57 устройств Xiaomi, Redmi и POCO получат обновление HyperOS 3 на базе Android 16
В этом году Xiaomi запустит HyperOS 3 - новую операционную систему на базе Android 16, которая обещает привнести в устройства множество новых функций. Обновление, которое ожидается в июле 2025 года, затронет широкий спектр устройств от брендов Xiaomi, Redmi и POCO, и первый список уже появился в сети.
Xiaomi затронет серии 15, 14 и 13, а также устройства MIX Flip и MIX FOLD. Планшеты, такие как Xiaomi Pad 7 Pro и Pad 6S Pro, также станут частью обновления. Redmi получит обновление для серий Note 14, 13 и 12, моделей K80, K70 и K60, а также планшетов Redmi Pad Pro.
Не отстает и компания POCO: такие модели, как F7 Pro, X7 Pro и M7 Pro 5G, уже готовы получить новую операционную систему. Среди самых ожидаемых новинок - повышенная скорость работы, инновационная функциональность и полностью переосмысленный дизайн, который призван омолодить даже самые старые устройства.
Xiaomi
- Серия Xiaomi 15
- Серия Xiaomi 14
- Серия Xiaomi 13
- Серия Xiaomi 12
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro
- Xiaomi Pad 6 Pro
- MIX Flip
- MIX Flip 2
- MIX FOLD 4
- MIX FOLD 3
- MIX FOLD 2
- Xiaomi Pad 7
Redmi
- Серия Redmi Note 14
- Серия Redmi Note 13
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 4G NFC
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 12
- Redmi K50 Ultra
- Redmi Turbo 3
- Redmi Turbo 4
- Redmi Pad SE
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8.7
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi 13
- Redmi 13C
- Redmi 14C
- Redmi 14C 5G
- Redmi A3 Pro
- Redmi A4 5G
- Серия Redmi K80
- Серия Redmi K70
- Серия Redmi K60
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POCO
- POCO C75 5G
- POCO F5
- POCO F5 Pro
- POCO F6
- POCO F6 Pro
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
- POCO X6 5G
- POCO X6 Pro 5G
- POCO X7
- POCO X7 Pro
- POCO X7 Pro - Iron Man Edition
- POCO M6 Pro 4G
- POCO M6 Pro 5G
- POCO M6 4G
- POCO M6 5G
- POCO M7 Pro 5G
- POCO C65
- POCO C75
Как показывает список, множество мобильных устройств Xiaomi, Redmi и POCO получат HyperOS 3.0 на базе Android 16. Мы будем следить за новостями и обязательно опубликуем любые изменения в списке.
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