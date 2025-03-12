Компания Apple выпустила обновления для iOS 18.3.2, iPadOS 18.3.2, macOS Sequoia 15.3.2 и других систем, устраняющие серьезную уязвимость WebKit и повышающие безопасность и стабильность.

Компания Apple выпустила ряд обновлений для своих операционных систем, включая iOS 18.3.2, iPadOS 18.3.2, macOS Sequoia 15.3.2, tvOS 18.3.1 и visionOS 2.3.2. Эти обновления направлены в первую очередь на устранение критических уязвимостей в системе безопасности и повышение стабильности работы устройств. Пользователям настоятельно рекомендуется обновить свои устройства, чтобы защитить себя от потенциальных угроз.

В основе этих обновлений лежит устранение уязвимости нулевого дня в движке WebKit, используемом в Safari и многих других приложениях на устройствах Apple. Уязвимость, обозначенная как CVE-2025-24201, позволяла вредоносному веб-контенту выходить из песочницы и выполнять несанкционированный код на затронутых устройствах.

Apple описала эту уязвимость как часть «чрезвычайно изощренной» атаки, направленной на конкретных людей на iOS версий до 17.2. Хотя проблема была частично устранена в iOS 17.2, сегодняшнее обновление представляет собой дополнительное исправление для обеспечения полной защиты. Целенаправленный характер атаки подчеркивает важность поддержания устройств в актуальном состоянии.

Обновления включают в себя общие улучшения, исправления ошибок и оптимизацию безопасности:

iOS 18.3.2 и iPadOS 18.3.2: устранены проблемы с воспроизведением потокового контента и повышена общая производительность системы. Исправление WebKit гарантирует, что вредоносный веб-контент не сможет получить доступ к конфиденциальным данным пользователей.

устранены проблемы с воспроизведением потокового контента и повышена общая производительность системы. Исправление WebKit гарантирует, что вредоносный веб-контент не сможет получить доступ к конфиденциальным данным пользователей. macOS Sequoia 15.3.2: в дополнение к исправлению уязвимости WebKit операционная система получает улучшения в стабильности и управлении приложениями.

в дополнение к исправлению уязвимости WebKit операционная система получает улучшения в стабильности и управлении приложениями. tvOS 18.3.1: обновление включает в себя мелкие исправления и оптимизации для платформы Apple TV.

обновление включает в себя мелкие исправления и оптимизации для платформы Apple TV. visionOS 2.3.2: улучшение воспроизведения потокового контента и решение проблем безопасности для операционной системы Apple Vision Pro.

Параллельно с сегодняшними обновлениями Apple проводит бета-тестирование будущих обновлений iOS 18.4, iPadOS 18.4 и macOS Sequoia 15.4. Эти обновления обещают дальнейшие улучшения в локализации, приоритетных уведомлениях, интеграции с Apple Vision Pro, а также появление Apple Intelligence.







