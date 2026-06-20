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Inthenews
Netflix завершит криминальный сериал о наркотрафике «Банды Галисии» третьим сезоном
Стриминговый сервис Netflix подтвердил производство третьего и финального сезона криминальной драмы «Банды Галисии», который поставит точку в истории семьи Падин.
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Производством занимается студия Vaca Films. К своим ролям вернутся Клара Лаго (Ана) и Тамар Новас (Даниэль).

После событий второго сезона Ана начала новую жизнь под программой защиты свидетелей вместе с матерью и дочерью. Даниэль старается держаться подальше от преступного прошлого семьи, но продолжает искать Ану и Сару.

                                                                           Изображение: Netflix

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Тем временем клан Падин сталкивается с новой угрозой — албанская преступная группировка усиливает влияние в регионе и стремится взять под контроль каналы поставок наркотиков, втягивая героев в очередной виток опасных событий.

В актёрский состав также вошли Луис Захера, Хосе Антонио Туриньян, Мелания Круз, Мигель де Лира и Чечу Сальгадо.

Сценарий финала написал Хорхе Геррикаечеваррия, режиссёрами выступят Анхелес Уэрта и Хавьер Родригес.

Первый сезон, вышедший летом 2024 года, удерживался в мировом рейтинге самых популярных сериалов Netflix 5 недель и набрал более 74 миллионов часов просмотра. Второй сезон, релиз которого состоялся в апреле 2026 года, провёл в международном чарте одну неделю, собрав около 9,9 миллиона часов.

Дата выхода третьего сезона пока не раскрыта.

#netflix #криминальной драмы #банды галисии
Источник: whats-on-netflix.com
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