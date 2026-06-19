Главным нововведением стал регион Болото. Это руины затонувшего собора, окруженные топями и изрезанным лесом. В этой зоне игроки найдут новых врагов, секреты и подземелье Хранилище на окраине локации. Ещё появилась новая зона Сад в Эрмиториуме, где можно выращивать ресурсы для создания благовоний.
Разработчики переработали сюжетные миссии Падших Добыч. Теперь они раскрывают прошлое персонажей, а решения игрока влияют на их дальнейшую судьбу. В игру внедрена обновленная система Мировая Коррупция 2.0. Она определяет реакцию мира на действия игрока. Чем смелее поступки, тем жёстче ответ.
Изображение: The Astronauts
Обновление добавило 9 новых врагов, 4 вида оружия, 2 заклинания, 2 типа пыток и 12 четок. Улучшена система диалогов с NPC, которая теперь лучше отражает сюжет будущей полной версии.
Патч расширил языковую поддержку, добавив 14 новых языков, включая русский перевод.
Разработчики отметили, что все изменения являются частью подготовки к полноценному релизу Witchfire.