Samsung внедрила две новые функции безопасности, на которые стоит обратить внимание пользователям

Как пользователи, мы привыкли, что Samsung часто хвастается своими средствами безопасности. Это правда, что у них есть такие технологии, как Knox, которая работает с первого включения телефона, или Secure Folder - папка, доступ к которой можно получить только с помощью биометрических данных, но корейцы постоянно пытаются расширить свои меры безопасности.

реклама

Из SAMMobile пришла новость о том, что Samsung, как сообщается, добавила две новые функции безопасности в свой и без того обширный список для телефонов Galaxy. И обе функции, по крайней мере на бумаге, весьма многообещающие.

С одной стороны, у нас есть новая функция Private Sharing, которую можно найти в Quick Share. С помощью этой функции вы можете настроить отправку файла таким образом, что его содержимое смогут увидеть только несколько определенных контактов.

Отправленные таким образом файлы доступны другому пользователю только в режиме "только чтение", поэтому их нельзя передавать третьим лицам. Кроме того, в целях безопасности блокируется возможность делать скриншоты. Кроме того, Samsung утверждает, что для создания этой функции использовалась "технология шифрования на основе блокчейна". Однако следует отметить, что она работает только между телефонами Samsung.

Чтобы использовать Private Sharing, вам нужно перейти к меню с тремя точками в правом верхнем углу экрана после выбора Quick Share для обмена файлами. После активации этого режима вы сможете обмениваться до 20 файлов с максимальным ограничением в 200 МБ. В режиме Private Sharing доступны только аудио, фото и видео.

С другой стороны, улучшена защита облачных резервных копий. С момента появления серии Galaxy S24 Samsung начала предлагать шифрование всех синхронизируемых данных, так что все, что хранится в Samsung Cloud каждого пользователя, может увидеть только он (даже если оно украдено непосредственно с сервера).

Чтобы активировать эту функцию, необходимо перейти в Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Другие настройки безопасности > Усиленная защита данных, а затем активировать две опции: Шифровать данные резервного копирования и Шифровать синхронизированные данные.