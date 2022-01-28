Цена: от US $40.56 / 3166.99 руб.

Беспроводная колонка SOAIY, которую можно подключить к ПК, телевизору или смартфону, предлагается в нескольких вариантах. Имеется модуль Bluetooth 5.0, USB-порт для флешки, слот под карту памяти TF, RGB-подсветка, механические кнопки, встроенный аккумулятор на 4000 мАч, а также 2 стереодинамика. Номинальная мощность составляет 15 Вт, пиковая достигает 30 Вт.

Цена: US $268.05 / 20929.76 руб.

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Телевизор Xiaomi Mi TV P1 с диагональю экрана 32 дюйма и разрешением HD (1366 x 768 пикселей) отлично вписывается в дизайн гостиной или спальни. Работающий на Android 9.0, он позволяет скачивать из сети многие востребованные приложения. Дистанционное управление можно осуществлять голосовыми командами с помощью комплектного пульта. На обратной стороне ТВ-панели размещены 3 разъёма HDMI, 2 порта USB 2.0, разъём для антенны, «тюльпана» и др.

Цена: US $31.24 / 2439.27 руб.

Профессионалам и домашним мастерам пригодится лёгкий и надёжный шуруповёрт производства известной компании DEKO. Инструмент с габаритами 20 х 20 см и корпусом из прочного пластика вместе с батареей весит всего 970 граммов. Функционал – реверс, светодиодный фонарь, несколько скоростных режимов. В комплектом кейсе имеются буры для бетона, перьевые свёрла для дерева и металла, 2 набора магнитных бит и удлинитель.

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Цена: US $50.51 / 3943.90 руб.

Повербанк ROMOSS с двусторонней быстрой зарядкой на 18 Вт можно использовать при длительных поездках. Устройство ёмкостью 40000 мАч обеспечит одновременно полную зарядку трёх девайсов. Среди преимуществ прибора – портативность, 10 уровней безопасности, стильный дизайн и компактный дисплей, на который выводится информация о заряде. На торце размещены разъёмы Micro USB и Type-C, а также два USB-порта. Повербанк работает до 10 суток при полном заряде.

Цена: от US $2.21 / 172.56 руб.

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Универсальные съёмные носители из официального магазина бренда MicroData имеют объём памяти на 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ, они предают и записывают текстовые и медиафайлы со скоростью передачи информации до 32 МБ/сек. Такие карты памяти microSD помогут расширить встроенное хранилище любого гаджета, имеющего соответствующий слот для подключения. Также можно приобрести отдельно SD-адаптер при необходимости.

Цена: US $28.99 / 2263.58 руб.

Пора забыть об использовании утюга – отпариватель от Xiaomi полностью заменяет привычный домашний прибор и даже обладает большим функционалом. Бытовое устройство позволяет разгладить предмет гардероба, не снимая с вешалки, за короткое время. Предельная температура 130°С, предусмотрено несколько режимов, в частности для деликатной ткани. Прибор мощностью 1200 Вт прогревается всего за 30 секунд.

Цена: US $13.17 / 1028.33 руб.

Если ваш ребёнок плохо засыпает – создайте в комнате уютную атмосферу с помощью ночного светильника из серии «Галактический хранитель». Симпатичная фигурка в прозрачном скафандре испускает неяркий оранжевый свет. Габариты прибора 20 х 14 см – лампа легко поместится на стандартной полке или прикроватной тумбе. Аккумулятор в виде рюкзачка, размещённого на спине медвежонка, котёнка и щенка, редко требует подзарядки.

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