Компания Mercedes-Benz Group AG активно расширяет свои цифровые возможности, внедряя инновационные технологии в автомобильную отрасль. В рамках этой стратегии автопроизводитель объявил о разработке нового виртуального голосового помощника MBUX, который будет работать на базе искусственного интеллекта от Google.

Новый помощник MBUX, который дебютирует в обновленном Mercedes-Benz CLA, обещает стать настоящим "личным дворецким" для водителя и пассажиров. Он сможет не только выполнять стандартные команды, но и решать более сложные задачи, делая поездки максимально комфортными.

Генеральный директор Mercedes Ола Каллениус отметил, что новый ассистент будет способен:

Управлять мультимедиа и настройками автомобиля с помощью голосовых команд.

Искать информацию о местах в реальном времени благодаря интеграции с Google Maps.

Рекомендовать рестораны с высоким рейтингом, проверять отзывы и советовать лучшие блюда шеф-поваров.

Платформа Google Maps предоставляет доступ к данным о 250 миллионах мест по всему миру, что делает новый виртуальный помощник особенно полезным для автомобилистов. Благодаря обновляемым в режиме реального времени данным водитель сможет быстро находить необходимую информацию и адаптировать свои маршруты.

Одной из ключевых особенностей нового ассистента станет возможность вести более естественный диалог с водителем. Пользователи смогут задавать простые вопросы и получать ответы без необходимости использовать сложные команды. Если ответ окажется неполным, можно будет задать уточняющие вопросы, чтобы получить полную информацию.

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Google Cloud обеспечивает усовершенствованные разговорные функции, что позволяет создать более естественный и плавный процесс взаимодействия с виртуальным помощником. Это особенно важно для навигации, поиска информации и решения повседневных задач в дороге.

Обновленный Mercedes-Benz CLA станет первой моделью, которая получит усовершенствованный помощник MBUX. Однако компания планирует внедрить эту технологию и в другие автомобили бренда после завершения этапа тестирования.

Дебют обновленного CLA запланирован на осень этого года. В Mercedes подчеркивают, что внедрение искусственного интеллекта является частью их долгосрочной стратегии по созданию более безопасных, удобных и интеллектуальных автомобилей.

"Мы стремимся сделать автомобили Mercedes не просто транспортными средствами, а полноценными цифровыми спутниками, которые облегчают жизнь нашим клиентам. Новый виртуальный помощник станет важным шагом в этом направлении", — отметил Каллениус.