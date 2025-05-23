Xring O1 — это 3-нм 10-ядерный процессор, который доказывает, что Xiaomi настроена, чтобы побеждать.

Xiaomi представила свой первый собственный флагманский чипсет Xring O1, смартфон 15S Pro и планшет Pad 7 Ultra, а также новую версию часов Watch S4, так же работающую на SoC Xiaomi, но уже другой.

Xring O1 — не первый чипсет Xiaomi для телефонов, но он первый после выпущенного в 2017 году среднего Surge S1 и гораздо мощнее его. Разработанный по 3-нм техпроцессу второго поколения, этот чип призван соперничать с 8 Elite, MediaTek Dimensity 9400 и Apple серии A18.

Изображение: Xiaomi

Xiaomi приняла решение о создании 10-ядерного процессора, что превышает возможности конкурентов. Два основных ядра Arm Cortex-X925 работают на частоте 3,9 ГГц, еще четыре ядра — на 3,4 ГГц, два — на 1,9 ГГц и еще два — на 1,8 ГГц. 16-ядерный Immortalis-G925 также является топовым и соответствует графической мощности флагмана Dimensity от MediaTek.

Архитектура чипов у основных игроков стала настолько разной, что тактовая частота и количество ядер не являются хорошим ориентиром для определения производительности. Не помогают и лабораторные бенчмарки, хотя заявленный Xiaomi результат AnTuTu в три миллиона баллов ставит его в один ряд с лучшими. Также сильной его стороной является энергоэффективность.

Все это говорит нам, что Xiaomi серьезно настроена на то, чтобы Xring O1 стал настоящим флагманом: он должен быть в одном ряду с Android-альтернативами от Qualcomm и MediaTek и намного опережать самые мощные чипы от команды Exynos Samsung.

Чтобы подчеркнуть это, Xiaomi выпускает Xring O1 вместе с 15S Pro, который, по сути, является переизданием прошлогоднего 15 Pro, но с заменой Snapdragon 8 Elite на собственный чип Xiaomi. Он также поставляется в довольно гладком дизайне из углеродного волокна. К нему присоединяется Pad 7 Ultra, также использующий O1, планшет премиум-класса с 14-дюймовым OLED-экраном и мощной батареей на 12 000 мАч, который при толщине 5,1 мм является одним из самых тонких планшетов на рынке.

Очевидно, что амбиции Xiaomi выходят за рамки одного чипа и даже за пределы телефонов и планшетов. Чтобы подчеркнуть это, компания также выпустила Xring T1, флагманский чипсет, предназначенный для смарт-часов. Подробностей о нём пока мало, известно лишь что он включает в себя 4G-модем.







