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iMac G4 2002 года выпуска или Лампа Джобса

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Сегодня расскажем об iMac G4, который вышел в 2002 году, но даже сейчас его дизайн вызывает восторг у людей.

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Дизайн у Apple получился очень красивый. Монитор мог вертеться во все стороны, и это было очень удобно. Но как они додумались до этого дизайна? Многие считают что в Apple вдохновились лампой из заставки PIXAR, сходство действительно заметно, отсюда iMac получила прозвище "Лампа Джобса". Уверен, что в производстве он был очень сложен, а при стартовой цене 1300 долларов, зарабатывали на нём не так и много.

Также стоит упомянуть колонки, которые не поместились в маленький iMac, и их пришлось делать отдельно. Их корпус полностью прозрачный, внутри видно устройство динамиков и припаянный к ним провод. Звук остался крутым, а также добавился эффект стерео.

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Наверное посмотрев на этот iMac, вы задались вопросом: как в такой маленькой подставке поместился целый комп? Всё просто, это очередная революция от Apple тех времён.

2 года мучений, и вот, внутрь влезла материнская плата, жёсткий диск, оптический привод и даже блок питания. Всё это стало возможно благодаря процессору Power PC под капотом, в отличие от AMD и Intel они меньше грелись, что и позволило Apple сделать маленький и мощный компьютер. По мощности "лампа" сравнима с неплохим ПК тех лет. В большинстве моделей стояло 256 мегабайт оперативной памяти, которые официально расширялись до 1 Гб, а неофициально до 2 Гб. В подставке также стоял жёсткий диск от 40 до 80 Гб и различные видеокарты от Nvidia с 32-мя и 64-мя мегабайтами видеопамяти. Возможности iMac были неплохими, и на нём можно было играть практически во все игры.

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Но был у iMac G4 один "косяк": это плохой экран на 15 дюймов. Apple сделали его тонким, но вот качество оставляло желать лучшего и в некоторых местах уступал даже первому аймаку.

Apple быстро поняла, в чём проблема, и через полгода выпустила лампу побольше, с диагональю экрана 17 дюймов, вернулась эталонная цветопередача и хорошие углы обзора, а экран стал широким.

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Ещё через год выпускают большую версию iMac G4 с диагональю экрана 20 дюймов и разрешением в 900p. Безусловно, это была мечта всех дизайнеров того временини.

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