В результате снижения уровня воды в Каспийском море появился новый остров, что дает ученым возможность глубже понять региональные изменения климата, тектонические сдвиги и потенциальные возможности появления новых мест обитания.

Российские ученые подтвердили существование нового острова в северной части Каспийского моря. Впервые его признаки обнаружились на спутниковых снимках в конце 2024 года, где была замечена песчаная отмель, выходящая на поверхность. В середине 2025 года полевая экспедиция окончательно подтвердила его образование.

Изображение: Ю. Шульгина, Видеостудия ИО РАН

Остров расположен примерно в 30 км к юго-западу от острова Малый Жемчужный, на границе Европы и Азии в самом большом внутреннем море мира. Он едва возвышается над водой и появился в период, когда уровень моря достиг необычно низких значений. Ученые отмечают, что море постепенно мелеет в последние десятилетия — это связывают с усиленным испарением из-за потепления климата и региональными тектоническими сдвигами.

Согласно данному заявлению, в ноябре 2024 года спутниковые снимки зафиксировали скопление песка и осадочных пород, выступающее над поверхностью моря. Когда российское научное судно достигло этого места, исследователи увидели плоский песчаный участок, едва возвышающийся над водой. Его поверхность была влажной и покрыта небольшими песчаными грядами, но лишь на несколько сантиметров выше окружающей акватории. Подплыть на лодке оказалось непросто: из-за крайне малой глубины и неблагоприятной погоды команда не смогла высадиться на новый островок. Вместо этого ученые использовали дроны (квадрокоптеры), чтобы сделать аэрофотоснимки. Эти изображения подтвердили очертания и размеры острова. На снимках он выглядел как низкая песчаная равнина без какой-либо растительности.

Остров демонстрирует изменчивость водного и геологического режима Каспийского моря. Ученые отмечают, что долгосрочные циклы подъема и спада уровня воды могут обнажать подводные отмели, превращая их во временные острова — подобное явление наблюдается, например, у грязевого вулкана Кумани у побережья Азербайджана. Новый остров может стать местом гнездования морских птиц или лежбищем каспийских тюленей, однако его дальнейшая судьба будет зависеть от климатических изменений, ведущих к потере воды, а также от тектонической или вулканической активности. Изучение его эволюции поможет ученым лучше понять взаимосвязь между уровнем Каспийского моря, глобальным потеплением и движениями земной коры, а также то, какие новые экосистемы могут формироваться при изменении береговой линии внутреннего моря.