Представлен Fujitsu FMV Zero Lifebook, самый легкий защищенный ноутбук на рынке
Одним из ноутбуков, наиболее известных своей легкостью, является семейство gram от LG. Линейка оборудования, которая только что встретила жесткого конкурента. Речь идет о ноутбуке Fujitsu FMV Zero Lifebook WU5/J3, который весит менее 650 граммов.
Речь идет о самом легком в мире 14-дюймовом ноутбуке весом 634 грамма. Это идеальный ноутбук, который можно брать с собой куда угодно, он отличается высокой прочностью, а также всевозможными инструментами искусственного интеллекта для повышения производительности.
Что касается конструкции, то Fujistu FMV Zero WU5/J3 изготовлен из углеродного волокна - материала, известного своей легкостью и прочностью. Кроме того, этот ноутбук соответствует военным стандартам MIL-STD-810H, а это означает, что он устойчив к падениям, ударам и давлению.
Устройство, которое вы можете использовать где угодно, и которое не подведет вас, когда речь идет о прочности. Fujitsu FMV Zero Lifebook WU5/J3 оснащен 14-дюймовым дисплеем и двумя конфигурациями процессоров: Intel Core Ultra 5 125U или Intel Core Ultra 7 155U. Оба процессора оснащены специальными блоками нейронной обработки (NPU) для ускорения работы функций, основанных на искусственном интеллекте.
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Кроме того, вы можете выбрать от 8 до 64 ГБ оперативной памяти и от 256 ГБ до 2 ТБ для хранения данных, чтобы подобрать ноутбук, соответствующий вашим потребностям.
Устройство, которое не обделено поддержкой искусственного интеллекта и специализированных процессоров для обеспечения наилучшей производительности. Его микрофон с шумоподавлением улучшает качество звонков. Несмотря на уменьшенный вес и размер, WU5/J3 оснащен двумя портами USB-A, двумя портами USB-C, полноразмерным портом HDMI, входом Ethernet, слотом для карт памяти microSD и разъемом для наушников.
А самое приятное - это аккумулятор, который обещает, что FMV Zero Lifebook WU5/J3 проработает до 11 часов. Без сомнения, этот ультралегкий ноутбук Fujitsu идеально подходит для работы в любом месте и в любое время.
На данный момент мы не знаем, появится ли он в России, так что придется набраться терпения. Но он только что прибыл в Японию, а его предлагаемая розничная цена составляет 197 900 иен, что примерно равно 1 250 евро. Учитывая его мощность и легкость, это неплохой вариант, если вы ищете очень мощный ноутбук, который можно использовать где угодно.
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