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В этой статье мы расскажем всё о новой бесплатной FIFA Online 4. Посмотрим, оправдаются ли наши ожидания после первого обзора игры. Закрытое бета-тестирование началось 6 апреля и продлится до 12 апреля. Проведя несколько часов в игре, можно сказать, что FIFA Onine 4 уже скоро отправится на полноценное завоевание сердец любителей футбольных симуляторов.

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После запуска игры нас ждут 2 режима: клубная команда и основная команда. Клубная команда - это некое подобие сезона, а основная команда - это своя версия Ultimate в FIFA Online 4.

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Режим клубной команды похож на карьеру из платной FIFA. Выбираете одну из команд и проходите за неё сезон и благодаря открытию паков с игроками, вы сможете проворачивать какое-то подобие трансферов. Полноценной карьеры здесь, увы, нет.

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А вот в основной команде, пожалуй, начинается самое интересное: играете против соперников по сети, выполняете задания и собираете состав своей мечты, постепенно прокачивая его. Существовать в игре можно и без вложений (доната), от этого процесс вашего подъёма к вершинам FIFA Online 4 станет только интереснее.

Так как эта игра выпущена специально для ПК, всё основное управление происходит с помощью клавиатуры и мышки, но всё-таки управлять игроками намного проще с помощью геймпада.

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Как и обещали разработчики, оптимизация FIFA Online 4 выполнена на хорошем уровне. Конечно ждать чего-то сверхъестественного не стоит. Самое главное то, что в FIFA Online 4 смогут поиграть большинство игроков с устаревшими системными характеристиками ПК и насладиться прекрасной атмосферой футбольного матча.

К слову об атмосфере, её здесь дополняют парочка русскоязычных комментаторов: Василий Уткин и Дмитрий Шнякин. Но всё же здесь солирует Уткин, а Шнякин скорее находится на подпеве и менее активен, но в целом этот дуэт звучит гармонично. Как и в старых частях FIFA здесь встречаются баги с комментаторами, надеемся, что к полноценному выходу игры разработчики это исправят.

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Что касается режимов игры, то вы можете проводить матчи против искусственного интеллекта, в которых будете играть сами. Также доступен режим тренера, в рамках которого вы будете давать указания своим игрокам. Ну и главная прелесть - это поединки против других игроков в режиме онлайн. Подбор команд совпадает с теми параметрами, которые есть в FIFA 21. Кстати, поиск игроков происходит очень быстро.

Серверы игры работают стабильно, и в этом направлении всё протекает гладко, но не забываем, что в закрытом бета-тестировании количество игроков ограничено.

В общем и целом игра вызывает только положительные эмоции и выручит тех, кому не удаётся поиграть в платные части FIFA. Надеемся, что игра не превратится в сплошной донат, и цитата «Я слишком беден для бесплатной игры» не будет относиться к FIFA Online 4.