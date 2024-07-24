WhatsApp получает новинки в области искусственного интеллекта, которые изменят использование приложения для обмена сообщениями

Интеграция искусственного интеллекта в WhatsApp - это реальность, компания только что объявила о новых функциях, основанных на искусственном интеллекте, которые уже доступны в мессенджере.

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Среди основных изменений, о которых было объявлено: теперь AI можно использовать в 22 странах, а количество доступных языков увеличилось (французский, немецкий, хинди, итальянский, португальский и испанский). Ознакомившись с основными изменениями, пришло время узнать, что нового появилось в искусственном интеллекте.

Meta AI улучшила опцию '/imagine', которая позволяет пользователям создавать изображения с помощью искусственного интеллекта. Изменения, предлагаемые этой опцией, призваны сделать возможным редактирование изображений или фотографий в WhatsApp на гораздо более высоком уровне, чем это было до сих пор, причем возможны следующие изменения:

Удалить объекты

Добавить объекты

Эти улучшения доступны только на английском языке, хотя сообщается, что в ближайшие недели будут добавлены и другие языки. Еще одна новая функция в плане создания и редактирования изображений - возможность создания тематических монтажей. Опция «Представь себя» предлагает пользователям полностью уникальный взгляд на вещи.

Цель этой функции заключается в том, чтобы люди, использующие ее, могли увидеть себя в различных ситуациях, профессиях и опыте. Это зеркало реальности, которой никогда не было. Чтобы воспользоваться этой новинкой, необходимо выполнить следующие действия:

Войдите в чат с включенным Meta AI Введите «Представь себя» Настройте необходимые параметры Добавьте параметры в качестве предпочтений в основной текст

После этого Meta AI создаст изображение, максимально соответствующее вашим предпочтениям. Однако для достижения желаемого результата может потребоваться внести различные коррективы. Плохая новость заключается в том, что она пока доступна только в Соединенных Штатах.