Студия The Astronauts выпустила финальный крупный патч для тёмного фэнтезийного RPG шутера Witchfire. Это последнее масштабное обновление перед релизом версии 1.0

Главным нововведением стал регион Болото. Это руины затонувшего собора, окруженные топями и изрезанным лесом. В этой зоне игроки найдут новых врагов, секреты и подземелье Хранилище на окраине локации. Ещё появилась новая зона Сад в Эрмиториуме, где можно выращивать ресурсы для создания благовоний.

Разработчики переработали сюжетные миссии Падших Добыч. Теперь они раскрывают прошлое персонажей, а решения игрока влияют на их дальнейшую судьбу. В игру внедрена обновленная система Мировая Коррупция 2.0. Она определяет реакцию мира на действия игрока. Чем смелее поступки, тем жёстче ответ.

Изображение: The Astronauts

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Обновление добавило 9 новых врагов, 4 вида оружия, 2 заклинания, 2 типа пыток и 12 четок. Улучшена система диалогов с NPC, которая теперь лучше отражает сюжет будущей полной версии.

Патч расширил языковую поддержку, добавив 14 новых языков, включая русский перевод.

Разработчики отметили, что все изменения являются частью подготовки к полноценному релизу Witchfire.