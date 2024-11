Ноябрьское обновление безопасности Android уже доступно для Samsung Galaxy A54 5G в странах Европейского союза с версией прошивки A546BXXUBCXK1.

Компания Samsung продолжает обновлять свои мобильные телефоны высокого и среднего класса, как самые новые, так и те, которые уже несколько лет находятся на рынке. Хорошим доказательством этого является то, что почти двадцать телефонов бренда уже получили последнее обновление безопасности Android.

Как подтверждает SamMobile, Samsung недавно начала выкладывать ноябрьский патч безопасности на устройства Samsung Galaxy A54 5G в Европе с версией прошивки A546BXXUBCXK1, и ожидается, что в ближайшие недели это обновление будет распространено на весь остальной мир.

Свежее обновление безопасности устраняет более 5 десятков уязвимостей, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, исправляет ряд общих ошибок, присутствовавших в пользовательском интерфейсе предыдущих версий One UI, а также повышает производительность и стабильность работы Galaxy A54 5G.

Напомним, что Samsung Galaxy A54 5G вышел на рынок в начале 2023 года с One UI 5.1 под управлением Android 13, позже был обновлен до Android 14 с One UI 6.0, получил One UI 6.1 с Galaxy AI несколько месяцев назад и, как ожидается, будет обновлен до One UI 7 с Android 15 в начале 2025 года.

Если у вас Samsung Galaxy A54 5G и вы хотите применить это новое обновление безопасности на своем смартфоне, все, что вам нужно сделать, это зайти в меню «Настройки» на смартфоне, перейти в раздел «Обновление ПО» и нажать на кнопку «Загрузить и установить».