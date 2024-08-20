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Обзор карты памяти CF Express Type-B Silicon Power на 512 ГБ

Silicon Power выпустили свои собственные карты памяти стандарта CFexpress, относящиеся к Type-B, который медленно, но верно проникает в устройства профессиональной фотосъемки.
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Стандарт CF Express все чаще мелькает, как со стороны производителей фото- видео-техники, так и со стороны производителей карт памяти. Silicon Power не отстает и выпустила собственные карты, которые отличаются от большинства брендов невысокой ценой.

Технические характеристики

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Упаковка, внешний вид и комплектация

Какая самая распространенная упаковка для карт-памяти, флешек и других устройств памяти? Картонно-пластиковый блистер, именно такая у карты Silicon Power.


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Полезная информация есть и она важная, например, стандарт CFexpress и что важно, Type-B. Скоростные параметры тоже указаны, но они наверняка соответствуют скорости в пределах кэша, как это обычно бывает. Карту видно через пластиковое окошко.


Сама по себе карта чуть больше SD карты и имеет немного другую конфигурацию. Корпус преимущественно металлический и, скорее всего, участвует в теплоотводе. Правда, будучи установленным в фотоаппарат, отводить его будет некуда. Размеры карты 38,5*29,6*3,8 мм, а вес 8 грамм.

Тестирование карты-памяти Silicon Power CF Express Type-B

В качестве картридера будет выступать карт-ридер Lexar подключенный через интерфейс USB 3.2 Gen2x2, который может выжать 20 Гбит/с, чего должно с лихвой хватить на обозреваемое устройство. Сразу разберусь со скриншотами.

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Как и говорилось, скоростные показатели укладываются в характеристики на протяжении области кэша. Фактически, ничего в этом нет, т.к. у SSD и прочих накопителей, указывают точно такую же скорость. Если глянуть на устоявшуюся скорость 830 МБ/с, далеко не каждый PCIe 4 накопитель может показать такую, а обозреваемое устройство работает на стандарте PCIe 3, ведь это по сути своей SSD в другой упаковке. Скорость записи безумно важна для карты памяти, т.к. она должна быть такой, чтобы беспроблемно справится с потоком серийного фото или видео, без запинок, т.к. запороть материал непозволительно. Как любой твердотельный накопитель, он должен наводить порядок. 

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И с этим у него порядок, TRIM работает корректно.

Итог

Silicon Power CFexpress Type B — карта памяти, которая показывает скорость примерно такую же или выше, например, чем у SanDisk Extreme Pro CFexpress Type-B, по цене в два раза больше. Кроме того, с ушедшими с рынка брендами, нужно быть аккуратнее, т.к. продающиеся на ОЗОНе и WB часто бывают "левыми". По крайней мере я находит тесты этой карты. Так что, со временем можно ждать падения цен на, пока еще не распространенные карты-памяти.

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обзор silicon power карта памяти cfexpress type b
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