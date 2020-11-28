Уже очень скоро ожидается появление новой операционной системы от известной китайской компании Huawei. Толчок в создании своей ОС дали многочисленные санкции от США в сторону Huawei.

Новая операционная система называется HarmonyOS, которая предложит пользователям совершенно новый опыт использования. Сейчас у компании есть своя фирменная оболочка EMUI на базе Android. В последнем обновлении этой оболочки обнаружили несколько изменений, которые свидетельствуют о том, что Huawei решительно настроены убрать Android из своих устройств.

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Huawei выпустила новую стабильную версию своей оболочки, под названием EMUI 11. Пользователи, которые обновили свои устройства, уже заметили изменение при включении устройства. Источник заявляет, что разработчики оболочки изменили стартовый экран Android при включении смартфона.

Убрали слово Android в название версии исправлений безопасности, теперь оно звучит так: Security Patch Level.

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В общем, можно сказать, что Huawei готовит своих пользователей к переходу на HarmonyOS, которая должна выйти очень скоро.