Теперь вы можете загрузить последнюю версию Android Auto - приложения, позволяющего подключить телефон к экрану автомобиля, чтобы облегчить вождение.

После выпуска первой бета-версии Android Auto 12.0 менее двух недель назад, нового обновления с некоторыми интересными улучшениями, мы наконец-то получили стабильную версию Android Auto 12.0, доступную для всех пользователей.

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Если вы являетесь постоянным пользователем Android Auto, то знаете, что обновления этого приложения происходят практически еженедельно, а бета-версии позволяют опробовать новые функции до появления следующих версий. Это можно сделать, подписавшись на программу Android Auto Beta совершенно бесплатно. Однако, поскольку это не окончательные версии, пользователи, которые хотят получить доступ к бета-версиям, должны знать, что у них могут возникнуть проблемы.

Основная задача Android Auto - сделать вождение более безопасным и комфортным для пользователей, поэтому она позволяет подключить телефон к экрану автомобиля и получить доступ ко всем приложениям, которые могут понадобиться во время поездки: навигация, карты, музыка, сообщения и звонки. Однако никому не нравится получать уведомления или что-то еще, что отвлекает вас, когда вы проверяете что-то важное, особенно если вы находитесь за рулем, поэтому мы можем отметить, что в Android Auto 12.0 была улучшена функция "Не беспокоить".

После того как в прошлом месяце Android Auto обновила свой внешний вид, сделав его наконец совместимым с Material You на некоторых телефонах, темный режим в автомобильном пользовательском интерфейсе теперь не зависит от смартфона. Другими словами, вы можете использовать темный режим в Android Auto и светлый режим на своем телефоне, если вам так хочется, без обязательной синхронизации.

С другой стороны, в настройках Android Auto появилась новая настройка для электромобилей, которая активируется через меню "Получить функции EV для Google Maps". Таким образом, карты будут показывать ближайшие точки зарядки, которые имеют разъем, совместимый с разъемом нашего автомобиля, а также предлагать маршруты с меньшим потреблением энергии и другие варианты. Наконец, как обычно, в Android 12 исправлены ошибки, улучшена стабильность и совместимость.

Чтобы установить последнюю версию, у вас есть два варианта: загрузить обновление из Google Play, официального магазина приложений для Android, или сделать это из APK Mirror, альтернативного магазина, который установит приложение на ваш телефон так же, как и любое другое. Только убедитесь, что ваш телефон обновлен, так как приложение совместимо только с Android 8.0 или более поздними версиями операционной системы.