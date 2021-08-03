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Эй, читатель! Да, ты. Ты же пришел сюда за очередным откровением и уже разминаешь пальцы для язвительных комментариев? Погоди. Я тут не за этим. Видишь воон того "умницу", который жаждет совета какое же железо даст ему заработать на хайпе. Он уже бумажник в руках теребит, потеет аж. Я тут для него. Хайп закончился, можно расслабиться уже, не стоит так волноваться.

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О, кстати, вон еще ребята сидят, они тут же статейки недавно написали, чтобы просмотров рубануть, по сути ничего не написав. Привет, ребят, не надо так делать. Что толку от статьи, которая бесполезна.

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Итак, что же можно получить от Chia в настоящее время? Довольно мало. И, во-первых, засунь свой бумажник подальше пока. Не беги покупать железо - вложения скорее всего не окупятся или окупятся очень не скоро. Посмотри лучше по сторонам. Получится у тебя наскрести N терабайт в том количестве жестких дисков, которые у тебя уже есть? Да, тот диск, что скрыт от посторонних глаз на полке за фигуркой очередного героя из вселенной Марвелл тоже считается. Да, порно оттуда придется удалить. И диск, где скачанные с торрентов дистрибутивы игр лежат - тоже считаются. О, читатель повзрослее, я тебя тоже вижу. Старые диски с системы видеонаблюдения с работы, которые тебе даром достались, тоже сойдут. Вообще все сойдет, что не Sata1 и объемом от 250 хотя бы. Короче, тащи все на стол и внимательно посмотри. Часть из них подойдет только на плоттинг - т.е. создание плотов. Мелкие в основном. Их тебе надо будет в Raid0 объединить. Сначала силами материнки, потом можно 2 таких готовых рейда еще и в Windows Чередующимися сделать. Да, это изврат, но что делать, если диски старые и медленные.

Что? SSD? Ты всерьез хочешь это делать? А мы куда-то спешим? Поезд то уже тю-тю, еще в мае. Дело все в том, что тогда имело смысл влезать в траты на железо. Тогда был шанс отбить вложения в соло. Сейчас сеть ты видел какая? Да люди с 900 ТБ сидят и до сих пор в соло ничего не поймали. А многие с тех времен и сидят по нулям. Так что давай, слюни то подбери, SSD на полочку обратно положи, пригодится еще.

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Майнинг в соло сродни выигрышу в лотерею. Разве что билеты одни и те же, а розыгрыши не прекращаются. Но билетов этих так много, что шансы минимальны. Майнинг имеет смысл сейчас на пуле. Есть еще, конечно, куча форков Chia, которые работают на тех же плотах, да только это все на чистом энтузиазме - стрельнет или нет когда-то. Дуал майнинг есть еще - на пуле и соло одновременно, но пусть это останется на совести тех, кто будет этим заниматься.

Так что подсчитай, сколько у тебя там больших дисков для хранения плотов, сколько мелких для их создания, раз уже решил в это влезть. В таком случае иди на пул. Плоттить можно как официальным софтом, так и плоттером от MadMAx (лучше им). Один фиг скорее всего в дисковую подсистему упрешься. Плоттить на разном железе можно, даже на древнем Core i5 второго поколения за 2000 руб на вторичке. Даже на старой DDR2-DDR3 памяти, которая дешевле, но медленнее. Но статья не про то, она вообще почти не техническая.

Статья про то, что не надо вкладываться в это . Хочется поиграться - да, можно. Но на тех железках, что уже есть. Понимая, что в долгострок, на будущее, надеясь на следующий взлет Биткоина (за ним, обычно вся остальная крипта тянется). Не надо очень сладко кормить производителей жестких дисков, да и перекупов тоже. Веришь в монету - так купи ее на бирже, потом продашь. И не надо будет держать системник постоянно включенным, следить за его тех состоянием и прочее.

А диски лучше забить чем-то полезным, чем просто хаотичный набор данных в определенных последовательностях. Текстурами и моделями, если заняться 3d, игростроем тем же. Курсами, чтобы этому обучиться. Видеороликами, если монтажом заняться или теми же играми, коли детство еще щекочет.

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ИДИРАБОТАТЬ одним словом. Многие скажут - то, что ты написал также бесполезно. Да, в таком случае, ребята, из первого абзаца, подвиньтесь, я к вам. Но надеюсь, кого-то отговорю этим заниматься сейчас, когда момент упущен и очень надеюсь, что больше не будет на данном ресурсе (и у меня в списках рекомендуемых в браузере) статей про Chia.

За сим откланиваюсь, спасибо за прочтение :)