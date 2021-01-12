Samsung Galaxy S21 будет поставляться без зарядного устройства в комплекте и без наушников
Сколько же было разговоров, когда в компании Apple решили отказаться от блока питания в комплектации к новым iPhone. Многие упрекали купертиновцев в этом, и даже крупные компании такие, как Samsung подшучивали над своим конкурентом на рынке смартфонов. Но вот в очередной раз корейский гигант терпит поражение.
Совсем скоро, а именно 14 января Samsung проведёт презентацию своих новых флагманов Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Новые флагманы от корейской компании смогут порадовать своих фанатов и пользователей лучшими камерами, мощным процессором, качественным экраном, и всё бы ничего, только вот инсайдеры сообщают плохие новости для фанатов смартфонов Galaxy.
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В новых смартфонах линейки Galaxy S21 не будет зарядного устройства, так же как и в новых iPhone. Отказаться от блока питания и наушников Samsung решится во многих странах. Делается всё это ради заботы об экологии. Где-то мы это уже слышали. Коробка со смартфоном станет меньше, тем самым поместится больше устройств на один поддон, что и снизит загрязнение экологии при перевозке товара.
Тема довольно спорная, но покупатели должны будут смириться с этим, ведь почти все производители пойдут по стопам Apple и избавятся от важного устройства в комплектации смартфона.
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