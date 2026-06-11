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Inthenews
Генеральный директор Microsoft Gaming: Xbox нуждается в пересмотре бизнес‑модели
Глава Microsoft Gaming Аша Шарма (Asha Sharma), отметившая 100 дней на посту генерального директора Xbox, заявила о необходимости пересмотра текущей бизнес‑модели
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В интервью Xbox Wire она признала, что компания столкнулась с падением прибыли и ростом цен на компоненты.

По её словам, за последние сто дней Xbox выпустил больше обновлений, чем за весь предыдущий год. Платформа расширила сотрудничество с рекордным количеством студий и издателей, а подписной сервис Game Pass после восьми месяцев спада вновь демонстрирует рост. Среди достижений названа и новая платформа «Голос игрока», собирающая обратную связь от пользователей и разработчиков.

                                                                                Изображение: Xbox

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Руководитель отметила успех недавней презентации Xbox Game Showcase и анонс предстоящих релизов — среди них Gears of War: E‑Day и Clockwork Revolution. Компания намерена укреплять линейку эксклюзивных игр собственного производства.

                                                                           Изображение: Xbox

По словам Шармы, Xbox прогнозирует снижение выручки примерно на 3% в текущем финансовом году. Без учета сделки с Activision Blizzard King доходы компании за последние пять лет сократились на 500 миллионов долларов, несмотря на инвестиции в размере более 20 миллиардов. «Текущая динамика доходов вызывает серьёзные опасения», — добавила она.

Среди проблем названы рост цен на компоненты и сбои в цепочках поставок. Руководство намерено перераспределить инвестиции между внутренними студиями, внешними разработчиками и перспективными проектами, а также модернизировать технологическую архитектуру платформы.

В завершение Шарма отметила, что Xbox намерен укрепить позиции на рынке за счёт улучшения оборудования, контента и сервисов.

#xbox #microsoft gaming #аша шарма
Источник: invenglobal.com
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