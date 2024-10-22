Одним из ноутбуков, наиболее известных своей легкостью, является семейство gram от LG. Линейка оборудования, которая только что встретила жесткого конкурента. Речь идет о ноутбуке Fujitsu FMV Zero Lifebook WU5/J3, который весит менее 650 граммов.

Речь идет о самом легком в мире 14-дюймовом ноутбуке весом 634 грамма. Это идеальный ноутбук, который можно брать с собой куда угодно, он отличается высокой прочностью, а также всевозможными инструментами искусственного интеллекта для повышения производительности.

Что касается конструкции, то Fujistu FMV Zero WU5/J3 изготовлен из углеродного волокна - материала, известного своей легкостью и прочностью. Кроме того, этот ноутбук соответствует военным стандартам MIL-STD-810H, а это означает, что он устойчив к падениям, ударам и давлению.

Устройство, которое вы можете использовать где угодно, и которое не подведет вас, когда речь идет о прочности. Fujitsu FMV Zero Lifebook WU5/J3 оснащен 14-дюймовым дисплеем и двумя конфигурациями процессоров: Intel Core Ultra 5 125U или Intel Core Ultra 7 155U. Оба процессора оснащены специальными блоками нейронной обработки (NPU) для ускорения работы функций, основанных на искусственном интеллекте.

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Кроме того, вы можете выбрать от 8 до 64 ГБ оперативной памяти и от 256 ГБ до 2 ТБ для хранения данных, чтобы подобрать ноутбук, соответствующий вашим потребностям.

Устройство, которое не обделено поддержкой искусственного интеллекта и специализированных процессоров для обеспечения наилучшей производительности. Его микрофон с шумоподавлением улучшает качество звонков. Несмотря на уменьшенный вес и размер, WU5/J3 оснащен двумя портами USB-A, двумя портами USB-C, полноразмерным портом HDMI, входом Ethernet, слотом для карт памяти microSD и разъемом для наушников.

А самое приятное - это аккумулятор, который обещает, что FMV Zero Lifebook WU5/J3 проработает до 11 часов. Без сомнения, этот ультралегкий ноутбук Fujitsu идеально подходит для работы в любом месте и в любое время.

На данный момент мы не знаем, появится ли он в России, так что придется набраться терпения. Но он только что прибыл в Японию, а его предлагаемая розничная цена составляет 197 900 иен, что примерно равно 1 250 евро. Учитывая его мощность и легкость, это неплохой вариант, если вы ищете очень мощный ноутбук, который можно использовать где угодно.



