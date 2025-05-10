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Vlad_37
Сообщается, что Chrome станет «небезопасным и устаревшим», если его отделить от Google
Расторжение контракта с Chrome имеет более широкие последствия.

Google находится в затруднительном положении. После признания компании незаконным монополистом, в первую очередь из-за ее антиконкурентной практики на рынке поисковых систем, а также из-за ее незаконного захвата технологий онлайн-рекламы, компанию из Маунтин-Вью, штат Калифорния, могут заставить отказаться от владения Google Chrome.

В своем предложении об окончательном решении Министерство юстиции США заявило, что родажа Chrome «навсегда прекратит контроль Google над этой важнейшей точкой доступа к поиску и позволит конкурирующим поисковым системам получить доступ к браузеру, который для многих пользователей является воротами в интернет».

Впоследствии, в прошлом месяце, Минюст США и Google встретились лицом к лицу в ходе трехнедельных слушаний, на которых рассматривались меры по исправлению ситуации. Слушания завершились сегодня, а второе слушание, связанное с рекламными технологиями, начнется в сентябре.

Когда слушания подошли к концу, компания Google начала активно рассказывать о том, что может означать потенциальная продажа Chrome.

Google утверждает, что «предложения Минюста игнорируют огромную конкуренцию в отрасли» и то, как другие хорошо финансируемые конкуренты, такие как ChatGPT, Grok, DeepSeek, Perplexity и другие, быстро завоевывают пользователей и рынок. Данные, полученные в ходе судебного разбирательства, свидетельствуют о том, что даже такой крупный конкурент в области поиска, как OpenAI, считает, что «у него есть все необходимое для победы». Это говорит о том, что OpenAI считает, что у нее есть все возможности для эффективной конкуренции с Google без того, чтобы последнему пришлось продать часть своих активов.

Кроме того, Google утверждает, что заключение «рекламных соглашений», например, выплата Apple более 20 миллиардов долларов в год за сохранение Google в качестве поисковой системы по умолчанию в Safari, не сдерживает конкуренцию. «Недавно Apple решила включить ChatGPT в Apple Intelligence, а Motorola уже интегрировала Perplexity и Microsoft's CoPilot в свои новые устройства Razr», - пишет Google.

Другая ключевая проблема, на которую обратил внимание Google, заключается в том, что предложения Минюста приведут к ухудшению качества обслуживания потребителей и сокращению выбора. Технологический гигант процитировал показания Эдди Кью, вице-президента Apple по сервисам, который сказал, что Apple выбирает Google, потому что это «лучшая поисковая система».

Кроме того, технологический гигант заявил, что только в прошлом году он потратил более 49 миллиардов долларов на исследования и разработки в области поиска, а фактический отказ конфискует выгоду от этих инвестиций и инноваций, снижая будущие стимулы для инвестиций. Но самое главное, Google утверждал, что отказ от Chrome приведет к его неисправности, а в качестве побочного продукта - к неисправностям других связанных с ним технологий.

Технологический гигант обратил внимание на заявление Open Web Advocacy о том, что браузер, скорее всего, станет «небезопасным и устаревшим», если его отделить от Google, а такие связанные с ним продукты, как Safe Browsing, ChromeOS, проект с открытым исходным кодом Chromium и другие, будут деградировать в процессе.

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#google #chrome
Источник: androidpolice.com
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