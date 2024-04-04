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Новые функции iOS 18, которые изменят iPhone

Новая версия операционной системы для iPhone будет представлена на WWDC 2024
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В преддверии мероприятия WWDC 2024, которое состоится через несколько месяцев, одним из главных событий, ожидаемых на нем, станет официальная версия операционной системы iOS 18. Это обновление станет большим шагом вперед для iPhone, и, судя по всему, в нем особое внимание будет уделено улучшению искусственного интеллекта - в частности, Siri. Предлагаем вам взглянуть на то, что точно войдет в обновленную версию iOS.

Среди всего прочего, iOS 18, по слухам, представит переработанный домашний экран с более широкими возможностями настройки, а также особую поддержку Rich Communication Services (RCS) и улучшенное взаимодействие с сообщениями на Android.

Вот какие улучшения, предположительно, появятся в iOS 18

  • Пользовательский интерфейс и удобство использования. Персонализация станет главным нововведением, предоставляя вам возможности, которых раньше не было на iPhone. Ожидается, что в iOS 18 появится широкий спектр настраиваемых виджетов, позволяющих получать доступ к важной информации и элементам управления без необходимости разблокировки телефона. Кроме того, по слухам, разработка предложит более глубокую интеграцию со сторонними приложениями, что позволит вам настроить iPhone под свои нужды и предпочтения.
  • Улучшения искусственного интеллекта. Главным элементом iOS 18 станет крупное обновление Siri, виртуального помощника Apple. Планируемые улучшения призваны сделать взаимодействие с Siri более естественным и персонализированным. Вы будете получать ответы, учитывающие ваши индивидуальные предпочтения, а также оценивать особенности использования. Это позволит разработчикам понимать контекст, учиться на вашем поведении и предоставлять более точную и релевантную информацию.
  • Повышение производительности. Ожидается, что акцент на повышении производительности поможет пользователям быть продуктивнее. Кроме того, Siri сможет использовать системы искусственного интеллекта сторонних разработчиков. Например, Gemini от Google или другие партнерские системы для улучшения ответов на запросы.
  • Связь. Еще одна инновационная функция, которая, по слухам, станет частью iOS 18, — интеграция Rich Communication Services (RCS) в обмен сообщениями. Это дополнение упростит общение между пользователями iPhone и Android, позволяя обмениваться высококачественным мультимедийным контентом и предоставляя подтверждения о прочтении сообщений на разных платформах. Ожидается, что этот стандарт позволит преодолеть разрыв между различными мобильными экосистемами.

Другие дополнительные функции, которые стоит ожидать

Одной из функций является создание искусственным интеллектом плейлистов в Apple Music для более персонализированного использования. Среди других возможностей - усовершенствования в коррекции рукописного текста, повышение надежности синхронизации со сторонними устройствами, а также не исключено более совершенное использование спутниковой связи.

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Что касается совместимости с различными iPhone на рынке, то это будет практически тот же спектр устройств, что и в случае с iOS 17, то есть от iPhone XS, XR, SE2 и SE3 до всех последних моделей телефонов.

Официальный анонс и возможный релиз iOS 18 запланирован на 10 июня 2024 года на мероприятии для разработчиков WWDC, и, конечно же, мы покажем вам все новые возможности, которые Apple решит включить в свою операционную систему, как только она станет официальной.

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