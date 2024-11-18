Есть ли среди вас те, кто любит горнолыжный спорт? Когда я был подростком, заинтересовался этим видом спорта. Я не стремился к профессиональному уровню, а оставался на любительском уровне. Это было одним из моих зимних хобби. Не буду рассказывать здесь про свои хобби, а всего лишь хочу представить обзор одной малоизвестной для широкого круга геймеров компьютерной игры, точнее, серии игр под названием Ski Racing. На новый 2006 год родители подарили мне игру Ski Racing 2005 на ПК и я её полюбил с первого взгляда.

Итак, Ski Racing 2005 вышла 4 марта 2005 года на PC, PS2 и XBOX. Разработчик — шведская компания Coldwood Interactive. Издатель — австрийская компания Jowood Productions. Полное название игры Ski Racing 2005 featuring Hermann Maier, посвящённая известному в то время австрийскому горнолыжнику Херману Майеру, королю этого спорта.

Ski Racing 2005 — это спортивный симулятор горнолыжного спорта, в котором присутствуют лицензионные трассы сезона 2004/2005, четыре вида соревнований: слалом, гигантский слалом, супер-гигант и скоростной спуск. В игре есть как режим быстрых соревнований, так и полноценный чемпионат. Для того, чтобы начать чемпионат, необходимо создать своего лыжника. В игре можно выбрать страну, которую ты будешь представлять на соревнованиях (Россия здесь тоже есть), выбрать костюм, палки, шлемы, очки, ботинки, лыжи, навыки и даже тип лица. И всё, вас встречает вступительный ролик и далее вы оказываетесь в меню соревнований, где можно посмотреть ваши достижения, выбрать соревнования, посмотреть информацию про каждую из трасс и так далее.

Чемпионат поделен на пять этапов. В начале открыт первый этап, но затем, по мере прохождения трасс вам начисляют очки в зависимости от места, занятого в соревнованиях и открываются следующие этапы. Когда открывается следующий этап, вам даётся возможность посмотреть красочный ролик про горнолыжные соревнования. У каждого этапа свой ролик — в одном прыжки, в другом слалом, в третьем падения, в четвёртом лыжный кросс (соревнования, которого нет в игре, но очень бы хотелось)). Также совершенствуются навыки лыжника.

В игре также представлен редактор трасс — можно создавать свои заезды и локальные чемпионаты. В игре был также онлайн-режим. Сама игра выглядит динамично, скорость очень хорошо чувствуется, трассы выполнены очень красиво, пейзажи просто потрясающие!

Геймплей можно посмотреть здесь.









25 ноября 2005 года вышел сиквел — Ski Racing 2006. В отличие от предшественника здесь лучше выполнена физика, проще стало управлять лыжником на трассе, добавлено музыкальное сопровождение в превью трассы перед заездом. Карьера стала ещё интересней, так как можно не только менять костюм и снаряжение лыжника, но и выигрывать новый инвентарь по мере прохождения игры и выполнения определённых задач. Также в игру добавлены челленджи — специальные задания на скорость, на прыжки, на время и так далее, пройдя которые ты получаешь различные призы в виде инвентаря.

Если в прошлой игре лыжником во время полёта нельзя было управлять, то здесь теперь можно не только выравнивать положение лыжника во время полёта, но и делать переднее или заднее сальто. В игре представлены трассы сезона 2005/2006. И, конечно же, улучшилась графика. Теперь стало играть ещё приятнее.





30 ноября 2006 года свет увидело продолжение серии — Alpine Ski Racing 2007 feat. Bode Miller vs Hermann Maier. Издателем игры были всё те же JoWood, а вот разработчиком стали 49 Games — команда, специализировавшаяся на создании различных спортивных аркад и выпустившие на тот момент такие игры как Torino 2006, Alpine Skiing 2005, Alpine Skiing 2006 (да, у них тоже была своя серия игр про горнолыжный спорт, развивающаяся параллельно), Ski Jumping 2005, Ski Jumping 2006.

В итоге получилась совсем другая игра, она стала более аркадная и не такая ламповая как предыдущие игры. Графика стала лучше. Добавились новые экстремальные соревнования. В карьере теперь нужно покупать снаряжение, нанимать смазчика и тренера, либо самому тренироваться и делать смазку. В игре есть три чемпионата — юниорский, средний и профессиональный. Сначала игрок может пройти только юниорский чемпионат с небольшим количеством соревнований и лёгким уровнем сложности. Если занять подиумные места в конце чемпионата, то дальше можно выбрать средний чемпионат и так далее. В игру также добавили комментаторов с хорошим чувством юмора и музыкальные треки во время заезда. В целом, получилась неплохая игра.

И на такой счастливой ноте серия и закончилась. В 2011 году компания JoWood обанкротилась. 49 Games совместно с RTL выпускали симуляторы прыжков на лыжах, биатлона и серию Winter Sports. Последняя игра Winter Sports вышла в 2012 году и на этом всё тоже закончилось.

Когда сейчас слышишь словосочетание "спортивный симулятор", то на ум приходит FIFA, NHL, NBA, Madden NFL — если эти серии до сих пор живут, как бы их не ругали за однотипность, значит эти проекты коммерчески востребованы. Но на таких проектах, как горнолыжные симуляторы, много, конечно, не заработаешь, но играя в Ski Racing 2005 и 2006 видно, как разработчики вложили свою душу в эти игры, сделав их по-настоящему уютными и ламповыми. У 49 Games она более аркадная, и на мой взгляд, потеряла ощущение этой ламповости, но в целом тоже неплохой проект. Может и хорошо, что эти игры запомнились такими, и ныне превратились в такой раритет.

В преддверии зимы можно поиграть в эти старые игры — кто уже играл, вспомнит былое, кто нет, попробует для себя что-нибудь необычное. Кому-то понравится, кому-то нет, кто-то предпочтёт катание на лыжах в реальной жизни, а у кого-то может не хватать пока на путешествия, но есть возможность поиграть в такие игры. А для тех, кто хочет поиграть в лыжные симуляторы поновее — рассказ о них будет в другой статье.