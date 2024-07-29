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Vlad_37
Последняя версия Android позволит переключаться между телефоном и планшетом во время разговора
Google выпускает новые функции, которые позволят пользователям переключаться между устройствами и лучше их соединять

Устройства Android понимают друг друга все лучше и лучше. Уже несколько лет Google работает над тем, чтобы в России и других странах устройства на базе Android все лучше и лучше интегрировались друг с другом. Таким образом, можно упростить повседневную работу с несколькими из них или даже использовать их для отслеживания мобильного телефона, если вы его потеряли.

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Это то, к чему другие бренды, такие как Apple, Samsung и Huawei, относятся довольно серьезно, и это облегчает человеку, имеющему несколько устройств, их связь друг с другом. Это может быть очень полезно для выполнения самых разных задач, так что это определенно плюс.

Теперь Google начинает внедрять новую функцию Android, которая позволит пользователям переключать устройства в середине разговора, чтобы продолжить разговор с другого телефона или планшета, а не с того, на который был совершен звонок.

Чтобы облегчить работу нескольких устройств, многие бренды стремятся оснастить их определенными функциями, которые позволяют им взаимодействовать друг с другом для выполнения определенных задач. Именно это Google хочет реализовать в Android с помощью новых сервисов для нескольких устройств.

Эта новая функция уже интегрируется в планшетные компьютеры на базе Android и, как ожидается, в ближайшие недели дойдет до многих пользователей. На данный момент эти сервисы предлагают пользователям два варианта. Один вариант позволит пользователям начать звонок с мобильного и продолжить его с планшета или дополнительного мобильного. Эти звонки будут совместимы только с некоторыми приложениями, такими как Google Meet, поэтому пока неясно, можно ли будет транслировать и телефонные звонки.

С другой стороны, есть возможность автоматической регистрации устройств друг с другом, чтобы каждый раз, когда одно устройство активирует функцию совместного доступа в интернет, остальные могли получить к нему доступ автоматически, без необходимости вводить пароль. Однако эта функция не будет доступна на устройствах Samsung, так как они уже имеют функцию автоматической точки доступа.

Эти функции будут доступны на устройствах под управлением Android 11 и более поздних версий, но не будут доступны на устройствах под управлением Android Go. Чтобы активировать эти функции, просто зайдите в «Настройки», перейдите в Google, а затем в «Устройства и общий доступ».

#google #android
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