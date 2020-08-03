Журнал Gayming Magazine проведёт награждение игр с тематикой ЛГБТК
Игровой онлайновый журнал Gayming Magazine объявил, что в следующем году проведёт первую церемонию вручения премий Gayming Awards для видеоигр с акцентом на ЛГБТК. Целью мероприятия, разумеется, является поддержка усилий игровой отрасли по продвижению культуры и освещению проблем сексуальных меньшинств через видеоигры, а также поддержка разработчиков из этих сообществ.
Голосование будет проходить в течение ноября и декабря: более 20 судей, которые также принадлежат к сообществу ЛГБТК, будут отбирать победителей. Призёра среди стримеров выберут посетители сайта, они же в голосовании определят, кому отдать приз читательских симпатий. Мероприятие пройдёт в Лондоне в феврале 2021 года, а вести его будет страдающая дислексией комик-лесбиянка Сюзи Руффелл (Suzi Ruffell).
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Среди категорий наград названы следующие:
- игра года;
- награда за достоверную репрезентацию;
- лучший персонаж ЛГБТК;
- лучшая история ЛГБТК;
- лучшая независимая игра ЛГБТК;
- лучший стример ЛГБТК;
- премия за многообразие в индустрии;
- специальная награда за особые заслуги;
- премия читателей журнала Gayming.
Церемония награждения состоится в феврале 2021 года при поддержке UKIE, Games London и представительской группой ЛГБТК Out Making Games. Gayming Magazine называет себя первым в мире журналом, освещающим культуру ЛГБТ в видеоиграх.
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