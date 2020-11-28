Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Huawei готовится заменить Android на Harmony OS

Huawei готовит своих пользователей к скорому выходу HarmonyOS
[ ] для раздела Блоги
+
RX 6800 XT Gigabyte для сборки компа в Регарде
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде

Уже очень скоро ожидается появление новой операционной системы от известной китайской компании Huawei. Толчок в создании своей ОС дали многочисленные санкции от США в сторону Huawei.

Новая операционная система называется HarmonyOS, которая предложит пользователям совершенно новый опыт использования. Сейчас у компании есть своя фирменная оболочка EMUI на базе Android. В последнем обновлении этой оболочки обнаружили несколько изменений, которые свидетельствуют о том, что Huawei решительно настроены убрать Android из своих устройств.

реклама

Huawei выпустила новую стабильную версию своей оболочки, под названием EMUI 11. Пользователи, которые обновили свои устройства, уже заметили изменение при включении устройства. Источник заявляет, что разработчики оболочки изменили стартовый экран Android при включении смартфона.

Убрали слово Android в название версии исправлений безопасности, теперь оно звучит так: Security Patch Level.

анонсы и реклама
RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
Ryzen 5 5600X в Регарде
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

В общем, можно сказать, что Huawei готовит своих пользователей к переходу на HarmonyOS, которая должна выйти очень скоро.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

android huawei harmonyos
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО AeroCool Mirage L240
9
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP8 Pro
8
Обзор игры и тестирование актуальных видеокарт в Call of Duty: Black Ops Cold War
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-E Gaming
18
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
38
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
29
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
15
В погоне за производительностью: видеокарты – ноябрь 2020
12
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Mirage 12 ARGB Pro
8
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
17

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 33
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 63
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 116
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 104
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

20 смартфонов Huawei и Honor получили новую прошивку EMUI 11
5
55 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 13
14
NVIDIA продала майнерам большую часть видеокарт GeForce RTX 3080/3090 на 175 млн$ – Wccftech
79
Core i7 8700K против всех – изучаем реальную производительность Ryzen 7 5800X vs Intel в тесте SH
43
Включаем трассировку лучей на видеокартах AMD Radeon – инструкция и ссылка на закачку ReShade
22
В дефиците Ryzen и Radeon виноваты игровые консоли
48
Шутер Atomic Heart про альтернативный СССР, по слухам, ждёт большая переделка
42
В продажу поступят бюджетные модели GeForce RTX 3070 и игровые RTX 3060 Ti – подробности и цены
8
Британский Amazon подтвердил дату анонса GeForce RTX 3060 Ti и испугал ценами
43
Розничная цена GeForce RTX 3060 Ti оказалась гораздо ниже предполагаемой – небольшая переплата в 63€
43
Эксперты назвали причины дефицита видеокарт и процессоров Radeon/Ryzen – во всём виновата Apple
16
Windows 10X будет предназначена для слабых компьютеров
13
Snapdragon 875 и Snapdragon 775G протестированы в Antutu
+
GeForce RTX 3080 20 ГБ и RTX 3060 Ti 6 ГБ от компании MSI прошли регистрацию в ЕЭК
57
Выяснены причины превосходства производительности PlayStation 5 над Xbox Series X
17
Киану Ривз уже играет в Cyberpunk 2077 и всем доволен
16
CD Projekt Red показала дизайн уникальной видеокарты GeForce RTX 3080 Cyberpunk 2077 Edition
4
Чемпионом по дешевизне GeForce RTX 3060 Ti готова стать Литва
71
Основатель Huawei выразил надежду, что продажа бизнеса Honor избавит его от санкций США
1
Китайский продавец нарушил эмбарго NVIDIA – распаковка трёх видеокарт Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti
38

Популярные статьи

Вместо RTX 3080 купил Xbox series X - делюсь впечатлениями
134
Диванная аналитика на тему очередной победы AMD над Intel на фоне разбитых надежд фанатов NVIDIA
56
Вал ремастеров и переизданий старых игр — признак тяжелого кризиса в игростроении
82
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP8 Pro
8
Компьютер мечты 2000 года с памятью RDRAM
46
Обзор игры и тестирование актуальных видеокарт в Call of Duty: Black Ops Cold War
6
Черная пятница в BOBKeys: Windows 10 Pro OEM за $13 с дополнительной скидкой 25%
5 самых необычных смартфонов 2020 года – несколько дисплеев, растягивающийся экран и скрытые камеры
10
Обзор и тестирование процессорной СВО AeroCool Mirage L240
9

Сейчас обсуждают

Axary
22:30
10900К даёт +20% производительности в играх относительно 10400F, при этом стоит на 200% дороже. Как вам такое предложение?
Ставим точку в противостоянии игровых процессоров AMD – Ryzen 7 3700X vs Ryzen 7 5800X от Benchmark
Матрикс
22:29
Так двуличность лишь у синих. То орали: "АМД не для игор" (оставал на 3-5%), сейчас АМД нагнул на те же проценты и голубечики начали верещать про "паритет", так смешно наблюдать за этими клоунами, кот...
Добавлена поддержка процессоров AMD Ryzen 5000 и технологии SAM для плат с X470, B450, X370 и A320
22:26
Хуизнес, малышка.
Чемпионом по дешевизне GeForce RTX 3060 Ti готова стать Литва
Матрикс
22:25
А чего прям только в играх должно подтверждаться? Тогда у меня для вас плохие новости. Интел всегда требовал неподтвержденную в играх стоимость своего дырявого барахла.
Добавлена поддержка процессоров AMD Ryzen 5000 и технологии SAM для плат с X470, B450, X370 и A320
22:25
И не у просто госслужащих, а у чиновников, протирающих жопами тёплые места.
Чемпионом по дешевизне GeForce RTX 3060 Ti готова стать Литва
ego0550
22:24
Разгон - это сейчас профит для вендоров. Если какой-то лох желает получить больше 5% разгона - он заплатит в два раза больше за все компоненты.
ASUS добавляет поддержку Resizable BAR для плат на базе чипсета Z490 — AMD SAM теперь не эксклюзив
22:24
Ща, расскажи это идиоту. Может он и поверит. Больше половины населения проебалтики выживает на местную минималку.
Чемпионом по дешевизне GeForce RTX 3060 Ti готова стать Литва
Матрикс
22:23
Кажется кинули лишь чей то мозг, на асфальт.
Добавлена поддержка процессоров AMD Ryzen 5000 и технологии SAM для плат с X470, B450, X370 и A320
Матрикс
22:22
Ну и где эти клоуны, что верещали про "АМД уроды придется менять материнку иначе ниче работать не будет"? Съели? Вот теперь взяли тихо за щеку и молчим. Меняем процессор, покупаем видеокарту и пользуе...
Добавлена поддержка процессоров AMD Ryzen 5000 и технологии SAM для плат с X470, B450, X370 и A320
alexmaj467
22:21
Вы забыли добавить про мониторы VGA появился только в 87 году. Да и то сколько он дюймов. Соответственно тогда кроме смены 14 на 17 кинескопных VGA, прибавились ещё до VGA модели. И того за 15 лет с 8...
Компьютер мечты 2000 года с памятью RDRAM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем