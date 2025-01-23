В этом году Xiaomi запустит HyperOS 3 - новую операционную систему на базе Android 16, которая обещает привнести в устройства множество новых функций. Обновление, которое ожидается в июле 2025 года, затронет широкий спектр устройств от брендов Xiaomi, Redmi и POCO, и первый список уже появился в сети.

Xiaomi затронет серии 15, 14 и 13, а также устройства MIX Flip и MIX FOLD. Планшеты, такие как Xiaomi Pad 7 Pro и Pad 6S Pro, также станут частью обновления. Redmi получит обновление для серий Note 14, 13 и 12, моделей K80, K70 и K60, а также планшетов Redmi Pad Pro.

Не отстает и компания POCO: такие модели, как F7 Pro, X7 Pro и M7 Pro 5G, уже готовы получить новую операционную систему. Среди самых ожидаемых новинок - повышенная скорость работы, инновационная функциональность и полностью переосмысленный дизайн, который призван омолодить даже самые старые устройства.

Xiaomi

Серия Xiaomi 15

Серия Xiaomi 14

Серия Xiaomi 13

Серия Xiaomi 12

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro

Xiaomi Pad 6 Pro

MIX Flip

MIX Flip 2

MIX FOLD 4

MIX FOLD 3

MIX FOLD 2

Xiaomi Pad 7

Redmi

Серия Redmi Note 14

Серия Redmi Note 13

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G NFC

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi 12

Redmi K50 Ultra

Redmi Turbo 3

Redmi Turbo 4

Redmi Pad SE

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad Pro 5G

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 14C

Redmi 14C 5G

Redmi A3 Pro

Redmi A4 5G

Серия Redmi K80

Серия Redmi K70

Серия Redmi K60

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POCO

POCO C75 5G

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO X6 5G

POCO X6 Pro 5G

POCO X7

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro - Iron Man Edition

POCO M6 Pro 4G

POCO M6 Pro 5G

POCO M6 4G

POCO M6 5G

POCO M7 Pro 5G

POCO C65

POCO C75

Как показывает список, множество мобильных устройств Xiaomi, Redmi и POCO получат HyperOS 3.0 на базе Android 16. Мы будем следить за новостями и обязательно опубликуем любые изменения в списке.