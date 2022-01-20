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Недорогие и полезные товары с AliExpress: цифровой алкотестер, складной нож, аромадиффузор и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Аромадиффузор

Цена: US $14.04 / 1071.28 руб.

Используя такой аромадиффузор, получивший самое эффектное дизайнерское оформление, можно создать приятную ауру не только дома, но и в автомобиле. Шарик устройства вращается, имеет приятную подсветку и циферблат, который позволит оставлять свои контактные данные на парковке. Отличный перезаряжаемый девайс с удобным USB-портом. 

Универсальный складной нож

Цена: US $6.96 / 531.06 руб.

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Карманный нож от известного бренда WORKPRO подходит не только для бумаги и плотного картона, но и для многих других материалов, будь то фанера, дерево, пластик и даже мягкосплавный металл, используемый в гибких сантехнических шлангах. Лезвия – сменные (стандарт SK5), которые довольно легко менять по мере потери остроты. Размеры ножа в сложенном и раскрытом виде составляют 8.3 х 2.5 и 14.5 х 2.5 см, соответственно, при весе 53 грамма.

Внешнее зарядное устройство

Цена: US $54.99 / 4195.85 руб.

Повербанк Baseus на 30000 мАч имеет выходную мощность 65 Вт и предназначен для зарядки сразу нескольких гаджетов. Для их подключения предусмотрены порты USB-A на 15 Вт (3 шт.) и 30 Вт (1 шт.). Зарядка самого аккумулятора осуществляется через порт Type-C, достигая 100% за 4 часа. Здесь же предусмотрены порты типа microUSB и Lightning для гаджетов Apple с мощностным потенциалом на 18 Вт и 10 Вт. В случае перегрева или скачков напряжения батарея автоматически отключится, поэтому подключенным к ней устройствам ничего не угрожает. 

ИК-пульт дистанционного управления

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RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: US $8.60 / 656.20 руб.

Универсальный ИК-пульт управления подойдёт не только к телевизорам, но и любой другой технике, начиная с ТВ-приставок и заканчивая кондиционерами, благодаря чему можно будет перейти на смартфонное управление. Совместимость с 4000 брендами позволяет смело приобретать это устройство, особенно, если учесть поддерживаемую им IR-базу. При этом наличие беспроводных модулей WiFi и Bluetooth предоставляет возможность использовать пульт дистанционного управления даже вне дома, для чего предусмотрено специальное приложение для мобильной электроники.

Цифровой алкотестер

Цена: US $25.06 / 1912.13 руб.

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Тем, кто часто за рулём, не помешает иметь при себе свой алкотестер от известного производителя Baseus, который буквально за 20 секунд даст реальные результаты по наличию алкоголя в крови. В случае превышения допустимой нормы, устройство отреагирует соответствующим звуковым и световым сигналом, тогда как одного заряда встроенной батареи хватит на целых 3 месяца его регулярного применения.

Универсальный футляр-зарядка

Цена: от US $9.49 / 753.45руб.

Этот комплект имеет все шансы оказаться полезным для тех, кто часто пользуется своим мобильным устройством. В набор входит кабель стандарта USB-C, а также переходники, совместимые с любыми смартфонами, от Samsung до iPhone. Кроме того, имеются два переходника для SIM-карт, TF-карт памяти и других целей. Всё укомплектовано в удобном компактном футляре, который обладает функцией повербанка с поддержкой технологии беспроводного заряда.

Рюкзак

Цена: от US $38.30 / 2922.37 руб.

Компактный (49 х 33 х 17 см) рюкзак от бренда Tigernu может запросто выдержать нагрузку до 20 кг. Он имеет хорошую вместительность при объёме в 27 литров, а также эргономичность, обеспечиваемую тремя внутренними отделениями, одно из которых рассчитано для носки ноутбука с полноразмерной диагональю в 15,6 дюйма. Есть также боковые карманы для питьевых ёмкостей и USB-порт для подключения к портативному аккумулятору.

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