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Шёл 2013 год, сенсорные телефоны заменяют кнопочные, и вот Nokia, пытающаяся выжить на рынке, выпускает свой флагман на Windows Phone, под названием Lumia 1020, который за 7 лет до Huawei P20 Pro получил камеру в 41 мегапиксель.

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Смартфон получил AMOLED экран с размером 4,5 дюйма, разрешение у него чуть выше hd. Внутри процесс от Qualcomm на 2 ядра, 2 Гб оперативки, сетевой модуль, поддерживающий 4G, и питает всё это — слабый аккум на 2000 мА ч, которого еле хватает на один день использования.

Говоря кратко, телефон был неплох, но стоил 25 тысяч рублей, а значит сравнивать его нужно с флагманами, например Galaxy S4, или iPhone 5s. У того же Galaxy S4 процессор уже на 4 ядра, а экран Full HD.

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Главная проблема Lumia 1020 заключалась в долгой загрузке камеры, так как она у него аж на 41 мегапиксель. А при фотографировании приходилось ждать несколько секунд, чтобы увидеть результат. Поймать нужный кадр было практически невозможно, тогда как на iPhone 5s, флагмана того года, камера запускалась шустрее и быстро фоткала нужный вам кадр..

В итоге, камера на 41 мегапиксель оказалась бесполезной. При фотографии смартфон сохранял 2 фотографии: одну большую размером в 38 мегапиксель, а вторую якобы для соц сетей на 5 мегапиксель. Фото в 38 МП весило под 50 мегабайт, а разница с фотографией на 5 МП почти незаметна, как же так получается? Дело в том, что маленький объектив внутри корпуса не может раскрыть такое разрешение, поэтому 5 МП было достаточно, и не надо было делать такую большую матрицу камеры, которая ужасно выпирает, пусть даже она и была предназначена для боке. Также у камеры есть один плюс: полноценная оптическая стабилизация, и это очень круто, ведь в Айфоне она появилась только через год.

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Главной "фишкой" Nokia Lumia был интерфейс Windows Phone. Система была плавной и красивой, но почему-то производители смартфонов быстро отказались от неё в пользу Андроид. Через 2 года выпуска смартфонов на Windows Phone, Nokia успешно пошла ко дну. Ну что же, своё мнение об аппарате пишите в комментариях, а на сегодня всё.