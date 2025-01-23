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57 устройств Xiaomi, Redmi и POCO получат обновление HyperOS 3 на базе Android 16

Xiaomi запустит в июле 2025 года HyperOS 3, обновление на базе Android 16, которое затронет множество устройств Xiaomi, Redmi и POCO.
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В этом году Xiaomi запустит HyperOS 3 - новую операционную систему на базе Android 16, которая обещает привнести в устройства множество новых функций. Обновление, которое ожидается в июле 2025 года, затронет широкий спектр устройств от брендов Xiaomi, Redmi и POCO, и первый список уже появился в сети.

Xiaomi затронет серии 15, 14 и 13, а также устройства MIX Flip и MIX FOLD. Планшеты, такие как Xiaomi Pad 7 Pro и Pad 6S Pro, также станут частью обновления. Redmi получит обновление для серий Note 14, 13 и 12, моделей K80, K70 и K60, а также планшетов Redmi Pad Pro.

Не отстает и компания POCO: такие модели, как F7 Pro, X7 Pro и M7 Pro 5G, уже готовы получить новую операционную систему. Среди самых ожидаемых новинок - повышенная скорость работы, инновационная функциональность и полностью переосмысленный дизайн, который призван омолодить даже самые старые устройства.

Xiaomi

  • Серия Xiaomi 15
  • Серия Xiaomi 14
  • Серия Xiaomi 13
  • Серия Xiaomi 12
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 6S Pro
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • MIX Flip
  • MIX Flip 2
  • MIX FOLD 4
  • MIX FOLD 3
  • MIX FOLD 2
  • Xiaomi Pad 7

Redmi

  • Серия Redmi Note 14
  • Серия Redmi Note 13
  • Redmi Note 12 4G
  • Redmi Note 12 4G NFC
  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi 12
  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi Turbo 3
  • Redmi Turbo 4
  • Redmi Pad SE
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad SE 8.7
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi 13
  • Redmi 13C
  • Redmi 14C
  • Redmi 14C 5G
  • Redmi A3 Pro
  • Redmi A4 5G
  • Серия Redmi K80
  • Серия Redmi K70
  • Серия Redmi K60

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POCO

  • POCO C75 5G
  • POCO F5
  • POCO F5 Pro
  • POCO F6
  • POCO F6 Pro
  • POCO F7
  • POCO F7 Pro
  • POCO F7 Ultra
  • POCO X6 5G
  • POCO X6 Pro 5G
  • POCO X7
  • POCO X7 Pro
  • POCO X7 Pro - Iron Man Edition
  • POCO M6 Pro 4G
  • POCO M6 Pro 5G
  • POCO M6 4G
  • POCO M6 5G
  • POCO M7 Pro 5G
  • POCO C65
  • POCO C75

Как показывает список, множество мобильных устройств Xiaomi, Redmi и POCO получат HyperOS 3.0 на базе Android 16. Мы будем следить за новостями и обязательно опубликуем любые изменения в списке.

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xiaomi redmi poco android 16
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