USB Type-C 1.2 м, отсоединяемый
Размеры 440*136*18-29 мм, высота ножек 10 и 18 мм (измерено)
Вес 1145 г (взвешено)

Упаковка, внешний вид и комплектация

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Коробка у клавиатуры от Dark Project ожидаемо черная. Выполнена из плотного картона, который защитит устройство от повреждений при транспортировке.

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На лицевой стороне расположено цветное изображение черной клавиатуры с RGB подсветкой, которая подсвечивает символы расположенные сбоку (сайдпринт). Кроме этого, есть краткие характеристики на двух языках, один из которых — русский. Если снять этот пояс, то внутри будет черно-белая коробка с логотипом DP — Dark Project. Внутри все расположено классически, вспененные вставки, на которых лежит клавиатура в своем мягком пакете и под ней остальная часть комплектации: кабель USB A-USB Type-C, руководство пользователя, гарантийный талон, съемники колпачков и переключателей (пуллеры), крышка разъема, несколько переключателей. Они нужны для того, чтобы попробовать другой тип без покупки клавиатуры, просто ставим два рядом и клацаем. Это возможно благодаря хотсвопу — у клавиатуры можно менять не только колпачки, но и переключатели.















Клавиатура Dark Project KD104A Optical Gateron Red — полноразмерная с классическим дизайном. Переключатели не видны, как в случае "скелетона". Дизайн сдержанный и строгий. Корпус и клавиши матово черные, нет того дешевого глянца, который можно встретить в недорогих клавиатурах. Матовая поверхность приятна наощупь и несильно собирает отпечатки. Через клавишу FN (в данном случае DP), реализовано управление мультимедиа функциями.





















Сайдпринт интересная штука. "Во-первых, это красиво!". Во-вторых, меньше закрываем символы, что полезно, если вы смотрите на символы и не владеете слепой печатью. В-третьих, при правильно расположении светодиода, подсветка символов будет отличной, т.к. при верхнем нанесении часто встречается проблема, слабой засветки кириллицы, либо далеко находится, либо мешают перегородки в кейкапе. В четвертых, при любом повреждении поверхности, читаемость символов никак не пострадает. Профиль клавиатуры OEM, формат ANSI — широкие шифты и одноэтажный Enter, клавиша F1 расположена над "2".















При изготовлении колпачков используется ABS пластик, который очень распространен. Покрытие "Oil Coated" матово  и слегка шероховатое, напоминающее софт тач. Свитчи используются Gateron Optical Red 2.0, которые близки к механическим. Они обладают большим ресурсом — 50М. Оптический красный тип полностью повторяет механический того же цвета, он линейный и с достаточно простым нажатием и средним ходом. Переключатели можно легко заменить, но только на оптические.















Стабилизаторы на крупных клавишах обильно смазаны, что положительно скажется на плавности хода и звуке.















На дне скромная наклейка с информацией. По углам есть 4 резиновые прямоугольные ножки/накладки, которые надежно цепляются за поверхность, где находится клавиатура. В сочетании с немалым весом она держится цепко. Несмотря на "естественный" наклон, можно увеличить угол с помощью складных ножек, которые, в свою очередь, двойные и, соответственно, можно выставить два разных угла. Что важно, поверхность ножки тоже с резиновой накладкой для лучшего сцепления. 



Итого, три разных угла наклона: 7, 11 и 14 градусов, т.е. регулировка тонкая и с достаточно широким диапазоном.



Клавиатура на проводе, но он съемный. Это хорошо по многим причинам: можно подобрать для себя цвет и фактуру, жесткость, длину, Type-C с двух сторон. Подключается он в центре, однако его можно проложить по специальному каналу и вывести не посередине, а сбоку. Это отличная фишка, которая реально полезная. Она делает удобным любое расположение клавиатуры на столе. Следующий этап — только избавление от провода.









Инструкция очень краткая, поэтому ее можно прочитать, хотя бы для того, чтобы узнать на каких клавишах управление плеером, звуком и т.д. 









Комплектный провод жесткий в оплетке паракорд. Однако его жесткость полностью нивелируется весом клавиатуры. Он даже не пытается столкнуть ее с места и абсолютно не мешает. Излишек можно смотать петлями и связать велкро-лентой.















Инструмент для снятия колпачков и переключателей обычные на вид, и облегчают обе задачи. В комплекте есть 4 типа стабилизаторов: красный, который используется в данной клавиатуре; черный, синий и коричневый. Первые два линейные, вторые тактильные с отчетливым нажатием.


Эксплуатация

Первым делом нужно подключить кабель и вывести его она нужную сторону. После чего можем установить крышку для разъема на свое законное место и подключать клавиатуру к компьютеру.









Как обычно и бывает, для работы не нужно драйверов или чего-то другого.


Клавиши нажимаются легко, красные свитчи этому способствуют. Печатается приятно, ход и сила нажатия меньше, чем у синих свитчей, поэтому после перехода с последних нужно привыкнуть. На красных свитчах можно печатать достаточно быстро, почти кончиками пальцев, преодолевая некоторое усилие. В играх нажатия отрабатываются отлично. Нет ложных нажатий, которые могут быть, если у вас была "дубовая" клавиатура с тяжело нажимающимися клавишами. В любом случае, если вы переходите с любых других (не красных) переключателей или вообще с мембранки, то привыкнуть пару дней нужно обязательно, это нормально. 

Звук от нажатия при печати мягкий. Это промежуточный вариант между просто механической клавиатурой и кастомом, где используется куча смазки, шумки и колец. На многих клавиатурах, как дешевых, так и среднего класса, можно встретить такой баг (или фичу), при печати иногда слышен звон пружин. Этот эффект усиливается, если используются синие свитчи, которые предполагают более резкую и сильную печать. В клавиатуре Dark Project KD104A Optical Gateron Red этого нет. Можно услышать отголоски пружин только в тишине, при сильных и резких нажатиях и приближении уха к клавиатуре, т.е. в повседневной работе звона просто нет. Если вы "летучая мышь" и обладаете феноменальным слухом, либо слабыми нервами, то силиконовые колечки, скорее всего, спасут вас. Стабилизаторы, как и переключатели, все смазаны, не гремят, ни на шифт/ентер/бекспейс, ни на большом пробеле, но бывает чуть дребезжат TAB и "\|/", клавиши и не маленькие и не большие. Нажимается клавиша ровно и без малейшего перекоса. Со звуками можно ознакомиться в коротком видео с демонстрацией тайпинга, ну или печати, кому как нравится больше.

При подключении, клавиатура встречает нас подсветкой.









Подсветка яркая на латинице и кириллице, благодаря боковому нанесению символов и удачному расположению светодиодов. В темное и светлое время суток видимость превосходная. Подсветку можно настроить по своему вкусу. Я предпочитаю однотонную подсветку пары-тройки цветов. Но любителям радуги и подсветки раскладки тоже есть чем заняться. Кроме подсветки, настраиваются и макросы в фирменном программном обеспечении Dark Project Software.





















Программное обеспечение имеет самый распространенный функционал. Можно:

  • Настроить подсветку, либо выключить ее
  • Включать/отключать WIN/ALT+F4/ALT+TAB/SHIFT
  • Изменять базовые настройки клавиатуры
  • Переназначит любую клавишу
  • Записать макросы
  • Создавать профили с набором настроек

Итог

Dark Project KD104A Optical Gateron Red — отличная, стильная и достаточно продвинутая клавиатура, которой приятно пользоваться. Более того, она не требует каких-либо доработок из коробки, однако, у нее есть возможность кастомизации: заменить свитчи, кейкапы, добавить смазки, шумки при желании можно. Но это длинная дорога, на которую не многие согласны. Если вы приверженец "купил и пользуй", данная клавиатура скорее всего вас устроит и станет рабочим инструментом на долгое время.

TKL версия клавиатуры

Кроме полноформатной клавиатуры, которые все раскупили и нигде её не найти, есть TKL вариант — Dark Project KD87A Optical Gateron Red TKL. Отличие лишь в отсутствии цифрового блока, который возможно, вам и не нужен.

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