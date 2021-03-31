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Состоялась официальная презентация игры FIFA Online 4 для стран СНГ и постсоветского пространства. Из названия несложно догадаться, что основной упор в FIFA Online 4 будет сделан на онлайн-режимы и игру по сети. Геймплей и весь процесс максимально приближен к привычной FIFA. FIFA Online построена на движке Frostbite 3, но он специально оптимизирован для ПК, причём таким образом, чтобы игру тянули и не самые новые компьютеры. Разработчики заявляют, что игра пойдёт на процессорах и видеокартах десятилетней давности. Да, игра действительно бесплатная, но с большим количеством предметов, которые можно купить за реальные деньги.

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Составы и лиги FIFA Online 4 совпадают с FIFA 21, но основные отличия начинаются внутри онлайн-режима. В основе FIFA Online лежит режим, который можно назвать аналогом Ultimate Team. Вы собираете свою команду, покупая игроков на трансферном рынке и выбивая их из паков, и этой командой играете против других геймеров.

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Есть в этой игре и режим менеджера, где вы не играете, а только даёте тактические указания своей команде, но в отличие от Ultimate Team в FIFA Online нет сыгранности составов, и рейтинги ваших футболистов не являются статичными. Вы можете прокачивать своих игроков. Происходит этот процесс за счёт обмена футболистов из своего состава на шансы прокачки, но не стоит думать, что Пеле вы сможете прокачать через обмен карточек из низших лиг. Для прокачки высокорейтинговых футболистов, нужны ещё более высокорейтинговые карточки. К слову, максимальным рейтингом в FIFA Online не является «99», в игре вы можете встретить карточки с рейтингом «110» и выше.

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Благодаря прокачке в FIFA Online перед вами открывается разнообразие выбора составов так, как даже слабых футболистов можно будет прокачать до 96-го рейтинга. Нечто подобное вы могли встречать в FIFA Mobile.

Из-за отсутствия параметра «сыгранности» в FIFA Online 4 вы сможете собрать состав абсолютно из любых игроков, и они никак не будут терять в своём взаимодействии, а их характеристики не будут ухудшаться. Единственное ограничение для составов - это «престиж» . У каждого игрока кроме рейтинга имеется и показатель престижа. В текущей версии игры максимальный престиж вашего состава может составлять «180», но несмотря на отсутствие сыгранности, игра всё же поощряет варианты составов из футболистов одной национальности или представителей одного клуба, ускоряя их прокачку и выдавая различные бонусы к рейтингам.

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Трансферный рынок в FIFA Online реализован не так, как в полной версии игры. Здесь нет аукционов, и все футболисты продаются и покупаются по фиксированной цене. Ещё одна интересная фишка — покупка игрока за определённую цену. Вы можете задать параметр, и как только на рынке появится вариант, подходящий под ваши критерии, он присоединится к команде.

В будущем обещают появление в FIFA Online и уличного футбола.

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FIFA Online 4 вышла в 2018 году. Игроки с постсоветского пространства также были в ней, но они были вынуждены играть на иностранных серверах с высоким пингом. Теперь же игра будет полностью локализована, а в России запустят отдельные серверы.

Появятся в FIFA Online 4 и русскоязычные комментаторы, ими станут Василий Уткин и Дмитрий Шнякин.

В ближайшее время стартует закрытое бета-тестирование, на участие в нем может подать заявку каждый. Есть возможность купить себе место в тестировании за деньги.

Ну и конечно же куда же в бесплатной игре от EA без донатов и лут-боксов. Монеты, паки и прочие бонусы ждут вас за реальные деньги. Закрытое бета-тестирование продлится неделю, после чего игру ждёт открытое бета-тестирование, когда в нее смогут играть все желающие.

Вот такой проект подготовила для нас компания EA. У этой игре есть все шансы стать очень популярной. Азию FIFA Online 4 давно покорила, посмотрим, зайдет ли она на постсоветском пространстве. Ждёте ли вы эту игру, пишите в комментариях. Ну а на этом всё.