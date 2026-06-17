Трейлер «Шрека 5» раскрыл новые приключения Шрека, Фионы и Осла в новом королевстве

Студия DreamWorks Animation выпустила первый официальный тизер-трейлер мультфильма «Шрек 5» 16 июня 2026 года. В ролике показано новое приключение знаменитого огра, его семьи и осла, которые покидают привычные места и оказываются в незнакомом королевстве Further, Further Away («Ещё дальше, ещё дальше»). Появление трейлера привлекло внимание зрителей, поскольку франшиза не получала продолжений более десяти лет.

По трейлеру видно, что героев ждёт путешествие по городу с мрачной атмосферой. Там они встречают тающего снеговика, напоминающего персонажа из мультфильма «Холодное сердце». Снеговик обращается к Ослу с шутливым вопросом, отсылающим к известной песне из картины. Дальше можно увидеть сцену преследования главных героев и их арест. Причины ареста в ролике не раскрываются.

Изображение: DreamWorks Animation

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Отсутствие персонажа, которого озвучивает Зендея (Zendaya Maree Stoermer Coleman), стало предметом обсуждений. Ранее сообщалось, что актриса исполнит роль Фелиции - дочери Шрека. В трейлере показаны Фиона и двое сыновей, но Фелиция не появляется. Подробности ее участия в сюжете пока не сообщаются.

Работа над продолжением франшизы заняла более 10 лет. Предыдущая часть серии, «Шрек навсегда», вышла в 2010 году. После этого студии DreamWorks и Universal неоднократно говорили о возможности возвращения франшизы, но проект несколько раз переносился.

Премьера «Шрека 5» запланирована на 30 июня 2027 года.