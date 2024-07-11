Последняя бета-версия WhatsApp для Android, номер версии 2.24.15.5, наконец-то включает расшифровку входящих и исходящих голосовых сообщений

За последние несколько недель WhatsApp, самое распространенное приложение для обмена сообщениями в мире с более чем 2 миллиардами ежемесячных активных пользователей, продолжило совершенствовать свою платформу, добавляя новые полезные функции, такие как ярлык для ответа на мгновенные видеосообщения или возможность создавать пользовательские аватары с помощью ИИ.

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Но на этом новые возможности клиента обмена мгновенными сообщениями не заканчиваются. Только что стало известно, что приложение WhatsApp для Android начало обновляться функцией, которую мы давно ждали: расшифровка голосовых сообщений.

Ребята из специализированного СМИ WABetaInfo обнаружили в последней бета-версии WhatsApp для Android с номером версии 2.24.15.5, что приложение наконец-то начало реализовывать расшифровку голосовых сообщений.

Как видно на скриншоте ниже, некоторые бета-тестеры увидели новую опцию, позволяющую включить функцию транскрипции для входящих и исходящих голосовых сообщений.

Чтобы активировать эту удобную новую функцию в WhatsApp, просто нажмите на кнопку "Выбрать язык", выберите один из пяти доступных вариантов: английский, испанский, португальский, русский или хинди, и нажмите на опцию "Настроить сейчас" в нижней части приложения, чтобы загрузить пакет данных с выбранным языком.

После этого вам придется загрузить дополнительный пакет данных, который призван сохранить вашу конфиденциальность, так как в нем расшифровка голоса в текст хранится в самом телефоне, так что никто не сможет прослушать ваши голосовые заметки или прочитать их расшифровку.

Функция расшифровки голосовых сообщений уже доступна некоторым пользователям последней бета-версии WhatsApp для Android, и ожидается, что в ближайшие недели она охватит больше пользователей.